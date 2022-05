‘Samsung Galaxy Z Flip 4 en Z Fold 4 blijven bij laadsnelheid van 25W’

De next-gen foldables van Samsung zijn onderweg en de geruchten stapelen zich op. De nieuwste leaks claimen dat de Galaxy Z Fold 4 en de Z Flip 4 bij een laadsnelheid van 25W zullen blijven. Samsung hanteert deze snelheid voor veel van zijn smartphones sinds 2019.

De informatie komt van een Chinese 3C-certificering (via GSMArena). Deze zet de laadmogelijkheden op 9 volt en 2.77 ampère. Wanneer je dit afrondt kom je op een laadsnelheid van maximaal 25W. Hiernaast is er ook een vermelding gemaakt van de USB-stroomvoorziening, die een maximum van 15W heeft. Dit wil waarschijnlijk zeggen dat de toestellen hun laadsnelheid kunnen verlagen wanneer dat nodig is.

In China worden Samsung-smartphones nog altijd geleverd met een oplader, dus mogelijk zeggen deze specs alleen iets over het bijgeleverde laadblok en niet de capaciteit van de smartphones.

25W snelladen is niet heel traag, maar het verbleekt in vergelijking met wat we zien van andere Android-toestellen. De laadsnelheid van Samsung is niet iets sneller dan die van de iPhone, maar ondertussen is 120W opladen mogelijk bij Xiaomi.

Nu we langzamerhand dichterbij het verwachte releasemoment komen, horen we steeds meer over de foldables. Eerdere geruchten suggereren veranderingen in het design, geüpgradede camera’s, batterij-aanpassingen en een mogelijk S Pen-compartiment.

Analyse: maak een keuze, Samsung

Samsung heeft nogal een onvoorspelbare strategie als het gaat om oplaadmogelijkheden van smartphones. In 2019 verscheen de Note 10 Plus met een snelheid van 45W, maar in de doos zat een 25W oplader. Het was nog steeds een upgrade ten opzichte van de 15W lader die je daarvoor kreeg. Als je echter de 45W laadcapaciteit wilde gebruiken, moest je een aparte oplader aanschaffen voor 40 euro.

We hebben de laadmogelijkheden van de Samsung Galaxy S22 Ultra ook onder de loep genomen. Hier bleek het dat het verschil tussen 45W en 25W in sommige gevallen bijna niet te zien is.

Aangezien de Z Fold 4 en de Z Flip 4 de vlaggenschip foldables van Samsung worden, verwachten we dat ze op zijn minst de laadmogelijkheden van de S22 Ultra bijbenen.

Probeert Samsung de levensduur van zijn batterijen te verbeteren, of staat snelladen niet hoog op de prioriteitenlijst? Dat moeten we nog zien. Als het om snelladen gaat, loopt Samsung nog niet voorop.