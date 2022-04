‘Samsung Galaxy Z Fold 4 voorzien van een Galaxy S22-camerafunctie’

We verwachten dat het nog enkele maanden duurt voordat de Samsung Galaxy Z Fold 4 zijn debuut maakt. Verschillende geruchten wijzen erop dat het toestel enkele upgrades ten opzichte van zijn voorganger krijgt. Daaronder valt mogelijk een verbeterde telefotocamera.

Deze informatie komt van GalaxyClub (opens in new tab). Het bericht suggereert dat Samsung van plan is om de 12MP 2x optische zoomlens van de Galaxy Z Fold 3 om te ruilen met de 10MP 3x telefotolens van de Samsung Galaxy S22.

Wellicht klinkt dat niet als een grote upgrade, maar de 2x optische zoom is behoorlijk beperkend. De overstap naar 3x kan een groot verschil maken, ondanks de kleine vermindering in megapixels.

De site claimt ook dat de Galaxy Z Fold 4 een 10MP selfiecamera krijgt. Waarschijnlijk gaat het hier om de covercamera die je gebruikt wanneer het toestel dicht is geklapt, al is dat niet helemaal zeker.

Als het inderdaad om de covercamera gaat, dan is deze qua aantal megapixels hetzelfde als die van zijn voorganger, dus in dat opzicht lijkt het geen upgrade te zijn.

Op het hoofdscherm van de Galaxy Z Fold 3 zit een 4MP under-display camera. Een upgrade naar 10MP zou voor deze lens wel significant zijn, maar het lijkt erop dat dat niet het geval is.

Dat gezegd hebbende, het gerucht gaat niet in op de andere camera’s van de Galaxy Z Fold 4, dus het is mogelijk dat er meer upgrades aankomen. We hebben al vernomen dat de under-display camera mogelijk wordt aangepast.

Ook is er een kans dat de Galaxy Z Fold 4 dezelfde 50MP hoofdcamera en 12MP groothoekcamera’s krijgt als de Galaxy S22, maar dat is slechts speculatie. Tot we iets zeker weten, moeten we alle geruchten met een korrel zout nemen.

Analyse: eindelijk camera’s die bij een vlaggenschip passen

Ondanks dat de Galaxy Z Fold 3 een bizar duur toestel is, vallen de camera’s een beetje tegen. De foldable maakt gebruik van dezelfde lenzen als zijn voorganger, de Galaxy Z Fold 2.

Hierdoor zijn de fotomogelijkheden vrij beperkt. Ook de under-display camera levert niet de prestaties die we mogen verwachten voor deze prijs. De Galaxy Z Fold 4 kan wat verbeteringen gebruiken.

Dat gezegd hebbende, 3x optische zoom is nog steeds ver weg van de 10x zoom van de Galaxy S22 Ultra. We hebben nog niet veel over de andere camera’s gehoord, dus hoe de setup er precies uitziet is onbekend. Waarschijnlijk horen we er meer over in augustus of september, wanneer het toestel op de markt komt.

Via: GSMArena (opens in new tab)