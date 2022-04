‘Samsung Galaxy Z Fold 4 hoeft niet te rekenen op batterij-upgrade’

Nieuwe leaks omtrent de Samsung Galaxy Z Fold 4 verschijnen een stuk sneller nu we dichter bij de verwachte lancering in augustus komen. Het nieuwste gerucht geeft ons meer informatie over een belangrijk detail: de batterijcapaciteit.

Het team van GalaxyClub heeft twee smartphonebatterijen gespot die zijn geregistreerd bij Zuid-Koreaanse instanties. Het lijkt erop dat deze bestemd zijn voor de opvolger van de Galaxy Z Fold 3.

Het gaat hier om een set van batterijen met capaciteiten van 2.002mAh en 2.268mAh, 4.270mAh in totaal dus. Dat is bijna identiek aan de 4.275mAh van de Galaxy Z Fold 3. Waarschijnlijk zal er in de marketing van de Galaxy Z Fold 4 een accugrootte van 4.400mAh worden genoemd (smartphonemakers promoten de ‘typische’ capaciteit van een batterij. Deze is vaak groter dan de daadwerkelijke capaciteit).

Uitrekenen

Enkele dagen geleden kwam er een gerucht voorbij over het formaat van de Z Fold 4. Het lijkt erop dat deze dunner en lichter wordt dan zijn voorganger. Als de batterij dezelfde capaciteit houdt, zorgt het er in ieder geval voor dat de smartphone niet groter hoeft te worden.

Er wordt ook gesproken over een prijsdaling van Samsung-vlaggenschepen. Een lagere batterijduur kan hieraan bijdragen. Ter verwijzing: de Galaxy Z Fold 3 kent een instapprijs van 1.799 euro.

Veel consumenten wachten op een meer betaalbare foldable. Het is ietwat teleurstellend dat de batterijduur van de Z Fold 4 er niet beter op wordt, maar de mogelijkheid tot een lagere prijs maakt het een en ander goed.

Analyse: batterijduur bestuderen

De daadwerkelijke capaciteit van de batterij, zegt niet zo veel. We weten pas meer als we het toestel testen. Het mAh-getal (milliampères per uur) geeft een goede indicatie van de levensduur, maar het vertelt niet het hele verhaal.

Optimalisaties van software en hardware leveren vaak nog meer voordelen op. Hier is Apple uitermate goed in, omdat het de volledige controle heeft over zowel iPhones als de iOS-software die ze gebruiken.

In onze review van de Galaxy Z Fold 3 merkten we dat de vouwbare smartphone het een hele dag overleeft op een volle batterij. Waarschijnlijk wil Samsung dit ook behalen met de Z Fold 4.

Batterijduur zal geen groot verkooppunt worden van de nieuwe foldable, maar we moeten het toestel grondig uittesten voordat we een definitief oordeel kunnen vellen.