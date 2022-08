Leak: Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4 in het wild gezien

De Samsung Galaxy Z Fold 4 en Samsung Galaxy Z Flip 4 zijn de afgelopen maanden veelvuldig geleakt in aanloop naar hun officiële onthulling op 10 augustus Er is nu echter een nieuwe, interessante leak opgedoken: productfoto's van de opvouwbare smartphones.

Deze afbeeldingen zijn gepost door @noh_tech (opens in new tab) op Twitter (opens in new tab) (via 9to5Google (opens in new tab)) en geven ons een idee hoe deze Samsung-smartphones eruit zien. Meerdere zijden van de foldables zijn zichtbaar, in een ietwat blauwgrijze kleur.

Aangezien we al zoveel informatie langs hebben zien komen (opens in new tab) over de smartphones, vertellen deze foto's ons niet veel nieuws. Desondanks is het interessant om de smartphones al eens daadwerkelijk te zien voordat ze aankomende woensdag groots onthuld worden.

D’ailleurs le voici en vrai 👀 #zfold4 #samsung https://t.co/AYXVgACTrE pic.twitter.com/zs8xWYYcaCAugust 6, 2022 See more

Kleine verfijningen

Er zijn een aantal lichte design-aanpassingen die zichtbaar zijn op de afbeeldingen, waardoor de toestellen er ietsje anders uit zien dan hun voorgangers. Zoals al eerder werd gezegd (opens in new tab) zien de schermranden er ietwat kleiner uit. Daarvoor kunnen we Samsung credits geven.

Ondertussen lijkt het alsof de Galaxy Z Fold 4 juist een kleiner buitenscharniergebied krijgt in vergelijking met de Galaxy Z Fold 3. Dit is wederom een teken dat fabrikanten beter worden in het maken van de complexe componenten voor dit soort telefoons.

Het grote Samsung Unpacked-evenement (opens in new tab) dat over enkele dagen plaatsvindt gaat niet alleen over vouwbare smartphones: ook krijgen we waarschijnlijk een aantal nieuwe smartwatches en draadloze oortjes te zien. Het evenement begint op woensdag 10 augustus om 15:00 Nederlandse zomertijd.

Analyse: wat we denken tot nu toe te weten

Zoals we hierboven al noemden zijn de twee smartphones al veelvuldig geleakt. Als de leaks accuraat zijn, kan Samsung ons met maar weinig verrassen aanstaande woensdag als het Unpacked-evenement start.

Het klinkt desondanks (opens in new tab) alsof de Galaxy Z Fold 4 een 7,6 inch hoofdscherm krijgt, wat hetzelfde formaat is als bij de voorganger. Ook wordt er gesproken over een optische zoom-upgrade voor de cameramodule aan de achterkant. De smartphones zijn verder naar alle waarschijnlijkheid uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset en zelfs 1TB aan opslag.

Wat de Galaxy Z Flip 4 betreft, lijkt het toestel iets dikker te worden dan zijn voorganger. Toch zou het scherm blijkbaar op dezelfde grootte blijven zitten: 6,7 inch. Het scharnier is volgens geruchten dit keer minder lomp en ook mogen we een betere batterijduur verwachten.

We zijn niet helemaal zeker wat deze smartphones precies gaan kosten, maar verwacht niet dat ze enigszins betaalbaar zijn. We hoorden eerder dit jaar al dat Samsung de Z uit de naam wil schrappen, zodat er makkelijker over de toestellen geschreven en gepraat kan worden.