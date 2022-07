Leak: foto van Galaxy Z Flip 4 laat nieuwe foldable van Samsung zien

We hopen dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 volgende maand officieel wordt aangekondigd. In de tussentijd is er een nieuw uitgelekte afbeelding van de vouwbare smartphone om naar te kijken.

De foto, gevonden door 91mobiles (opens in new tab), lijkt afkomstig te zijn van het promotiemateriaal dat Samsung mogelijk voorbereidt. Zoals verwacht zijn er niet veel esthetische veranderingen aangebracht in vergelijking met het vorige model.

Naast de tagline ''Next Galaxy'' is de Galaxy Z Flip 4 te zien in een nieuwe paarse kleur. Samsung lijkt deze Bora te noemen. Deze kleur zien we volgens geruchten straks ook op verschillende andere producten van Samsung terug.

Het zit in de details

Alhoewel het ontwerp van de Galaxy Z Flip 4 lijkt op dat van de Samsung Galaxy Z Flip 3, is het waarschijnlijk niet identiek. In de afbeelding van de leak is te zien dat de knoppen aan de zijkant groter en meer uitgesproken zijn.

De cameralenzen lijken ook verder uit te steken dan bij het vorige toestel, terwijl het design over het algemeen niet minder afgerond lijkt. We hopen dat dit betekent dat de camera's worden verbeterd. Een betere batterijcapaciteit voor de Galaxy Z Flip 4 zou bovendien ook niet verkeerd zijn.

Alhoewel de afbeelding niet veel weet te vertellen over de nieuwe foldable, is dit meer bewijs dat de smartphone binnenkort verschijnt. We verwachten dat er meerdere nieuwe Samsung-apparaten op het event worden aangekondigd, zoals nieuwe smartwatches.

Analyse: kom maar op met die foldables

Vouwbare smartphones komen langzaam steeds dichterbij het worden van mainstream-producten. Zowel Apple als Google zouden volgens geruchten aan hun eigen foldable telefoons werken, wat veelbelovend is voor de toekomst van dit type.

De groei van vouwbare smartphones is echter voornamelijk te danken aan Samsung. Zonder de jaarlijkse uitgaves van de Z Fold- en de Z Flip-telefoons zouden consumenten maar weinig keuze hebben in deze categorie, buiten een paar opties van Huawei en Xiaomi.

De Samsung Galaxy Z Fold is een conventionelere foldable, doordat deze kan openen en sluiten zoals een boek. We verwachten dat de Galaxy Z Fold 4 naast de Galaxy Z Flip 4 verschijnt wanneer Samsung de volgende hardware-presentatie organiseert.

Naar alle waarschijnlijkheid zouden ze de beste foldable smartphones moeten zijn die we tot nu toe hebben gezien. Hopelijk zijn de prijzen (opens in new tab) dan ook aantrekkelijk. Augustus lijkt zo nog een belangrijke maand te worden voor de toekomst van de foldable telefoons.