'Samsung Galaxy S22 binnenkort in aantrekkelijk nieuw kleurtje'

Ben je in de markt voor een Samsung Galaxy S22, maar staan de kleuropties jou niet aan? Dan hebben we mogelijk goed nieuws voor je: het ziet ernaar uit dat een paarskleurige S22 binnenkort verschijnt.

Volgens de doorgaans betrouwbare leaker @UniverseIce (opens in new tab) is dat het geval. Op Twitter plaatste hij een afbeelding van wat lijkt op een paarse achtergrond van een Samsung-smartphone, inclusief het commentaar dat deze kleur eraan komt.

WinFuture-journalist en doorgaans betrouwbare leaker Roland Quandt (opens in new tab) reageerde bevestigend op dit bericht van Ice Universe. De kleur heet volgens hem 'Bora Purple'. Deze tint is naar verluidt ook gereserveerd voor de te verschijnen Galaxy Buds 2 Pro.

Het is nog niet duidelijk of deze kleuroptie bestemd is voor de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus of Galaxy S22 Ultra (of een combinatie daarvan). Er is wel wat theorie die erop wijst dat de tint naar de S22 Ultra óf nar meerdere modellen van de serie komt.

@sondesix (opens in new tab) spotte namelijk een advertentie waarin een Galaxy S22 Ultra te zien is, welke meerdere lichten in verschillende kleuren naar buiten schiet. De meeste tinten komen overeen met de kleuropties die we al kennen van de S22 Ultra, maar er is één paarse tint waarbij dat niet het geval is.

De advertentie wijst er verder op dat we nog meer nieuwe kleuren mogen verwachten. Welke modellen is nog onbekend. 15 juli wordt genoemd als datum.

Mocht al deze informatie accuraat zijn, houd er dan wel rekening mee dat mogelijk niet alle nieuwe kleuren naar de Benelux komen. We zijn in ieder geval erg benieuwd of de Bora Purple-versie onze kant op komt.

Analyse: de S22-serie heeft geen nieuwe kleuren nodig, maar erg is het zeker niet

Er zijn genoeg smartphones op de markt die schreeuwen om meer kleuropties. De OnePlus 10 Pro is daar een goed voorbeeld van. Dit vlaggenschip is beschikbaar in slechts twee kleurversies, namelijk zwart en wit. Saai toch?

De Samsung Galaxy S22-serie daarentegen is al beschikbaar in een breed scala aan kleuren. De toevoeging van Bora Purple (of welke kleur dan ook) is naar onze mening niet van levensbelang. Aan de andere kant: hoe meer keuze, hoe beter.

Een breed kleurenpalet beïnvloedt doorgaans niet de plek in onze lijst met beste smartphones, maar voor de consument kan het zeker doorslaggevend zijn.