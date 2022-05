Samsung Galaxy Z Flip 4-leak wijst op een kleine batterij-upgrade

Augustus komt steeds dichterbij. We verwachten dat de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Z Fold 4 dan hun debuut maken. Volgens de nieuwste geruchten mogen we zelfs een kleine batterij-upgrade verwachten voor de eerstgenoemde foldable.

Deze informatie is ontdekt door GalaxyClub (via GSMArena). Het gerucht suggereert dat de vouwbare smartphone twee batterijen krijgt: eentje van 2.400mAh en een van 903mAh.

Dat komt tot 3.303mAh in totaal. Smartphonemakers promoten hun toestellen echter vaak met de ‘typische’ batterijcapaciteit, in plaats van de nominale. Dus het zou kunnen dat Samsung claimt dat er een accu van 3.400mAh aanwezig zal zijn. Een kleine stijging ten opzichte van de 3.300mAh van de Z Flip 3.

Batterijduur

Al met al lijkt het erop dat de Galaxy Z Flip 4 een iets grotere batterij zal hebben dan zijn voorganger. Of dat ook zorgt voor een langere levensduur, moeten we nog zien. Dat is immers ook afhankelijk van de hardware- en software-optimalisaties.

Verbeteringen in CPU-technologie zorgen ervoor dat ze minder kracht nodig hebben om een smartphone aan te sturen. Ook het scherm en het besturingssysteem spelen mee in deze overweging.

We wachten met ons oordeel tot we het toestel in handen hebben, maar we hebben redenen om optimistisch te zijn. De Galaxy Flip 3 houdt het ongeveer een dag vol tussen oplaadbeurten. We hopen dat zijn opvolger dat kan bijbenen of wellicht zelfs overtreffen.

Analyse: wat we tot dusver weten

De foldables van Samsung worden elk jaar beter. Onze verwachtingen zijn hoog voor zowel de Galaxy Z Flip 4 als de Z Fold 4. We verwachten beide toestellen in augustus te zien, mits Samsung zijn gebruikelijke schema aanhoudt.

De Z Flip 3 was een vrij indrukwekkend toestel, dus wellicht wil Samsung niet al te veel veranderen in de volgende versie. We verwachten dat het formaat hetzelfde blijft met een 6,7 inch hoofddisplay en een 1,9 inch coverscherm.

Een andere leak wijst ook op een betere camera voor de Z Flip 4, alsmede een betere batterij (wat wordt onderschreven door het gerucht hierboven). Ook gaan er verhalen rond over een roterende camera, maar wellicht zien we deze pas bij de Z Flip 5.

Alles zal over enkele maanden worden onthuld. Zoals altijd is de prijs ook cruciaal. De adviesprijs van de Z Flip 3 is een behoorlijke 1.049 euro. We hopen dat deze verder omlaag gaat.