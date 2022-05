Samsung Galaxy Z Flip 4 mogelijk nog krachtiger dan Galaxy S22 Ultra

Er ontstond bij ons nog niet veel enthousiasme over de Samsung Galaxy Z Flip 4-leaks. De gevonden informatie leek te wijzen op een telefoon die erg veel op de Samsung Galaxy Z Flip 3 lijkt. Nu hebben we eindelijk iets gezien dat de upgrade de moeite waard maakt.

Leaker @Universelce heeft een benchmark-notitie op Geekbench gevonden van de telefoon. Deze is inclusief een Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset.

Dit is een chipset die nog niet eens is aangekondigd, maar het lijkt sterk op een upgrade van de Snapdragon 8 Gen 1. Die chip wordt momenteel door de meeste Android-vlaggenschepen gebruikt, inclusief de Samsung Galaxy S22-lijn in sommige regio's.

Breaking!Galaxy Z Flip4 Geekbench 1277/3642Snapdragon 8 Gen1+ TSMC 4nm3.19GHz X2+2.75GHz A710+1.8GHz A510 pic.twitter.com/2I7yEGY0mYMay 19, 2022 See more

Als het daadwerkelijk die chip krijgt, kan de Samsung Galaxy Z Flip 4 nog krachtiger zijn dan de Samsung Galaxy S22 Ultra.

In regio's zoals het Verenigd Koninkrijk, welke een discutabel slechtere Exynos 2200-chipset in de Galaxy S22-lijn bevat, wordt de upgrade zelfs nog groter. Samsung gebruikt vaak wereldwijd dezelfde chipset voor de foldable-telefoons. We verwachten daarom dat de Snapdragon 8 Gen 1 Plus wereldwijd wordt gebruikt.

Dat gezegd hebbende is niet elk aspect van de prestaties een upgrade in vergelijking met de Samsung Galaxy S22 Ultra. De Galaxy Z Flip 4 wordt genoteerd met 8GB RAM. Dat is hetzelfde startpunt als de S22 Ultra. Samsungs top-vlaggenschip komt echter tot wel 12GB RAM. Het is mogelijk dat we slechts één RAM-optie krijgen voor de Z Flip 4.

Belangrijk om te weten is dat dit de benchmark voor de Galaxy Z Flip 4 is, maar we verwachten dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 dezelfde chipset gebruikt, waardoor ook die telefoon erg krachtig is.

Analyse: de Samsung Galaxy Z Flip 4 wordt ineens interessant

We hebben het niet erg veel over de Samsung Galaxy Z Flip 4 gehad tot nu toe, gezien de geruchten dat het design en de scherm min of meer identiek aan de Z Flip 3 zijn. Lichte verbeteringen aan de camera's en batterij zijn geopperd, maar verder kwam er geen informatie die echt spannend was.

Het enige gerucht dat opviel was dat er mogelijk een prijsverlaging kwam, wat de foldable gemakkelijker mainstream kan maken.

Maar als het zowel goedkoper is dan de Galaxy Z Flip 3 én een van de meest krachtige telefoons van dit jaar, is de Galaxy Z Flip 4 ineens een telefoon waar aandacht aan geschonken mag worden.

Niets dat we er over hebben gehoord is bevestigd, dus we nemen alle geruchten met een korreltje zout. Desondanks kan dit nog weleens een van Samsungs meest indrukwekkende telefoons van 2022 worden.