Wordt de Samsung Galaxy Z Fold 4 een iPad Pro-concurrent?

De Samsung Galaxy Z Fold 4 begint steeds meer op een tablet te lijken.

Volgens de doorgaans betrouwbare website SamMobile (opens in new tab) is Samsung van plan om een 1TB-versie van de smartphone uit te brengen. Als de informatie klopt, dan betekent dit dat de nieuwe tablet twee keer zoveel opslag heeft als de Galaxy Z Fold 3. De website heeft zijn bronnen niet bekendgemaakt.

De nieuwe tablet kan met een 1TB-opslag erg handig zijn voor zakelijke gebruikers. Denk hierbij aan het bewerken van video’s en foto’s, of andere media-gerelateerde zaken. Laptops en tablets zijn hier een stuk beter voor dan smartphones.

De meeste apparaten met 1TB aan opslag zijn tablets, zoals de iPad Pro. Ze zijn ideaal voor werk onderweg, kunnen veel apps tegelijkertijd aan, en met de grote opslag zijn tablets ook ideaal om veel bestanden op te slaan. De Galaxy Z Fold 4 kan een waardig alternatief zijn voor iPads. Het is ook zeer waarschijnlijk dat de nieuwste Samsung-tablet beschikt over een krachtige chipset zoals de Snapdragon 8 Gen 1. Met deze hardware doet deze tablet niet onder voor de krachtigste iPads.

Dit betekent helaas ook dat de 1TB-versie erg duur zal worden, net zoals de concurrentie bij Apple.

Analyse: meer tablet dan smartphone

Eerdere gelekte informatie schept ook de verwachting dat de Samsung Galaxy Z Fold 4 meer weg heeft van een kleine tablet dan van een smartphone.

De tablet biedt ondersteuning voor de S Pen, en is mogelijk zelfs voorzien van een uitsparing voor de stylus. Iets dat ontbrak bij zijn voorganger.

Daarnaast gaat er een gerucht dat de Galaxy Z Fold 4 misschien beschikt over twee under-display camera’s. Dit is vooral handig voor een kleine formaat tablet, aangezien de camera’s geen onnodige ruimte op het scherm innemen.

Het scherm is natuurlijk één van de belangrijkste onderdelen van deze mini-tablet. Het 7,6-inch vouwbare AMOLED-scherm scheelt qua formaat maar weinig met de iPad Mini, die iets groter is. Dit formaat is veel groter dan bij de standaard smartphones.

Of je de Samsung Galaxy Z Fold 4 nou als smartphone of tablet wil gebruiken, voor beide doeleinden is het nieuwe apparaat meer dan geschikt. De nieuwste telg van de Galaxy-familie kan vooral interessant zijn voor gebruikers die niet het geld willen neerleggen voor twee losse apparaten, maar liever één apparaat kopen die alles kan.



De tablet wordt rond augustus uitgebracht, dus dan weten we pas de precieze specificaties van de Galaxy Z Fold 4.