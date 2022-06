Motorola Razr 3 (2022): alles wat we weten

Motorola gaat met de Motorola Razr 3 (2022) de opbouwbare Moto-telefoon opnieuw uitvinden. De Motorola Razr 3 (2022) is de derde generatie van de opvouwbare telefoon, maar het zou wel eens de eerste telefoon van de serie worden die echt de moeite waard is.

Motorola heeft in 2021 een jaartje overgeslagen, en dat heeft het bedrijf de tijd gegeven om echte kwaliteit te leveren. De Razr 3 heeft naar verluidt indrukwekkende specs.

We hebben nog geen officiële bevestiging van Motorola over de Razr 3, maar alles wijst erop dat de telefoon er wel aankomt. Vooral met de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de iPhone Flip die dit jaar verwacht worden, is er veel concurrentie voor Motorola om de strijd mee aan te gaan.

De eerste twee opvouwbare smartphones, de Motorola Razr 2019 en de Motorola Razr 2020, waren interessant, maar er was veel ruimte voor verbetering.

Wat weten wij nou precies over de Motorola Razr 3 (2022), en wanneer kunnen we de telefoon verwachten? We hebben alle geruchten verzameld in deze gids. Kom vooral terug voor meer updates en onze analyses.

In het kort

Wat is het? De nieuwste opvouwbare telefoon van Motorola

Waarschijnlijk laat in de zomer Wat is de prijs? 1.149 euro, maar nog niet officieel bevestigd

Motorola Razr 3 (2022): releasedatum en prijs

(Image credit: Future)

Volgens het meest recente gerucht wordt de Motorola Razr 3 (2022) in juli uitgebracht in China, en de rest van de wereld volgt kort daarna.

De Motorola Razr 2020 werd op 9 september 2020 aangekondigd, en lag een week later in de winkel. De Motorola Razr 2019 werd pas in november van 2019 aangekondigd, en ging pas in februari van 2020 in de verkoop.

Motorola heeft dus geen vaste releasedata voor de Razr-serie, dus het blijft gissen naar de exacte releasedatum.

Volgens de betrouwbare leaker OnLeaks gaat de Motorola Razr 3 (2022) 1.149 euro kosten. Hiermee is de nieuwe Motorola ruim 250 euro goedkoper dan de Motorola Razr 2020.

Motorola Razr 3 (2022): geruchten en gelekte informatie

Het nieuws dat de ontwikkeling van de Motorola Razr 2021 was geannuleerd, gaf ons veel hoop. Motorola had blijkbaar een jaartje overgeslagen om aan de perfecte vouwbare smartphone te werken.

Nieuwe gelekte informatie liet ons zien dat Motorola hard heeft gewerkt aan de nieuwe telefoon. Zo zou de telefoon een krachtige Snapdragon 8 Gen 1-processor hebben, en dat is een grote verbetering ten opzichte van de Snapdragon 765G-chip in de Motorola Razr 2020.

De telefoon zou een nieuwe, kleinere notch hebben voor de 32MP selfiecamera, een 50MP primaire camera, een 13MP groothoekcamera, een 120Hz AMOLED-scherm en 512GB aan opslag. Mooie specificaties, maar volgens de bron is de batterij slechts 2800mAh.

Recente opmerkingen van Lenovo-topman Chen Jin suggereren dat de Motorola Razr 3 512GB aan opslag zal krijgen. De Razr 2020 beschikte maar over de helft hiervan.

Een andere lek wijst op een betere Snapdragon 8 Gen 1 Plus-chipset, 12GB RAM, 512GB aan opslag, een 6,7 inch opvouwbaar scherm, en een tweede 3 inch scherm. De telefoon wordt blijkbaar ook uitgebracht in de kleuren Quartz Black en Tranquil Blue.

We hebben ook de eerste gelekte beelden van de Motorola Razr 3 gezien (hieronder). Uit de foto kunnen we concluderen dat de camera-opzet op de achterkant twee lenzen heeft, waarschijnlijk de eerdergenoemde 50MP primaire camera en de 13MP groothoekcamera.

(Image credit: 91mobiles)

Wat we willen zien

De Motorola Razr 2020 was een prima telefoon, maar de smartphone was verre van perfect. Daarom kreeg die van ons maar drie sterren in onze review. Om vijf sterren te verdienen, moet de Motorola Razr 3 (2022) over het volgende beschikken:

1. Een lagere prijs

De Motorola Razr 2020 is een dure telefoon (Image credit: TechRadar)

In onze review noemden wij de Motorola Razr 2020 ‘belachelijk duur’, en het lijkt erop dat Motorola hetzelfde dacht . Volgens de meest recente geruchten is de Motorola Razr 3. met een prijskaartje van 1.149 euro, ruim 250 euro goedkoper dan de Razr 2020.

Om echter te kunnen concurreren met Samsung, is het misschien nodig om de telefoon nog goedkoper te maken.

2. Langere batterijduur

We waren best kritisch over de batterijduur van de Razr 2020. Met twee schermen en een batterij van 2800mAh kwamen we maar zelden de dag door zonder de telefoon op te laden. Het lijkt er tot nu toe op dat ook de Razr 3 dezelfde batterij krijgt.

3. Geen gekraak meer

De scharnier van de Razr 2020 kraakt wel eens (Image credit: TechRadar)

Het scharnier van de Motorola Razr 2020 kraakte wel eens bij het uitklappen van het scherm. Dit was ook een probleem met het 2019-model. Motorola verzekert iedereen ervan dat het gekraak niets is om je zorgen over te maken, maar dit hoort volgens ons niet bij een premium toestel.

We hopen dat dit probleem bij de derde poging van Motorola eindelijk opgelost is.

4. Een beter scherm

De Motorola Razr 2020 heeft een 6,2 inch scherm met een resolutie van 876 x 2142 en een verversingssnelheid van 60Hz. Het tweede scherm was met 2,7 inch, en een resolutie van 600 x 800 ook niet spectaculair. We verwachten grotere schermen in de nieuwe versie, en als we de geruchten mogen geloven, komt dat wel goed.

De Motorola Razr 3 (2022) beschikt naar verluidt over een 6,7 inch opvouwbaar scherm, en een tweede 3 inch scherm. Dit is al een flinke verbetering ten opzichte van de Razr 2020.

5. Meer opties

Je kan de scherm van de Galaxy Z Flip op elke gewenste manier gebruiken (Image credit: Future)

Met de Razr 2020 kan je het grote scherm of helemaal opengeklapt, of helemaal dicht hebben. Het is niet mogelijk om het scherm op elke mogelijke manier te gebruiken, zoals het geval is bij de Samsung Galaxy Z Flip-serie.

Wij vinden dat zo'n functie ook thuishoort in de Motorola Razr 3 (2022).

6. Meer camera's

We verwachten ook een upgrade als het aankomt op de camera’s. De Razr 2020 beschikt over een 20MP selfiecamera, en een 48MP primaire camera met een aantal leuke extraatjes, zoals een laser-autofocus en een dieptesensor. De camera’s waren verrassend goed, maar bij een premium telefoon horen premium camera’s.

Volgens de laatste geruchten beschikt de Razr 3 over een 32MP selfiecamera, een 50MP primaire camera en een 13MP groothoekcamera. We zullen moeten wachten op de bevestigde camera-opzet, maar de geruchten beloven veel goeds.

7. Betere prestaties

Wij waren niet echt te spreken over de Snapdragon 765G-chip van de Motorola Razr 2020. Een premium smartphone hoort ook een high-end chip te hebben, en dat ontbrak bij deze smartphone.

De nieuwste telg uit de Razr-familie huist naar verluidt een krachtige Snapdragon 8 Gen 1 Plus-processor. Dit lijkt er meer op!