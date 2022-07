Samsung Galaxy Z Flip 4 lanceerdatum bekend

Vrij recent hoorden we een gerucht dat Samsung zijn nieuwe lading producten op 10 augustus bekend zou maken. We weten nu dat dit gerucht klopt, want de fabrikant heeft vandaag bevestigd dat er dan een Galaxy Unpacked-evenement plaastvindt.

Het bedrijf deelt een teaservideo met daarin de eerder genoemde datum. We zien duidelijk een foldable in beeld die veel wegheeft van de Galaxy Z Flip 3. Het is dan ook zo goed als zeker dat de Galaxy Z Flip 4 die dag het levenslicht ziet.

Alsof dat nog niet duidelijk genoeg is, toont de video ook de tekst 'unfold your world', wat betekent 'ontvouw jouw wereld'. In een bijbehorend Twitter-bericht schrijft Samsung 'Watch something greater than before unfold', wat zich vertaalt in 'Kijk hoe iets groters dan voorheen zich ontvouwt'. We zijn er zeker van dat er minstens een foldable aankomt. Wellicht dat de term 'Watch' ook verwijst naar de Galaxy Watch 5 (en Watch 5 Pro waarschijnlijk).

Aug 10.2022 > TodayWatch something greater than before unfold at https://t.co/D6nxwskXj1. #SamsungUnpacked pic.twitter.com/xopUxDhpRZJuly 19, 2022 See more

Naast de Watch 5-serie verwachten we ook nog de Galaxy Z Fold 4 te zien. Daarover gesproken: Een (naar het schijnt) gelekte persrender van het toestel is gelekt door PriceBaba (opens in new tab). De site claimt dat deze van bronnen uit de industrie afkomstig is. De smartphone in kwestie lijkt erg veel op de Galaxy Z Fold 3.

We nemen dit nieuws vooralsnog met een korrel zout, vooral omdat het cameradesign niet overeenkomt met de eerdere render van MySmartPrice (opens in new tab). Leaks wijzen alsnog erop dat de Z Fold 4 erg lijkt op zijn voorganger. De render is mogelijk niet al te ver af van het uiteindelijke design.

Nu de smartphone vrijwel zeker op 10 augustus onthuld wordt, komen we zeer snel erachter hoe accuraat de renders zijn geweest.

(Image credit: PriceBaba)

Analyse: Wanneer begint de verkoop?

De Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 en Watch 5 Pro verschijnen waarschijnlijk op 10 augustus, maar verwacht niet dat ze op diezelfde dag al in de winkels liggen.

We weten niet zeker wanneer de toestellen verscheept worden, maar Jon Prosser (een leaker met een gemiddelde reputatie) wijst op 26 augustus. Aangezien Prosser 10 augustus goed wist te voorspellen, hebben we iets meer hoop dat 26 augustus ook correct is.