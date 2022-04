OnePlus ontwikkelt naar verluidt eigen foldable

We hebben tot dusver niet veel gehoord over een mogelijke foldable van OnePlus. Het bedrijf heeft alleen aangegeven geen haast te hebben (opens in new tab) met het ontwikkelen van een vouwbare smartphone. Als we de laatste berichten in de geruchtenmolen mogen geloven, lijkt er nu toch vaart in te komen.

Volgens bronnen die hebben gesproken met Pricebaba (opens in new tab) en topgever Yogesh Brar (opens in new tab), is OnePlus op dit moment een foldable aan het ontwikkelen. We weten echter nog niet wat hij gaat kosten en wanneer hij verschijnt.

Hetzelfde bericht claimt dat OnePlus van plan is om vijf smartphones uit te brengen gedurende 2022 en deze foldable hoort daar niet bij. Of hij dit jaar zal verschijnen, is nog maar de vraag.

Kennen we elkaar al?

Wat we wel al weten, is dat de OnePlus-foldable gebaseerd zal zijn op de Oppo Find N, die op dit moment alleen in China te krijgen is. Dat is geen verrassing, aangezien beide bedrijven onderdeel zijn van BBK Electronics.

Oppo en OnePlus hebben in het verleden aangegeven dat ze beter met elkaar samen gaan werken (opens in new tab) in de toekomst. Dus dit kan de manier zijn om de Oppo Find N een internationale release te geven.

In 2020 zei OnePlus CEO Pete Lau (opens in new tab) dat foldables ‘geen grote voordelen’ bieden boven normale smartphones, maar de koers is ietwat veranderd.

Analyse: iedereen wil een foldable

Huawei en Samsung zijn de pioniers als het gaat om vouwbare smartphones. Inmiddels is Huawei iets minder actief bezig met foldables, maar van Samsung hebben we nog altijd de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3.

De laatstgenoemde smartphone gebruikt een schelpdesign die we ook kennen van de Motorola Razr, die naar verluidt ook een nieuwe editie krijgt dit jaar. Nu lijkt het erop dat OnePlus ook mee wil doen. Het bedrijf is al bezig aan software voor vouwbare smartphones.

Vanuit China doen er meer smartphonemakers mee met de trend, zoals Xiaomi (opens in new tab) en Vivo (opens in new tab). OnePlus mag ook aan dat rijtje worden toegevoegd.

Nu de productiekosten lager worden en de technologie verbetert, is het maar de vraag wie hierna volgt met een eigen foldable. Er gaan ook geruchten rond over de mogelijke Google Pixel Fold en de iPhone Fold.