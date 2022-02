OnePlus werkt aan software voor vouwbare smartphones

OnePlus heeft nog geen vouwbare smartphone in zijn portfolio (en dat lijkt ook nog wel even te duren), maar het bedrijf werkt wel aan software voor foldables.

Tijdens een exclusieve mediabriefing op MWC 2022 zegt de softwarebaas van OnePlus, Gary Chen, dat de fabrikant samenwerkt met Google.

Chen zei eerder in de briefing dat OnePlus met Google werkte aan de ontwikkeling van OxygenOS 13. Dat is de volgende generatie van het besturingssysteem van OnePlus, die later dit jaar op OnePlus-toestellen moet verschijnen.

Toen er gevraagd werd naar de focus van de samenwerking met Google, onthulde Chen dat het "nieuwe functies voor foldables" naar het softwareplatform wil brengen, evenals functies voor privacy en beveiliging. Daarnaast zou het design van de interface een herziening krijgen.

Software, geen hardware

Hoewel er een samenwerking is op het gebied van foldable-software, lijkt een vouwbare OnePlus-smartphone nog wel even van de baan.

"Onze samenwerking met Google is wat meer visionair, het gaat om de lange termijn", legt Chen uit. Hij sluit echter niet uit dat er ooit meer uit de samenwerking voortvloeit, voor zowel OnePlus als moederbedrijf Oppo.

Oppo heeft al een vouwbare smartphone op de markt, namelijk de Oppo Find N. Dit toestel beschikt over een 7,1 inch vouwbaar display. De smartphone is momenteel echter enkel in China verkrijgbaar. Het is niet zeker of de Find N ooit in Europa beschikbaar zal zijn.

De Oppo Find N is enkel in China te verkrijgen. (Image credit: Oppo)

OnePlus heeft wel de benodigde kennis in huis, dankzij Oppo. Er ligt dus al een fundering als de fabrikant ooit met vouwbare smartphones aan de slag wilt gaan.

Het bedrijf wil zijn portfolio in 2022 breed houden. OnePlus is van plan om dit jaar een verscheidenheid aan apparaten uit te brengen, waaronder smartphones en IoT-apparaten.