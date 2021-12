Oppo Find N: foldable lost probleem van Galaxy Z Fold 3 op

Een nieuwe fabrikant mengt zich in de strijd van de vouwbare smartphones, namelijk Oppo met de Oppo Find N. De foldable is onthuld tijdens het jaarlijkse Inno Day, waar Oppo altijd zijn nieuwste creaties tentoonstelt.

De nieuwe Oppo-foldable is een smartphones die je als een boek uitklapt, net als de Samsung Galaxy Z Fold. Je krijgt een groot scherm in de uitgeklapte modus, en een compacter scherm wanneer het apparaat is gesloten.

Het is duidelijk dat Oppo goed gekeken heeft naar de afgelopen drie generaties van de Samsung Galaxy Z Fold. Zo is misschien wel de meest vervelende eigenschap van deze toestellijn (grotendeels) verholpen.

We hebben de Oppo Find N aan de tand gevoeld, en we vinden het toestel na een korte testtijd nu al prettiger in gebruik dan de Galaxy Z Fold 3.

Helaas wordt de Oppo Find N enkel in China uitgegeven. Hopelijk vindt het toestel (of zijn opvolger) in een later stadium alsnog zijn weg naar het Europese vasteland.

Hoe is de Oppo Find N in gebruik?

We hebben de Oppo Find N zo goed als mogelijk getest, maar het is onmogelijk om deze smartphone als daily driver te gebruiken in Europa. De Chinese software ondersteunt namelijk niet de Google Play Store. We hebben het merendeel van onze standaard apps kunnen sideloaden, maar het gebrek aan Google Drive zorgt ervoor dat WhatsApp niet te gebruiken is (in de cloud moet er een back-up van berichten gemaakt worden).

Andere Google-apps gebruiken, zoals Maps, zijn dus ook niet mogelijk. Dat kan nogal problematisch zijn als je de weg kwijt bent, zeker als je je hier niet vooraf op hebt ingesteld.

(Image credit: Future)

Het scherm aan de buitenkant is met een schermdiagonaal van 5,49 inch redelijk klein te noemen. Wij vinden het een prima display voor het bekijken van berichten en het browsen door sociale media.

Ondanks het kleine display is de smartphone nu niet bepaald compact. In gesloten vorm is het toestel namelijk vrij dik. Eenmaal uitgevouwen zie je het grotere 7,1 inch display, en dan is de dikte vergelijkbaar met de gemiddelde smartphone. De grootte is dan vergelijkbaar met een kleine tablet.

Dit grotere display vinden we handig om op te typen, aangezien het toetsenbord zich uitreikt over een groter oppervlak. Ook bij langer gebruik is het prettig om met het grote scherm aan de slag te kunnen gaan.

De apps die we hebben moeten sideloaden zijn helaas niet geoptimaliseerd voor het grote scherm, waardoor veel applicaties net niet helemaal lekker op het scherm getoond worden.

Een voorbeeld: bij het bekijken van een film via Disney Plus op het uitgevouwen scherm, roteert het beeld niet mee als we de Find N een kwartslag draaien. Ook reikt het beeld niet over het volledige scherm. Het schermoppervlak van de film is niet groter dan wanneer deze op het buitenste display zou worden getoond (of een andere reguliere smartphone).

De Oppo Find N beschikt over gebaren waarmee je makkelijk wisselt tussen splitscreen of picture-in-picutre-modus, maar de meeste applicaties die wij testten waren niet compatibel met deze feature.

We geloven het meteen als dit systeem als een tierelier werkt in China, en dat alle streamingdiensten er top uitzien op de Find N. Totdat er een andere softwareversie beschikbaar komt voor de Europese markt is het echter lastig om de mogelijkheden van deze smartphone te testen.

(Image credit: Future)

De overige specificaties nemen we ook nog even met je door. Er zit een accucapaciteit van 4.500mAh verstopt onder de behuizing. Doorgaans houdt de smartphone het een dag uit. Daarbij moeten we wel melden dat we vooral van het kleinere scherm gebruikt hebben gemaakt, wat waarschijnlijk iets minder accusap verbruikt. De 33W bekabelde laadsnelheid is niet zo rap als we doorgaans gewend zijn van Oppo, en hetzelfde geldt voor de 15W draadloze laadsnelheid en 10W omgekeerd draadloos laden. Dat gezegd hebbende: die laatste twee opties zijn wel leuke extraatjes.

De Snapdragon 888 drijft de Oppo Find N aan, een van de krachtigste Android-chipsets van 2021. De chipset wordt bijgestaan door 12GB RAM en 256GB opslaggeheugen. Al met al is de algehele ervaring lekker rap, en de paar games die we hebben gespeeld op het grote scherm, voelen soepeltjes aan. We zijn vooral onder de indruk van het gebrek aan lag of stotteren bij het wisselen tussen de twee schermen.

Over de camera's: er is een primaire 50MP camera, 50MP groothoekcamera en 13MP telefotocamera aan de achterzijde. Als je bekend bent met Oppo, dan weet je dat hun smartphones prima fotoprestaties op de mat leggen. De Find N is daarop geen uitzondering.

Er zijn twee 32MP frontcamera's aanwezig: eentje die verwerkt zit in het grote display, en eentje die je terugvindt op het secundaire display. De portretfoto's geschoten met de camera in het primaire display zien er vreemd genoeg een stuk beter uit dan die van het kleinere scherm.

Leren van de Galaxy Z Fold

De Samsung Galaxy Z Fold-serie voelt altijd al een beetje vreemd in gebruik, en dat ligt voornamelijk aan de vouwlijn die je ziet en voelt in het grote display. In gebruik zit er een merkbare 'deuk' over het gehele midden van het display. Dat is namelijk ook de plek waar de smartphone vouwt.

Gelukkig heeft het kleine secundaire display nergens last van, maar bij de Z Fold is deze zo smal dat je hem waarschijnlijk niet vaak gebruikt.

(Image credit: Future)

Het probleem rondom de 'vouw' is de reden waarom we niet zo snel een Samsung-foldable aanraden aan reguliere consumenten.

De Oppo Find N pakt dit gelukkig heel anders aan. Hier doelden we dan ook op aan het begin van dit artikel.

Er zit zo goed als geen vouwlijn in Oppo's vouwbare smartphone. Je kunt je vinger over het display laten glijden, zonder dat je direct opmerkt waar het scherm samenklapt. Het is een verrassend soepele ervaring voor iedereen die gewend is aan Galaxy Fold-smartphones. Het maakt het swipen tussen menu's of het spelen van games een stuk prettiger.

De eerste paar generaties van vouwbare smartphones beschikten logischerwijs over een paar unieke ontwerpproblemen, zoals de robuustheid van het scharniermechanisme en een gebrek aan degelijke software-ondersteuning, alsook dit vouwprobleem.

De markt van vouwbare smartphones is inmiddels al een paar jaar oud, en het wordt dan ook hoog tijd dat fabrikanten van deze kinderziektes afkomen. Het is goed om te zien dat Oppo met de Find N een oplossing gevonden lijkt te hebben hiervoor. Samsung en andere fabrikanten moeten hier lering uit trekken.