Samsung Galaxy Z Fold 4-leak toont volledige specs

We horen nu al enkele maanden druppelsgewijs informatie over de Samsung Galaxy Z Fold 4 binnenkomen, maar nu zorgt een lijst met alle specs op van de smartphone voor een volledige stortvloed.

Deze is afkomstig van @UniverseIce (opens in new tab), een betrouwbare leaker, die beweert dat de specs 100 procent kloppen, dus hij heeft er alvast veel vertrouwen in.

Volgens deze bron komt de Samsung Galaxy Z Fold 4 met een 7,6 inch vouwbaar AMOLED-scherm met een 120Hz beeldverversing. De resolutie zou QXGA+ zijn, wat zich in de praktijk ongeveer vertaalt naar de 1.768 x 2.208 resolutie van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

100% accurate Galaxy Z Fold47.6" QXGA+ AMOLED, 120Hz6.2" HD+ AMOLED, 120HzSnapdragon 8+ Gen 1 12GB RAM256/512GB storageRear Cam: 50MP + 12MP (UW) + 10MP (3x)Inner Cam: 4MP 2.0μm (UDC)Outer Cam: 10MPAndroid 12, OneUI 4.1.14400mAh battery, 25WMay 30, 2022 See more

Het scherm vooraan zou een 6,2 inch HD+ AMOLED-display zijn met tevens een 120Hz ververssnelheid. Bovendien zou de smartphone met een Snapdragon 8 Plus Gen 1-chipset komen, 12GB RAM, de keuze tussen 256GB of 512GB opslag, een 4.400mAh batterij met 25W laden en Android 12 met daarover de Samsung One UI 4.1.1-schil.

Tot slot zou de Samsung Galaxy Z Fold 4 met drie lenzen komen, zijnde een 50MP hoofdcamera, een 12MP ultragroothoeklens en een 10MP telefotolens met een 3x optische zoom. De buitenste selfiecamera zou 10MP hebben, en de binnenste under-display selfiecamera is 4MP.

Ook al moeten we deze specs natuurlijk met een korreltje zout nemen, toch is deze bron doorgaans zeer betrouwbaar, dus het lijkt allemaal veelbelovend. Bovendien hebben we een boel van deze informatie elders al opgevangen, dus dit doet onze vermoedens rond de accuraatheid ervan enkel stijgen.

Analyse: hoe verhoudt de Z Fold 4 zich tot de Z Fold 3?

Nu we een beter beeld hebben van de specs van de Samsung Galaxy Z Fold 4 is het interessant om deze te vergelijken met die van het model van vorig jaar.

Op basis van de bovenstaande specs heeft de Samsung Galaxy Z Fold 4 een krachtigere chipset dan de Galaxy Z Fold 3, samen met sterkere groothoek- en telefoto-camera's. Deze zorgen voor meer megapixels voor de eerstgenoemde, en een betere optische zoom voor de laatste. De Z Fold 4 komt natuurlijk ook met een nieuwere Android-versie.

Elk ander stukje specificatie lijkt op basis van dit leak echter veel op die van de Samsung Galaxy Z Fold 3. Dat hoeft geen ramp te zijn, want de Z Fold 3 is een fantastische smartphone met een mooie score in onze review. Een van onze minpuntjes waren de camera's, en daar lijkt Samsung nu aan gewerkt te hebben.