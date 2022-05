Samsung Galaxy Z Fold 4 lost mogelijk groot vouwprobleem op

Er komen nog altijd leaks uit over Samsungs aankomende smartphone, de Galaxy Z Fold 4. Deze keer onthult Android Twitter-tipgever Ice universe (opens in new tab) dat het telefoonscherm naar verwachting een minder prominente vouw heeft.

Volgens de leaker is de vouw nog steeds enigszins aanwezig als de telefoon uitgevouwen is, maar ziet dit er gladder uit dan bij vorige versies. Hiermee wordt een probleem opgelost welke de Samsung Fold-lijn al sinds de eerste versie teistert.

Een consequent probleem

Samsungs oorspronkelijke Galaxy Fold lanceerde met een plastic cover om het hoofdscherm te beschermen. Deze had een prominente vouw. Dit zorgde voor een vervelende schittering, zowel tijdens binnenshuis als buitenshuis gebruik. Samsung werkt al langer aan een oplossing, maar is nog niet tot een oplossing gekomen.

De Galaxy Z Fold 3 had bijvoorbeeld geen plastic cover en werd vervangen door Samsungs eigen Ultra-Thin-glas. Het scharnier werd ook verbeterd om duurzamer te werken. Ondanks de verbeteringen is de vouw er nog steeds, alhoewel deze minder opvallend is.

Het lijkt er ook niet op dat dit probleem onoplosbaar is. Het Chinese techbedrijf Oppo lanceerde een foldable in China die een zichtbare vouw significant verminderde. En als je nog iets verder terug in de tijd gaat is er Motorola's 2019 Razr-telefoon, die datzelfde resultaat boekte dankzij een slim scharnierdesign.

Een jaar vol leaks

We zagen dit jaar al een constante stroom aan leaks over de Samsung Galaxy Z Fold 4. Richting de verwachte lanceerdatum worden het er dan ook steeds meer.

We hebben een lijst samengesteld met alle leaks die in het afgelopen jaar zijn voorgekomen. Zo wordt er een vouwbaar apparaat met een 7,56 inch hoofdscherm en een 6,19 inch omslagscherm genoemd. De telefoon heeft mogelijk ook dezelfde 10MP optische camera die op de Samsung Galaxy S22 zit.

Hopelijk kan Samsung op tijd een oplossing vinden voor het vouwprobleem voordat de telefoon wordt gelanceerd, zodat we niet meer naar een irritante streep in het midden van het scherm hoeven te kijken.

Met de vorige releasedata in gedachten verwachten we dat de Galaxy Z Fold 4 ergens aan het einde van de zomer wordt uitgebracht. Er is dus nog tijd voor het maken van aanpassingen, die vervolgens gelekt kunnen worden.