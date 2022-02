Xiaomi 12 Ultra: alles wat we tot dusver weten

Chinese techgigant Xiaomi heeft de eerste smartphones in zijn nieuwste vlaggenschip-reeks onthuld. We hebben de Xiaomi 12 al gezien, maar er is nog geen bevestiging van het krachtigste model uit de reeks.

Dat betekent niet dat de Xiaomi 12 Ultra niet onderweg is. We hebben genoeg geruchten gehoord om er vrij zeker van te zijn dat deze topklasse telefoon vroeg of laat zal verschijnen.

Smartphonefans mogen enthousiast zijn over dit aankomende toestel. Xiaomi zal het gebruiken als een showcase voor de beste specificaties en functies die het ontwerpteam kan bedenken. Hieronder vind je alles wat we tot nu toe weten.

De Xiaomi Mi 11 Ultra verscheen in 2021 en was voorzien van een enorm scherm, drie krachtige camera’s, een tweede display aan de achterkant, een hoogwaardige processor en snelladen. De hoge prijs maakte hem echter moeilijk om aan te bevelen.

Dus ondanks dat de Ultra van vorig jaar een zeer goede indruk achterliet, was hij niet perfect. De Xiaomi 12 Ultra kan een betere score van ons krijgen als hij niet dezelfde tekortkomingen heeft.

In het kort

Wat is het? Het krachtigste lid van de Xiaomi 12-familie

Het krachtigste lid van de Xiaomi 12-familie Wanneer verschijnt het? Mogelijk in het derde kwartaal van 2022

Mogelijk in het derde kwartaal van 2022 Wat gaat het kosten? Waarschijnlijk rond de 1.200 euro

Xiaomi 12 Ultra prijs en beschikbaarheid

De Xiaomi Mi 11 Ultra (Image credit: Peter Hoffmann)

Een aantal smartphones uit de Xiaomi 12-reeks zijn al onthuld. Tot nu toe zijn dat de 12, 12 Pro en 12X. We verwachten nog meer toevoegingen aan de serie te zien, waaronder de 12 Ultra, 12 Lite en uiteindelijk ook een 12T en 12T Pro.

Afgaande op het releaseschema van de Mi 11, zouden we de onthulling van de Xiaomi 12 Ultra in maart of april kunnen zien. Dan wordt de standaard Xiaomi 12 uitgebracht wereldwijd (op dit moment is het toestel alleen in China te krijgen). We moeten nog even wachten. Er zijn nog maar twee Ultra-smartphones van Xiaomi geweest, dus we weten nog niet wat voor een patroon het bedrijf zal aanhouden.

Het is ook de moeite waard om te vermelden dat er een bron is die claimt dat er geen Xiaomi 12 Ultra komt. Het bericht meldt dat het bedrijf slechts één topklasse smartphone uitbrengt in 2022: de Xiaomi Mi Mix 5. We hebben deze claim niet vaker gehoord, dus neem het met een korrel zout.

Recente geruchten suggereren dat de Xiaomi 12 Ultra in het derde kwartaal van 2022 verschijnt, dus dat is in juli, augustus of september.

Qua prijs kunnen we nog niet veel zeggen, maar ‘duur’ is waarschijnlijk een treffende term, al is dat nogal vaag.

De Xiaomi Mi 11 Ultra kent een adviesprijs van 1.199 euro, waardoor hij vrij prijzig uitvalt. Dat maakt hem vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S22 Ultra of de iPhone 13 Pro Max. We verwachten dat er niet veel gaat veranderen dit jaar.

Er zijn leaks die suggereren dat de Xiaomi 12 Ultra net zo duur zal zijn vanwege de specs, maar we hebben nog geen concrete geruchten gehoord over de prijs.

Nieuws en geruchten

De Xiaomi Mi 11 Ultra (Image credit: Future)

De belangrijkste informatie over de Xiaomi 12 Ultra komt niet van een gerucht, maar van andere smartphones: de Xiaomi 12 en 12 Pro. Het bedrijf heeft al een aantal non-ultra smartphones uitgebracht en een aantal functies komen mogelijk overeen met het aankomende toestel.

Zowel de standaard- als Pro-smartphone zijn uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 1-chipset, 120Hz beeldverversing, 32MP frontcamera’s, 50MP hoofdcamera’s, 50W draadloos laden, minimaal 8GB RAM en 128GB opslag tot respectievelijk 12GB en 256GB. We zien mogelijk vergelijkbare specs in de Ultra.

Hiernaast heeft de Pro een 6,7 inch 2K-scherm, drie 50MP camera’s op de achterkant (inclusief een telefoto- en groothoeklens) en 120W snelladen. Het is onwaarschijnlijk dat de Ultra een downgrade krijgt op een van deze vlakken.

Laten we kijken naar de leaks. Ze richten zich allemaal op één aspect van de Xiaomi 12 Ultra: het camerablok. We hebben een aluminium dummy-model, een digitale render en een hoesje voor de smartphone gezien. Deze tonen allemaal een gigantisch rond camerablok. Daardoor hebben we hoge verwachtingen van de camera’s.

Een ander interessant stukje informatie is dat er ook een Xiaomi 12 Ultra Enhanced kan komen. We weten nog niets over dit apparaat, met uitzondering van de naam. Mogelijk is het een nog duurdere en nog betere versie van de Xiaomi 12 Ultra.