Xiaomi 12 Ultra verschijnt mogelijk deze zomer

De Xiaomi 12 Ultra, de higher-end versie van de Xiaomi 12, lijkt deze zomer te verschijnen. Eerder waren er twijfels of de Ultra-versie van Xiaomi's 2022-reeks überhaupt zou lanceren.

Xiaomiui en Digital Chat Station melden dat de Xiaomi 12 Ultra is opgedoken in de interne database van Xiaomi, onder het modelnummer 2206122SC en codenaam L2S.

Beide bronnen wijzen naar een release in Q3 2022 voor de releasedatum. Als de geruchten kloppen, lanceert de Xiaomi 12 Ultra in juli, augustus of september. De Xiaomi Mi 11 Ultra maakte zijn opwachting in maart. Het lijkt erop dat het releaseschema van dit jaar dus niet bepaald overeenkomt met vorig jaar.

Geen Xiaomi Mix 5 Pro

Het leek er even op dat de Xiaomi 12 Ultra het daglicht helemaal niet zou zien. Sommige bronnen suggereerden dat het toestel zou verschijnen in de vorm van de Xiaomi Mix 5 Pro, de opvolger van de Xiaomi Mi Mix 4 van vorig jaar.

Of de Xiaomi 12 Ultra deze zomer - indien de geruchten kloppen - al in de Benelux te verkrijgen is, is niet zeker. Niet alle toestellen die Xiaomi uitbrengt, verschijnen ook buiten China. Als ze dat wel doen, is de release vaak op een later moment. De Xiaomi 12 en Xiaomi 12 Pro werden in december 2021 onthuld, maar we wachten nog altijd tot ze in Europa verschijnen.

Die internationale lancering van de Xiaomi 12 zou in maart plaatsvinden. Het zal hoogstwaarschijnlijk nog wel een aantal maanden duren voordat de Xiaomi 12 Ultra het daglicht ziet.

Analyse: wat we tot nu toe weten

Aangezien de Xiaomi 12 al is aangekondigd, kunnen we een goed beeld schetsen van de basis waarop de Xiaomi 12 Ultra is gebouwd. Het zou betere specificaties hebben en gemaakt zijn van meer premium materialen.

Er wordt veel gesproken over de camera's aan de achterkant. Mogelijk zitten er maar liefst zeven lenzen in het camerablok verwerkt. De verwachting is daardoor dat het toestel indrukwekkende foto's en video's moet kunnen schieten.

Gebaseerd op wat we tot nu toe gezien hebben, is de camerabult zelf ook enorm. Net als andere toestellen uit de 12-serie, komt het Ultra-model waarschijnlijk met de Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm.

Al deze kracht en prestaties komen met een flink prijskaartje. Naar verluidt kost de Xiaomi 12 Ultra ongeveer 1.199 Britse pond (1.435 euro).