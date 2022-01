Sony Xperia 1 IV-leak toont camera en andere specs

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar de Sony Xperia 1 IV mogen verwelkomen, en de kans bestaat zelfs dat dit volgende maand al is. Enkele nieuwe geruchten geven ons alvast iets van informatie over de camera's en andere mogelijke specs voor deze aankomende smartphone.

Deze geruchten zijn afkomstig van de doorgaans betrouwbare Zackbuks op het Chinese socialemediaplatform Weibo, en werden door Notebookcheck opgemerkt. Het eerste nieuwtje handelt over de processor. Net als alle andere topklasse Android-smartphones van 2022 zou de Xperia 1 IV met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 komen.

Als het om RAM aankomt, dan zal je de keuze krijgen tussen 12 en 16GB, wat zeker niet weinig is, en de opslag-opties zullen 256GB en 512GB zijn. Bovendien zal de smartphone een betere hoofdcamera en telefoto-lens krijgen dan zijn voorganger.

Meer info

Er werd tevens wat informatie vrijgegeven over de batterijcapaciteit. De smartphone komt naar verluidt met een 5.000mAh batterij en 45W snelladen. Er zou ook een verbeterde helderheid zijn voor het scherm, en mogelijk een herwerking van het ontwerp, al lijkt dit laatste ons wat minder waarschijnlijk gezien de informatie die online is verschenen.

We omschreven de Sony Xperia 1 III als "Sony's beste smartphone in tijden". Deze had een drievoudige cameraopstelling met drie 12MP camera's. De kans is groot dat Sony deze hoeveelheid megapixels zal behouden en de lens-technologie van een upgrade zal voorzien. Dit toestel kwam met een Snapdragon 888 en tot 12GB RAM en 512GB opslag.

De Xperia 1 III kwam met een 4.500mAh batterij en 30W laden, dus als dit leak klopt, dan mogen we enkele grote upgrades verwachten. We zullen echter moeten wachten om te zien of deze upgrade zich ook vertaalt naar een betere batterijduur.

Analyse: weer een groot jaar voor smartphones van Sony

Zoals we reeds aanhaalden, waren we onder de indruk van wat de Sony Xperia 1 III allemaal in petto had. Ondanks de positieve reviews kwamen de recentere smartphones van Sony echter niet van de grond, en dat zal ook bij de Sony Xperia 1 IV mogelijk een groot probleem zijn.

We weten dat de camera's van Sony enorm goed zijn. Zij verkopen hun sensoren immers aan veel andere smartphone-fabrikanten. Daarnaast hebben ze ook de nodige ervaring op gebied van displays vanwege hun televisie-departement. Dat zijn alvast de twee belangrijke gebieden waar je van weet dat de Sony-smartphone je niet zal teleurstellen.

Doorgaans kwamen de Sony-smartphones met een hoog prijskaartje, waardoor ze zich moeilijk op de markt konden profileren. Dat is best jammer, want met hun interessante combinatie van hardware en software verdienen ze wel een hogere plaats.

We zullen nog even moeten afwachten waar de Sony Xperia 1IV allemaal toe in staat is. Als de smartphone het releaseschema van zijn voorganger blijft volgen, dan zal het toestel ergens in april verschijnen. We weten ook dat Sony graag producten aankondigt op MWC, dus de kans bestaat dat we deze in februari op MWC 2022 zien verschijnen.