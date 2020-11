PS5 vs Xbox Series X: welke console past bij jou?

Nog meer even en dan komen de PS5 en Xbox Series X op de markt. We weten al de games van de release, de releasedatum zelf, en de prijzen zelf. Welke van de twee moet jij je het meest op verheugen?

Vergelijken we de PlayStation 5 en Xbox Series X met elkaar (en hun digitale broertjes), dan zijn er tal van factoren om rekening mee te houden. De nieuwe generatie zet volop in op brute kracht, snelheid, en prachtige visuals. Ook qua interne hardware wijken de consoles niet ver af van elkaar, alhoewel Microsoft op papier de bovenhand lijkt te hebben.

We hebben gezien dat beide bedrijven proberen hun consoles te differentiëren door hun ontwerp en hun vrij verschillende benaderingen van de next-gen exclusiviteit en diensten. In deze generatie ziet Microsoft af van exclusieve Series X spellen in het begin, om zo de nadruk te leggen op Xbox Game Pass en cross-gen gaming, terwijl Sony vooruit kijkt en blijft wedden op de sterkte van zijn first-party line-up met exclusieve PS5 spellen die gebruik zullen maken van de kracht van de console en de functies in zijn nieuwe DualSense-controller. Daarentegen heeft Sony wel onthuld dat zowel Spider-Man Miles Morales als Horizon Forbidden West naar PS4 en PS5 komen.

Weet je niet zeker welke next-gen console je in huis moet halen? Hieronder staat alles wat je moet weten over de PS5 vs Xbox Series X.

PS5 vs Xbox Series X: belangrijkste info

Image credit: Sony

Wat zijn het? De Xbox Series X en de PlayStation 5 zijn de nieuwste next-gen consoles van Microsoft en Sony. De consoles zijn een stuk krachtiger dan hun voorgangers, en games zien er beter uit en werken ook vlotter.

De Xbox Series X en de PlayStation 5 zijn de nieuwste next-gen consoles van Microsoft en Sony. De consoles zijn een stuk krachtiger dan hun voorgangers, en games zien er beter uit en werken ook vlotter. Xbox Series X en PS5 releasedatum: Sony heeft bevestigd dat de PS5 op 12 november verschijnt in enkele delen van de wereld. In de Benelux moeten we wachten tot 19 november. De Xbox Series X verschijnt al op 10 november in de Benelux.

Sony heeft bevestigd dat de PS5 op 12 november verschijnt in enkele delen van de wereld. In de Benelux moeten we wachten tot 19 november. De Xbox Series X verschijnt al op 10 november in de Benelux. Wat kan ik erop spelen? We hebben al tal van toffe games voorbij zien komen, zoals Spider-Man Miles Morales en Halo Infinite (wat is uitgesteld), maar we verwachten nog de nodige toffe nieuwe games voor het einde van dit jaar. Vergeet niet dat beide consoles backwards compatibility ondersteunen. Ook titels van derden zoals Cyberpunk 2077 maken hun opwachting op de nieuwe console.

We hebben al tal van toffe games voorbij zien komen, zoals Spider-Man Miles Morales en Halo Infinite (wat is uitgesteld), maar we verwachten nog de nodige toffe nieuwe games voor het einde van dit jaar. Vergeet niet dat beide consoles backwards compatibility ondersteunen. Ook titels van derden zoals Cyberpunk 2077 maken hun opwachting op de nieuwe console. Is de PS5 krachtiger dan de Xbox Series X? De processorprestaties lijken vrij gelijk te zijn, maar momenteel heeft de console van Microsoft een streepje voor qua brute kracht (op papier dan).

De processorprestaties lijken vrij gelijk te zijn, maar momenteel heeft de console van Microsoft een streepje voor qua brute kracht (op papier dan). Wat gaan de PS5 en Xbox Series X kosten? De standaard versie van de PS5 gaat over de toonbank voor 499 euro. De PS5 Digital Edition kost 399 euro, en die 'mist' enkel een diskdrive. De Xbox Series X kost ook 499 euro. De Xbox Series S is de goedkoopste next-gen console en kost 299 euro. Naast het gebrek van een diskdrive is laatstgenoemde ook een stukje minder krachtig dan de Xbox Series X.

PS5 vs Xbox Series X: prijzen en releasedata

(Image credit: Sony)

We weten al vrijwel alles over de nieuwe consoles, en ook informatie over wanneer we ermee aan de slag kunnen is inmiddels bekend.

Microsoft maakte als eerste bekend dat het twee nieuwe next-gen consoles op de markt gaat brengen. De Xbox Series X en de meer betaalbare Xbox Series S verschijnen allebei op 10 november. De Series X krijgt een prijskaartje mee van 499 euro, terwijl de iets minder krachtige en diskloze Series S 299 euro gaat kosten. Pre-orders voor de Series X startten al op 22 september.

De standaard versie van de PS5 gaat over de toonbank voor 499 euro. De PS5 Digital Edition kost 399 euro, en die 'mist' enkel een diskdrive. De nieuwe consoles van Sony verschijnen op 19 november in de Benelux. Pre-orders voor de PS5 begonnen op 22 september.

Xbox Series X vs PS5: specs

(Image credit: Microsoft)

Wanneer het aankomt op specificaties, dan zien we dat beide fabrikanten erg hun best hebben gedaan om een ware krachtpatser van hun apparaat te maken.

De PlayStation 5 draait op een custom-built versie van de derde generatie AMD Ryzen-chipset, met 8 kernen in de Zen 2-architectuur en Navi graphics. De CPU draait op 3,5GHz. De GPU biedt 36 compute units die draaien op 2,23GHz en 10,28 teraflops bieden. Deze onderdelen zijn gekoppeld met 16GB aan GDDR6 met een bandbreedte van 448GB/s. Het systeem ondersteunt ray tracing, een prestatie-intensieve belichtingstechniek die voorheen exclusief was voor high-end PC GPU's. Deze technologie worddt in de GPU-hardware voor de PS5 gemaakt.

Sony heeft het ook gehad over het zetten van een nieuwe "gouden standaard" in meeslepende 3D audio, met name voor diegenen die een headset gebruiken tijdens het gamen. We hebben geleerd dat Sony deze audio levert via de Tempest Engine, die honderden geluidsbronnen aankan, voor een meer realistische audio-omgeving. Sommige gelekte patenten laten ook een intens ventilatieontwerp zien voor het omgaan met al die processorkracht, wat het unieke uiterlijk van de console zou kunnen verklaren.

De PS5 zal ook schermresoluties tot 8K ondersteunen, wat aanzienlijk hoger is dan de populairder wordende 4K-televisies. De PS5 kan ook een 120Hz verversingssnelheid aan, wat zorgt voor super vloeiende bewegingen in games. Dit zijn ongelooflijk prestatie-intensieve specs, dus we verwachten niet dat alle games deze standaard halen, laat staan dat de meeste televisies dit überhaupt ondersteunen.

Marvel's Spider-Man (PS4) (Image credit: Insomniac Games)

Misschien wel het meest interessante element van de Sony bouw is de SSD-opslag. De solid state drive in de PlayStation 5 is een op maat gemaakt stuk hardware, wat 825 GB aan opslagruimte biedt met een ruwe doorvoercapaciteit van 5,5 GB/s (en tot 9 GB/s aan gecomprimeerde data).

Sony heeft zijn technische bekwaamheid al laten zien met een demo van zijn bestaande Spider-Man PS4-game (zie hierboven). Op PS5-hardware is de game in staat om met ongelooflijk hoge snelheid een ongelooflijk gedetailleerd New York City te laden zonder enige vertraging in het laden van de geometrie of textuur, iets wat op PS4 nooit mogelijk zou zijn. Het geeft ons ook een glimp van wat we van PS5 games mogen verwachten.

We hebben ook de onthulling van de controller van de console gezien, die de DualShock naam voor DualSense laat vallen.

Wat betreft de technologie zal de DualSense PS5 controller gebruikmaken van haptische feedback, ter vervanging van de rumble technologie van de DualShock 4. Haptische feedback betekent dat de controller trillingen of bewegingen zal uitvoeren die een levensechte aanraakervaring proberen te repliceren, om zo de spelbeleving te verbeteren.

PS5 DualSense controller (Image credit: Sony)

Ook adaptive triggers zijn aanwezig. De L2- en R2-knoppen kunnen weerstand bieden bij het indrukken van de knoppen. Verder zit er een microfoon verwerkt in de controller waardoor je zonder headset met vrienden kunt praten. Ook zien we dat de 'Share' knop is ingeruild voor een 'Create' knop. De koptelefooningang blijft behouden.

Met al deze nieuwe technologie aan boord komt het niet echt als een verrassing dat de DualShock 4 niet werkt met games die exclusief zijn voor de PlayStation 5. De DualShock 4 werkt wel nog geheid met PS5 games die je via backwards compatibility kunt spelen.

Microsoft belooft daarentegen dat de Xbox Series X wel werkt met alle oudere Xbox-controllers.

Het tweekleurige ontwerp is iets waar veel PlayStation-gebruikers waarschijnlijk aan zullen moeten wennen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat de eerste officiële controller zo'n mix was van twee kleuren; bij voorgaande edities was de kleur óf volledig zwart, óf vrijwel volledig wit met enkel zwarte accenten. Het design komt wel goed overeen met de PS5-behuizing.

Er zijn ook de nodige vragen rondom de grootte van de PS5. De nieuwe console kent afmetingen van 38,8 x 8 x 26 centimeter. Dat maakt het apparaat gigantisch ten opzichte van zijn voorgangers. Ter vergelijking: de PlayStation 4 kent afmetingen van 26,5 x 3,9 x 28,8 centimeter. Wat dat betreft komt de originele PlayStation 3 met afmetingen van 32,5 x 9,8 x 27,4 centimeter nog het dichtst in de buurt. Met een gewicht van 4,5 kilogram is de PS5 wel iets minder zwaar dan de originele PS3. Die woog namelijk 5 kilogram.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

De Xbox Series X ziet er ontzettend indrukwekkend uit op papier.

Ook hier zijn er op maat gemaakte AMD-hardware die dezelfde Zen 2 en RDNA 2 architectuur heeft als bij de PS5. Dit maakt de Series X vier keer zo krachtig als de Xbox One X.

De GPU van de Xbox Series X beschikt over 12 teraflops aan rekenkracht, met 3328 shaders verdeeld over 52 rekeneenheden, en draait op een vergrendelde 1.825 MHz. Interessant is dat er geen boostmodus voor de GPU is. Hij zal altijd op die snelheid lopen.

De processor is een op maat gemaakte AMD Zen 2 CPU met acht kernen en 16 threads met een pieksnelheid van 3,8GHz, en een basissnelheid van 3,6 GHz. Ontwikkelaars kunnen zelf kiezen of ze simultaneous multithreading (SMT) willen uitschakelen, om zo de 3,8GHz te kunnen behalen. Zo niet, dan wordt de 3,6GHz basissnelheid bereikt.

Ondanks dat 4K het doel is (al dan niet met 120Hz ververssnelheid), heeft Microsoft gezegd dat de Xbox Series X 8K mogelijkheden heeft. De Xbox Series X matcht de prestaties van de PS5 door DirectX ray tracing-capabiliteit aan te bieden. Verder is er een supersnelle NVMe SSD aanwezig, die gebruikt kan worden als virtueel RAM-geheugen om laadsnelheden te versnellen tot wel 40 keer.

De Xbox Series X krijgt 16GB GDDR6 geheugen, een upgrade tegenover de Xbox One X's 12GB GDDR5. Dat wordt echter niet allemaal gebruikt in games. Games krijgen in totaal 13,5 GB (10 GB aan optimaal GPU-geheugen en 3,5 GB standaardgeheugen), terwijl de resterende 2,5 GB is voorbehouden voor het besturingssysteem.

Microsoft streeft er ook naar om de lag aan te pakken door middel van functies als Auto Low Latency Mode (ALLM) en Variable Refresh Rate (VRR). Microsoft meldt hier het volgende over: "ALLM staat Xbox One en Xbox Series X toe om een aangesloten display automatisch in te stellen op de laagste latency modus", en "VRR synchroniseert de verversingssnelheid van het scherm met de framerate van het spel, waardoor het beeld vloeiend blijft." Deze functies zijn bedoeld om de vertraging te minimaliseren en het gamen sneller te laten verlopen.

Al deze informatie wijst erop dat de Xbox Series X waarschijnlijk iets meer brute kracht in huis heeft.

Xbox Series X (Image credit: Microsoft)

Microsoft heeft bevestigd dat al je huidige Xbox One-accessoires werken met de Xbox Series X, inclusief controllers en headsets. Houd er wel rekening mee dat de nieuwe Xbox Series X controller met enkele nieuwe functies komt. Deze zijn dan logischerwijs niet te gebruiken op oudere controllers waarschijnlijk.

Microsoft maakte ook duidelijk dat bestaande Xbox One-spellen zoals Gears 5 zullen worden geoptimaliseerd voor de Xbox Series X, om zo te profiteren van de nieuwe kracht van de console. Als je liever fysieke disks in plaats van digitale aankoopt, dan is het goed om te weten dat er een 4K UHD Blu-ray diskdrive inbegrepen is.

Dankzij de Smart Delivery functie van de Series X kun je enkele spellen die je op oudere Xbox-consoles hebt gespeeld nu ook op de nieuwe Xbox Series X spelen. Onder meer Cyberpunk 2077 zal gebruikmaken van deze forwards compatibility. Deze upgrade is overigens gratis.

Een andere belangrijke component is Xbox Velocity Architecture. Gemaakt uit vier hoofdcomponenten, een custom NVME SSD, decompressieblokken met versnelde hardware, een gloednieuwe DirectStorage API-laag en Sampler Feedback Streaming (SFS), zorgt Velocity Architecture ervoor dat de Xbox Series X betere prestaties levert dan de ruwe specs doen vermoeden, behoren laadtijden tot de verleden tijd, worden gamebestanden stukken minder groot, en zorgt dit ervoor dat spelwerelden groter en meeslepender kunnen worden.

De Velocity Architecture zorgt er bovendien voor dat Microsoft de Quick Resume-functie heeft kunnen ontwikkelen. De 'Quick Resume' functie voor de console laat je 'bijna direct' verder gaan met meerdere games, zonder dat je door de laadschermen hoeft te gaan.

Cyberpunk 2077 (2020) (Image credit: CD Projekt Red)

Zoals gezegd is het belangrijk om te beseffen dat de Xbox Series X niet de enige console is die Microsoft gaat lanceren. Op dezelfde releasedatum als de Series X komt namelijk ook de iets minder krachtige Xbox Series S op de markt. We weten al dat PlayStation met een volledig digitale PS5-versie op de markt komt, maar Microsoft gaat qua prijs (en specs) nog een stapje lager. Waar de digitale PS5 399 euro kost, gaat de Series S over de toonbank voor slechts 299 euro.

Als je je zorgen maakt over het feit of je milieuvriendelijk bezig bent, dan is de Xbox Series X misschien niet de beste keuze. Terwijl Sony heeft beweerd dat de PS5 veel energiezuiniger zal zijn dan de PS4, suggereert een analyse door Digital Foundry dat de Xbox Series X twee keer zoveel vermogen nodig heeft als de Xbox One X en daardoor ook warmer zal draaien.

Over het geheel genomen ziet de Xbox Series X eruit als de krachtigere console op papier, maar er is ook sprake van ontwikkelingsgemak. In een interview met Vigiato is Crytek's rendering engineer Ali Salehi van mening dat de Series X een ingewikkeldere console is om mee te werken, want het raken van die 12 teraflops piek kan moeilijk zijn, terwijl het bereiken van het volledige potentieel van de PS5 zogenaamd makkelijker is.

Xbox Series X vs PS5: games

Fable (Xbox Series X) (Image credit: Microsoft)

De afgelopen maanden hebben we een goed beeld gekregen van wat we ongeveer aan games mogen verwachten op zowel de Xbox Series X als de PS5, mede dankzij enkele gameplay livestreams.

Allereerst heeft Microsoft bevestigd dat Halo Infinite niet speelbaar zal zijn bij de release van de Xbox Series X. Dat is een flinke tegenvaller, want de franchise behoort al jaren tot de belangrijkste exclusieve titels van Microsoft. De eerste beelden van de gameplay zagen er ontzettend indrukwekkend uit, zelfs al kwamen we er pas later achter dat de beelden op een PC waren gespeeld.

Verder weten we dat Senua's Saga: Hellblade II, en het vikingenspel Assassin's Creed Valhalla naar de Xbox Series X komen. Een Xbox Series X gameplay show toonde nog tal van andere te verschijnen Xbox Series X games, waaronder: Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Yakuza: Like A Dragon, Dirt 5, en The Medium.

Nog indrukwekkender was de aankondiging van een Fable reboot op Microsofts showcase in juli. Ook werd een nieuwe Forza-titel bekendgemaakt, evenals Avowed, een fantasy RPG van Obsidian. Sony wint het doorgaans (naar onze mening) qua exclusieve titels, maar Microsoft doet zeker moeite om zijn beste beentje voor te zetten.

Microsoft kondigde onlangs de overname aan van ZeniMax Media, het moederbedrijf van Bethesda. Dat betekent dat spellen zoals The Elder Scrolls 6 en Starfield (zeer waarschijnlijk) Xbox-exclusives worden en dat veel spellen uit de studio's van ZeniMax in de nabije toekomst naar Xbox Game Pass komen, te beginnen met Doom Eternal.

Misschien wel net zo belangrijk als nieuwe games is het feit dat de Xbox Series X vanaf de lancering backwards compatible (achterwaarts compatibel) zal zijn met alle bestaande Xbox-platformen. Als je games hebt voor de originele Xbox, de Xbox 360 en de Xbox One, is de kans groot dat ze werken op Xbox Series X.

Xbox legt ook de nadruk op cross-gen play bij de lancering van de Xbox Series X. Dit betekent dat de Xbox Series X in het begin nog niet al te veel exclusieve titels zal hebben om je te dwingen tot een upgrade. De meer consumentvriendelijke benadering zal ervoor zorgen dat nieuwe Xbox Series X-spelers bijvoorbeeld in spellen zoals Halo Infinite nog altijd kunnen samenspelen met vrienden die nog een Xbox One in huis hebben. Bij titels van derden is het nog maar afwachten geblazen hoe cross-gen vriendelijk ze zullen zijn.

Godfall (PS5) (Image credit: Sony)

Wat betreft PS5 games weten we al een paar van de games die op releasedag verschijnen, maar ook tal van titels die kort na dat moment volgen. Onder de releasetitels bevinden zich Astro's Playroom (wat op elke console voorgeïnstalleerd staat) en we krijgen waarschijnlijk ports van Destiny 2: Beyond Light, Madden 21 en NBA 2K21 op dag één.

Iets later verwachten we een nieuwe Ratchet & Clank game, Horizon: Forbidden West, Marvel's Spider-Man: Miles Morales en Gran Turismo® 7. Final Fantasy 16 is nu bevestigd als PS5-exclusive. Daarnaast komt er een nieuwe God of War-game, die naar verwachting God of War 2: Ragnarok zal heten.

Wil je niet meteen al je spaargeld er doorheen jagen bij de release van de PS5, weet dan dat de PS5 backwards compatible is. De console zal met het merendeel van de PS4-catalogus overweg kunnen. Sony heeft nog niet gemeld of spellen van oudere consoles ondersteund gaan worden. Sony heeft een nieuwe PS Plus-abonnementsbonus aangekondigd, de PlayStation Plus Collection. Hiermee krijgen PS5-eigenaren gratis toegang tot 18 van de beste PS4-games ooit die ze vanaf de eerste dag naar hun nieuwe consoles kunnen downloaden, waaronder titels als God of War, Uncharted 4 en Bloodborne.

Sony gelooft in tegenstelling tot Microsoft wel degelijk in wat sterker gesplitste consolegeneraties. Het benadrukt dan ook hoe belangrijk het is dat next-gen titels het maximale uit de PS5 gaan halen. Inmiddels lijkt Sony ietwat terug gekomen te zijn op die uitspraak, aangezien spellen als Spider Man Miles Morales en Horizon Forbidden West toch naar de PS4 verschijnen, terwijl ze eerst enkel voor de PS5 bestemd waren.

Natuurlijk is er ook de kwestie streaming. Nu Google met Google Stadia de wereld van streaming betreedt, evenals Amazon's Luna, zijn Microsoft en Sony ook een partnerschap aangegaan om samen te werken op het gebied van streaming technologieën voor de volgende generatie. Hoe dit precies zal uitpakken valt nog te bezien.

Wel heeft Microsoft al zijn eigen xCloud streamingservice gelanceerd, inclusief de gratis Xbox Game Pass Ultimate-abonnementen. Dit betekent dat Xbox-eigenaren Game Pass spellen kunnen spelen op hun Xbox-consoles, PC en ondersteunde Android smartphones/tablets. EA Play komt ook naar Xbox Game Pass Ultimate, wat de deal nog beter maakt dan voorheen.

Microsoft xCloud maakt Game Pass en Xbox een nog aantrekkelijkere optie voor degenen die graag platformflexibiliteit hebben. Het lijkt erop dat het aanbod van Sony's PlayStation Now daarbij in het niet valt, zelfs met de aangekondigde PlayStation Plus Collection.

We verwachten dat veel spellen die worden uitgebracht in de periode tussen het einde van deze generatie en de begindagen van de nieuwe generatie cross-generatie titels zullen zijn. Voorbeelden hiervan zijn Cyberpunk 2077 en Assassin's Creed: Valhalla.

PS5 vs Xbox Series X: prijsvergelijking

(Image credit: Microsoft)

In het begin van dit jaar (en ook daarvoor) waren we wat huiverig voor de prijzen van de nieuwe consolegeneratie. Zo werd de focus gelegd op de indrukwekkende prestaties van beide nieuwe consoles, maar hoorden we niet al te veel over de prijzen.

Gelukkig vallen de prijzen in de praktijk nog enigszins mee. Bovendien heb je bij zowel PlayStation als Xbox meer keuze dan ooit tevoren bij de lancering. Zo kun je ervoor kiezen om 499 euro te betalen voor de reguliere PlayStation 5. Er komt echter ook een PS5 Digital Edition voor 399 euro op de markt. Het enige verschil is dat laatstgenoemde geen diskdrive heeft, en je enkel spellen via de PlayStation Store kunt aanschaffen.

De Xbox Series X in de Benelux kopen gaat je ook 499 euro kosten. Wil je echter zo min mogelijk uitgeven aan een nieuwe console? Dan is de Xbox Series S met een adviesprijs van 299 euro zeker het overwegen waard. Laatstgenoemde versie kent geen diskdrive, en is iets minder krachtig dan de Series X. Zo mikt de goedkopere console op een resolutie van 1440p in plaats van 4K (wel 4K-upscaling), maar moet 120 frames per seconde alsnog haalbaar zijn.

Een ander groot verschil met de vorige generatie is dat Kinect definitief dood en begraven lijkt te zijn. De Xbox-accessoire bleek verre van populair te zijn onder gamers en ontwikkelaars. Bij de Xbox One werd er echter nog volop ingezet om Kinect tot een succes te maken.

Voorlopig oordeel

(Image credit: Future)

We weten vrijwel alles al wat er te weten valt over zowel de PS5 als Xbox Series X. De gelijkenissen tussen de twee zijn in veelvoud aanwezig, maar elk van de twee is uniek op zijn eigen manier.

Sony en Microsoft zetten allebei vol in op SSD-technologie. Niet alleen zorgt dit voor extreem korte laadtijden en andere snelheidsvoordelen bij games, ook zorgt de aanwezigheid van deze technologie bij beide apparaten ervoor dat ontwikkelaars van derden makkelijker hun nieuwe titels gereed kunnen maken voor beide consoles.

Natuurlijk bestaat er ook nog altijd de strijd tussen de fanboys. First party-titels zullen dan ook nog altijd belangrijk zijn, misschien wel belangrijker dan ooit tevoren. Met zoveel manieren om games te spelen, van streamen tot backwards compatibility, wordt de hardware steeds minder belangrijk, en komt er meer focus op de beleving wat een spel kan bieden.

Tussen Halo Infinite en Horizon Forbidden West, Forza Motorsport en Gran Turismo, Fable en Spider-Man Miles Morales zijn er tal van interessante exclusieve platformtitels. Het voorspelt veel goeds voor een hevige strijd in de next-gen consoleoorlog.