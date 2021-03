Les Samsung Galaxy Buds+ et Buds Live à leur prix le plus bas - jusqu’à 37% d’économies

Les Samsung Galaxy Buds+ et Galaxy Buds Live sont tombés à leur prix le plus bas dans le cadre d'une promotion limitée proposée par Amazon. Les écouteurs sans fil True Wireless de Samsung passent respectivement à 117 € et 119,89 € en France.

Les meilleures offres Samsung Galaxy Buds du jour

Samsung Galaxy Buds Plus : 117 € (au lieu de 172,55 €)

Économisez plus de 55 € - C'est le prix le plus bas que nous ayons recensé pour les Galaxy Buds Plus. En contrepartie de cette somme, vous bénéficiez d'une autonomie de 22 heures, d'une qualité audio améliorée par rapport aux Galaxy Buds originaux et de la prise en charge des appareils iOS. Voir l'offre

Samsung Galaxy Buds Live : 119,89 € (au lieu de 191,59 €) Économisez plus de 71 € - Il s'agit d'une réduction étonnante associée aux Galaxy Buds Live. Avec un design inhabituel en forme de haricot, les Samsung Galaxy Buds Live sont de bons - mais pas le nec plus ultra - écouteurs sans fil. Ils présentent un certain nombre de fonctionnalités intéressantes et offrent une autonomie de 28 heures. Voir l'offre

Quel modèle Samsung Galaxy Buds choisir ?

Si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs sans fil, vous avez peut-être jeté votre dévolu sur une paire de Samsung Galaxy Buds. Avec les trois nouvelles générations d'écouteurs disponibles aujourd’hui (y compris les Galaxy Buds Plus, Galaxy Buds Live et Galaxy Buds Pro), ces modèles ont connu des réductions de prix décentes au cours des derniers mois.



Les Samsung Galaxy Buds originaux peuvent encore se mesurer aux dernières versions, avec un son puissant, un ajustement confortable grâce à des embouts et des ailes réglables, et le mode Ambient qui ne laisse passer que le son nécessaire pour une expérience d'écoute de qualité.

Si vous voulez quelque chose d'un peu plus avancé, les Samsung Galaxy Buds Plus, sont peut-être le choix le plus évident pour vous. Ils offrent une qualité sonore améliorée par rapport à leurs prédécesseurs, une autonomie de 22 heures et une prise en charge des appareils iOS, comme Android.

Pour les plus téméraires, il y a les Samsung Galaxy Buds Live. La forme de haricot rouge de ces écouteurs est très différente de ce que nous avons vu chez les marques concurrentes, avec la plupart des autres écouteurs sans fil sur le marché. Ils sont certainement uniques, mais ceux qui sont intéressés par une qualité sonore haut de gamme et une excellente technologie d’annulation active du bruit.

Toutefois, si vous recherchez les écouteurs Samsung les plus aboutis, jetez un coup d'œil aux Samsung Galaxy Buds Pro, qui délivrent la meilleure qualité de son et d’appel de la gamme avec un couplage multipoint et une prise en charge de l’audio spatial.