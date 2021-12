The Game Awards vil vise frem «fire eller fem ting» på samme nivå som «Elden Ring»-avsløringen

Årets The Game Awards kommer til å inneholde en håndfull store avsløringer, som hver og en skal være på samme størrelse som «Elden Ring»-avdukningen under Summer Game Fest tidligere i år, ifølge vert og produsent Geoff Keighley.



I en samtale med USA Today vedrørende avsløringen av den første «Elden Ring»-traileren (med video fra faktisk spillinnhold) – hvilket dukket opp under årets Summer Game Fest, et annet arrangement der Keighley også var vert – gled samtalen inn på The Game Awards 2021, og at dette evenementet kommer til å vise frem «fire eller fem ting på samme nivå», og han lokket også med at «det kan være flere på vei», i det han hentydet til arbeidet han har gjort sammen med «Elden Ring»-utviklere FromSoftware.



«Det var mange ting som var bra med det, så ja, jeg var svært oppspilt over at jeg kunne få bringe dette til folk», sa Keighley til USA Today. «I år? Gode gud, det er antakeligvis fire eller fem ting på det nivået. Jeg klarer knapt å vente på å vise folk disse greiene her. Summer Game Fest var en ny sak som jeg laget. Det at FromSoftware gav meg og Summer Game Fest tillit, der de kunne ha gjort mer tradisjonelle E3-greier, det betød mye for meg. Det var en stor ære å jobbe med From-folka, så følg med, det kan komme mer.»



Keighley lokket videre med at seere kommer til å få et inntrykk av «faktisk nestegenerasjons-gameplay under arrangementet», som altså finner sted den 9. desember (amerikansk tid, i Norge starter showet først etter at klokken har bikket 10. desember.) I praksis kan dette bety at vi får en del avsløringer og premierer på kommende spill til Xbox Series X og PS5.



Det høres likevel ut som om disse «tingene», som Keighley kaller de, ikke helt kommer til å bli det vi forventer. The Game Awards-verten fortalte den ovennevnte publikasjonen videre at de fleste ryktene han har lest på nett tar feil, men at noen av spillene fansen forventer kan finne på å dukke opp – men han åpner for at helt nye avsløringer fra store spillutviklere også ligger i kortene.



«Antakeligvis seks eller ti av våre spill er ting som folk ikke ennå vet at eksisterer, men vi kommer til å avsløre alt under arrangementet, på en artig måte», fortalte Keighley til USA Today. «Vi får se hvordan det hele blir, men jeg har en god følelse. Det er en veldig allsidig rekke spill fra mange studioer på tvers av industrien. Ting falt virkelig på plass i år. Det kommer alltid til å være folk som blir skuffet at spill X ikke er der, eller at et studio ikke dukker opp med noe. Men, rundt regnet, så tror jeg dette er en av våre sterkeste rekker spill vi har hatt på programmet.»

Kommentar: Hva kan finne på å dukke opp?

(Image credit: Nintendo)

En av de mest spennende aspektene ved tiden for The Game Awards hvert år er alle spekulasjonene rundt hvilke spill som kommer til å dukke opp – og Geoff Keighley har virkelig gitt oss noe å tygge på denne gangen.



Selv om Keighley ikke har avslørt annet enn at det er «fire eller fem ting» (og vi merker oss fortsatt at han sier «ting») på samme nivå som «Elden Ring» som kommer til å dukke opp, så har vi virkelig begynt å kverne på hva disse tingene kan være – dette er potensielt langt mer omfattende enn vi trodde på forhånd. Tar vi også med at han understreker at det er snakk om «helt nye avsløringer», så er det ikke rart at vi har sommerfugler i magen!



Hva kan så disse fire eller fem tingene være? Hvis vi hadde blitt stilt til veggs og spurt om hvilke fem annonseringer vi kan tenke oss (eller, strengt tatt håper) at vi får se under The Game Awards 2021, så ville det ha vært: (1) en annonsering av lanseringsdatoen til «Breath of the Wild 2», (2) et nytt «Splinter Cell»-spill, (3) den første «BioShock 4»-traileren, (4) enda en «Elden Ring»-oppdatering, eller annonsering av et nytt prosjekt fra FromSoftware (siden Keighley nevner selskapet spesifikt) og (5) en stor oppdatering angående et Microsoft-spill som eksempelvis «Forza Motorsport», «Fable» eller «Starfield» (noe nytt om «Elder Scrolls 6» ville ha vært sensasjonelt.) Som en liten joker kan vi også slenge med gameplay-avsløring av «Hogwarts Legacy».



Dette er selvfølgelig vill tipping fra vår side, og det kan hende det kommer noe som er langt mer ukjent, og som har gått fullstendig under radaren til alle. Vi har ingen anelse hva Keighley har i ermet, og svaret får vi ikke før arrangementet starter.



Dette skjer altså på ettermiddagen den 9. desember (i dag) i USA. Korrigerer vi for tidssoneforskjellen så foregår det klokken 02:00 den 10. desember (natt til fredag) i Norge.