Hogwarts Legacy: alt vi vet om Harry Potter-spillet

Har du alltid lurt på hvordan livet ville ha artet seg hvis ikke uglen med Hogwarts-brevet ditt ikke hadde fløyet seg vill på veien? Hogwarts Legacy kan by deg på muligheten til å finne ut av nettopp dette.

Hogwarts Legacy er under utvikling hos Avalanche Software. Det blir et eventyrspill i en åpen verden som vil utspille seg i Harry Potters univers. Der kan du utforske Hogwarts-borgen og dens omgivelser. Selv om mange av områdene i Hogwarts Legacy vil være velkjente for seriens tilhengere, vil det likevel være langt mellom de kjente ansiktene. Det skyldes at i stedet for å gå inn i tidslinjen fra bøkene og filmene, vil Hogwarts Legacy bringe spillerne tilbake til 1800-tallet og fortelle sin egen historie fra magiens verden.

Hogwarts Legacy ble kunngjort i 2020, og vi trodde lenge at vi skulle kunne stige ombord på Hogwarts-ekspressen allerede i 2021. Nå er det bekreftet at lanseringen av spillet er utsatt til 2022. Når vi endelig kan kaste oss over spillet, vil det kunne spilles på PS5, Xbox Series X, Xbox One, PS4 og PC.

Etter kunngjøringen om forsinkelsen av Hogwarts Legacy, har vi hørt veldig lite om spillet. Håpet om at det ville dukke opp under Game Awards ble smadret. Det har ikke hindret tilhengerne i å glede seg til spillet, og det finnes en god del rykter og spekulasjoner å fordype seg i. Les videre, så deler vi alt vi vet og antar om Hogwarts Legacy med deg i påvente av lanseringen.

Ryktene av nyere dato finner du øverst, mens de eldre følger deretter. På den måten får du oversikt over kronologien.

Hogwarts Legacy: rett på sak

Hva er dette? Et RPG-spill som bygger på Harry Potter-serien, og som utspiller seg på 1800-tallet.

Et RPG-spill som bygger på Harry Potter-serien, og som utspiller seg på 1800-tallet. Når kan jeg spille det? En eller annen gang i 2022.

En eller annen gang i 2022. Hva kan jeg spille det på? PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC

Hogwarts Legacy – lanseringstidspunkt

Da de første lekkasjene om Hogwarts Legacy ble sluppet, meddelte Bloomberg at spillet ville komme til den nyeste generasjonen konsoller i 2021. Lanseringen er imidlertid utsatt til 2022, etter at utgiver Portkey Games bekreftet at det trengtes mer tid for å få spillet i topp stand.

Selv om spillet første gang ble kunngjort under et PS5-arrangement, vil det også bli tilgjengelig for Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 og PC. Det er uvisst om PS5-versjonen vil få en vis tidsbegrenset eksklusivitet.

Hogwarts Legacy – trailer

Vi har bare sett én eneste trailer så langt. Den ble første gang vist under Sonys avsløring av prisen og lanseringsdatoen til PS5 i september 2020. Her ser vi noen magiske omgivelser med fantastiske skapninger, massevis av tryllestavgjøgling og hint om en mystisk kraft din avatar er i besittelse av.

Hogwarts Legacy – gameplay og setting

Hogwarts Legacy vil bli et «oppslukende RPG-spill i en åpen verden» som utspiller seg i 1800-tallets magiske verden – nærmere bestemt på Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry.

Ifølge beskrivelsen av spillet på dets offisielle nettsider «spiller du en elev som sitter med nøkkelen til en urgammel hemmelighet som kan true med å rive den magiske verdenen i filler». Etter å ha mottatt et forsinket opptaksbrev fra Hogwarts, oppdager spillerne at de kan besitte og mestre urgammel magi. «Bare du kan bestemme om du vil bevare denne hemmeligheten til alles beste eller gi etter for fristelsen til å utøve mer ondartet magi», kan vi lese i beskrivelsen.

I Hogwarts Legacy vil spillerne skape og tilpasse sine egne karakterer, lage trylledrikker, mestre besvergelser, oppgradere evnene sine, skape allianser og bekjempe Dark Wizards for å «avgjøre skjebnen til magiens verden». Spillerne må også regne med å snuble over noen fantastiske skapninger og oppleve både nye og velkjente steder – som for eksempel Forbidden Forest og landsbyen Hogsmeade.

Det ryktes også at et moralsystem vil spille en viss rolle i spillet, og i den offisielle FAQ-avdelingen antydes det at spillerne må gjøre beslutninger underveis i spillet. Det oppgis at «spillerne vil bli stilt overfor oppgaver og scenarier som byr på vanskelige valg og avgjør hva de egentlig står for».

Hogwarts Legacy – nyheter og rykter

Red Kite Games og Sumo Digital bidrar

Sumo Digital har kunngjort at to av deres studioer er involvert i utviklingen av Hogwarts Legacy. I en Twitter-meling av nyere dato, bekreftet Sumo Digital at Sumo Nottingham og Red Kite Games begge er involvert i utviklingen av spillet, og at de «samarbeider intents med teamene hos Warner Bros. Games og Avalanche Software med et nytt, magisk spill under merket Portkey Games».

We are very excited to share the news that two of our studios - @RedKiteGames and Sumo Nottingham - are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame. pic.twitter.com/tNHHv9HyXeDecember 9, 2021 See more

Fravær fra Game Awards

Det har vært temmelig stille på Hogwarts Legacy-fronten en god stund, og mange tok det som et tegn på at spillet ville kunne dukke opp under Game Awards 2021. Arrangementet ble imidlertid gjennomført uten at man så snurten av spillet.

Ifølge bransjeinnsideren og lekkeren Millie A på Twitter «fikk vi vårt siste glimt av Hogwarts Legacy for over ett år siden. Det ble vist midt under mediestormen mot J. K. Rowling, og ble av den grunn skadelidende». Hun tilføyet at «WB er meget forsiktige med dette spillet. Det ser ut til at nølen og varsomhet råder».

Millie A retweetet dessuten en melding fra LatestPS5, der det sies at Warner Bros i siste liten besluttet å trekke Hogwarts Legacy fra arrangementet og erstatte det med traileren til Wonder Woman. Det sies dessuten at Hogwarts Legacy «ventelig vil bli vist ved en PlayStation-begivenhet som ryktes å være i kjømda».

Vi har ennå ingen bekreftet dato for når vi vil se mer til dette spillet, men lanseringsvinduet er uansett 2022.

Hogwarts Legacy was last shown over a year ago. It was shown right in the middle of the whole J.K media backlash. The game was victim to that.WB are being very careful with this game. For now though, It looks like hesitancy and caution is winning. https://t.co/cCuaR9MYPkDecember 10, 2021 See more

Kan Dark Arts bli et alternativ?

Hogwarts Legacy kan bestemme seg for å vise en mørkere siden av magiens verden. I en (senere slettet) tweet fra Hogwarts Legacy-forfatteren D. C. Allen har en diskusjon rundt spillets potensielle aldersbegrensning åpnet muligheter for at Harry Potter-spillet vil hente stoff fra bokseriens svartekunster – den forbudte magien bare onde hekser og trollmenn tar i bruk.

På spørsmålet om det vil bli mulig å ta liv i det nye spillet, svarte forfatteren (som arkivert hos Comicbook.com):

«Er ikke drap tillatt i 16+-spill? Man kan absolutt ta livet av de onde i Horizon Zero Dawn, selv om det ikke går blodig for seg. Jeg tror ikke jeg kan besvare spørsmålet direkte, men i traileren er du at det foregår mye ondskap i magiens verden.»

Det er naturligvis også bekreftet av onde motstandere i Hogwarts Legacy vil benytte seg av svart magi etter en melding på PlayStation Blog fra Adrian Ropp, historiesjef hos Avalanche, der hans kommentar er det første tegnet på at spillet vil gjøre bruk av mer moden tematikk og korresponderende angrepsmåter for protagonisten.

Det har også vært nevnt et «moralsystem» i spillet, noe som kan åpne døren for den såkalte «drapsbesvergelsen» Avada Kedavra, for spillere som ønsker å utforske magiens mørke sider.

Fravær fra Missing E3 2021 og Gamescom 2021

Det er lenge siden vi har hørt noe fra Hogwarts Legacy, og spillet glimret med sitt fravær ved E3 2021. Dette var også ventet, ettersom Warner Bros fortalte TechRadar at deres demonstrasjon ved E3 2021, som fant sted 13. juni, bare ville ta for seg Back 4 Blood. Twitter-kontoen The Summer Game Fest vektla også at presentasjonen til Warner Bros bare skulle handle om Back 4 Blood. Spillet var også merkbart fraværende ved Gamescom 2021.

The Warner. Bros Games presentation is Back 4 Blood, there is not a separate event.June 4, 2021 See more

Du velger selv hus

Det later ikke til at det skal være noen avansert sorteringsprosess ved innledningen til Hogwarts Legacy. I en FAQ på spillets offisielle nettsider opplyses det om at «spillerne kan velge hus ved starten av Hogwarts Legacy». Det oppgis ingen detaljer om hvordan valget skal gjennomføres eller om du på et seneretidspunkt skal kunne bytte hus. Det oppgis imidlertid at det kommer flere detaljer senere.

Transinkluderene karaktermakeri

Hogwarts Legacy vil inkludere en transinkluderene karakterskaper, ifølge en melding fra Bloomberg.

I meldingen oppgis det at kilder som «kjenner godt til utviklingen av spillet» har avslørt at spillerne vil kunne justere karakterenes kroppsbygning, stemme og kjønnstilhørighet i skolens sovesaler.

Kildene oppgir dessuten at spillerne vil kunne velge en maskulin eller feminin stemme, uavhengig av skikkelsens kroppstype, og de kan velge om de vil være «heks» eller «trollmann», der sistnevnte valg plasserer dem i en korresponderende sovesal og påvirker hvordan de vil bli tiltalt av andre skikkelser i spillet.

Ifølge Bloomberg skyldes denne inkluderende holdningen et påtrykk fra enkelte medlemmer i spillet utviklerteam i etterkant av kontroversielle bemerkninger fra Harry Potter-seriens skaper, J. K. Rowling.

«Som et resultat av dette har noen av utviklerne bak Hogwarts Legacy kjempet for å gjøre spillet så inkluderende som mulig, og øvet press for størst mulig tilpasning av karakterene, inkluderte en transkjønnet skikkelse», oppgir meldingen. «Ledelsen var i utgangspunktet skeptisk, ifølge mennesker med god kjennskap til prosjektet, men likevel blir disse tilpasningsmulighetene tilgjengelige i spillet.»

Utviklet av Avalanche

Avalanche Software (teamet bak Disney Infinity-spillene, IKKE Avalanche Studios som står bak spillene Mad Max og Just Cause) utvikler spillet. Hvis du liker det dette studioet har gjort tidligere, kan du glede deg. Hvis ikke – sjekk det ut likevel …

J. K. Rowling er åpenbart ikke spesielt involvert

Ifølge en melding fra Bloomberg, er Rowling lite involvert i spillets tilblivelse. Spillets offisielle FAQ oppgir at spillet er «inspirert av J. K. Rowlings magiske verden» og at forfatteren «ikke er direkte involvert i spillets utvikling».

Harry Potter Magic Awakened

BBC-reporteren Lizo Mzimba tvitret om sin kjennskap til prosjektet, og røpet at det mystiske RPG-spillet kanskje ville bli hetende Harry Potter Magic Awakened. Han antydet dessuten at flere Harry Potter-spill kan være underveis. Nå vet vi imidlertid at spillet vil bli hetende Hogwarts Legacy.