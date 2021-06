Summer Game Fest går av stabelen 10. juni (i dag!) med et verdensomspennende arrangement ved navn Summer Game Fest: Kickoff Live. Programleder vil være Geoff Keighley, og han skal lede deg gjennom alle de nye spennende spillnyhetene om bare et par timer.



Keighley har allerede avslørt at han kommer til å vise frem over 30 spill under dagens arrangement. Dette vil inkludere avsløringen av nye spill, etterlengtede oppdateringer og en del overraskelser. I tillegg skal flere musikkartister på scenen, blant annet Weezer og Japanese Breakfast.



Har du lyst til å få med alt live? Les videre, så finner du ut hvordan du kan strømme Summer Game Fest: Kickoff Live.



Slik ser du Summer Game Fest: Kickoff Live

Summer Game Fest: Kickoff Live starter den 10. juni klokken 19:00, norsk tid. Rett i etterkant av arrangementet starter Day of the Devs, så det er ingen grunn til å hoppe i loppekassa tidlig i kveld.



Du kan se verdenspremieren på YouTube, Twitch og Facebook. Du kan også velge å se hele showet her hos oss, siden du får tilgang til strømmen nedenfor (den nederste videoen i artikkelen.)

Summer Game Fest: Kickoff Live: Dette forventer vi å se

Geoff Keighley har allerede avslørt at vi kommer til å få se over 30 spill under Summer Game Fest: Kickoff Live – men dette skal også inkludere en del overraskelser.



Vi har også fått tilgang på litt informasjon om hvilke spill det skal være snakk om, takket være en «hype reel» som ble sluppet i forkant av evenementet. Denne inneholder snutter fra blant annet «Ratchet & Clank: Rift Apart», «It Takes Two», «Kena: Bridge of Spirits», «Sable», «Halo Infinite», «Horizon Forbidden West», «Far Cry 6», «Final Fantasy 14: Endwalker», «Returnal», «Dying Light 2», «Psychonauts 2», «Life is Strange: True Colors», «Ruined King: A League of Legends Story», «Fortnite», «Apex Legends», «Resident Evil Village», «Vampire: The Masquerade», «SIFU», og «Overwatch 2» – og dette er bare spillene vi gjenkjente fra filmsnuttene i videoen, hvem vet hvilke andre godsaker Keighley har på lur.







Det er også bekreftet at både «Escape from Tarkov», det nye Borderlands-spillet «Wonderlands» samt «Call of Duty Warzone: Season 4» skal være med i showet.



Vi krysser fingrene for at «Elden Ring» er en av overraskelsene, og det hadde vært artig om det nye Call of Duty-spillet også dukker opp, men vi har ikke de helt store forhåpningene.



I tillegg til haugevis av spill skal Summer Game Fest: Kickoff Live også ha en rekke gjester på scenen, inkludert Jeff Goldblum og Giancarlo Esposito.



Få med deg startshowet i kveld med videorubrikken under: