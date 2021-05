Nvidia DLSS bedrer nå ytelsen i VR-spill

Nvidia har annonsert DLSS-støtte i en rekke nye spill, inkludert – for første gang – at vi nå skal få flere antall bilder i sekundet i VR.



VR-gaming er det perfekte bruksområde for DLSS, gitt at disse spillene krever svært høy bilderate for å i det hele tatt fungere som de skal. Ikke bare blir opplevelsen av å tre inn i en annen verden dårligere med færre antall bilder i sekundet, men en hakkete spillopplevelse og forsinkelser kan føre til virtuell reisesyke og andre ugunstige effekter.

De gode nyhetene for VR-eiere er at «No Man's Sky» får DLSS-støtte i en kommende oppdatering til spillet. Hvis man slår på DLSS i VR-modus og har innstillingene satt på «ultra» får man doblet ytelsen, ifølge Nvidia. De grønnmuskete hevder videre at dette betyr at man burde klare å holde 90 FPS på ultra-innstillinger om man bruker et GeForce RTX 3080-skjermkort og Oculus Quest 2.



«No Man's Sky» kommer til å få en klekkelig ytelsesforbedring selv om man ikke bruker VR også. DLSS skal øke antallet FPS med opptil 70 % ved såkalt 4K-oppløsning. Kjører man i UHD og med DLSS satt til ytelsesmodus skal et RTX 3060-skjermkort (og en Ryzen 5900X-prosessor) klare et snitt på 71 FPS, sammenlignet med 41 FPS uten DLSS. Har man et RTX 3070-kort skal spillet gå i 100 FPS, sammenlignet med 57 FPS uten DLSS.

(Image credit: Missing Digit / Valve)

Fram med skiftenøkkelen

Andre VR-titler som etter hvert skal få støtte for DLSS inkluderer «The Radius», et survivalspill samt «Wrench», som får DLSS-støtte i en oppdatering som slippes i dag. «Wrench» er en slags motorsport-simulator der man fungerer som mekaniker i en svært realistisk setting. Spillet er fortsatt i Early Access-programmet til Steam, men skal likevel også få støtte for ray tracing sammen med DLSS (dette gjelder både VR-versjonen og den vanlige.)



Bortsett fra de ovennevnte spillene får også en hel del vanlige spill støtte for DLSS: «Amid Evil», «Aron’s Adventure», «Everspace 2», «Redout: Space Assault» og «Scavengers» er de heldige utvalgte denne gangen, og Nvidia minner oss i samme slengen på at « Metro Exodus PC Enhanced Edition» fikk DLSS-støtte tidligere i mai, der ytelsen med den smått magiske teknologien skal være doblet.



Totalt sett har nå over 50 spill støtte for DLSS. Nvidia sier også at de siste Game Ready-driverne legger til støtte til og optimaliseringer for «Days Gone», zombiespillet som nettopp ble lansert til PC.