Nvidia avslører de neste PC-spillene som får ray tracing, inkludert «WoW: Shadowlands»

Nvidia har annonsert de neste tolv PC-spillene som enten kommer til å dra nytte av ray tracing eller DLSS, eller i de fleste tilfeller både òg.



Dette inkluderer (selvsagt) «Cyberpunk 2077», og andre høyprofilerte spill vi allerede visste kom til å få både ray tracing og DLSS, nemlig «Call of Duty: Black Ops Cold War» og «Watch Dogs: Legion».

«World of Warcraft: Shadowlands» ble også annonsert som ray tracing-spill (her kun skyggene), noe vi håper vi får se til lansering i november (vi har allerede opplevd hvor mye ray tracing har å si da vi spilte beta-versjonen i august.)



«Mount and Blade II: Bannerlord» ble også avslørt som en av spillene som ikke får ray tracing, men derimot støtte for DLSS i november, noe som vil hjelpe på å holde en stødig flyt i FPS.

Andre avsløringer inkluderer «Ghostrunner» (et actionspill med cyberpunk-vibber), som skal få ray tracing i refleksjoner og skygger, samt DLSS-støtte, ved lansering den 27. oktober.



3D-plattformspillet «Pumpkin Jack» vil også dra nytte av ray tracing i refleksjoner og skygger, men også bedre lyssetting samt DLSS, når det entrer markedet i slutten av uka, den 23. oktober.

«Enlisted» med flere

«Enlisted», MMO-skytespillet som tar for seg andre verdenskrig kommer også til å få ray tracing-effekter i form av såkalt global illumination, men også DLSS, i betatesten som skal starte i november. Action-RPG-spillet «Mortal Shell» vil også få ray tracing i skygger samt DLSS neste måned.



Førstepersonsskytespillet «Ready or Not» vil få ray tracing-refleksjoner og skygger, samt såkalt ambient occlusion og DLSS-støtte ved early access-lanseringen på Steam senere i 2020.



Til slutt har vi action-rollespillet «Xuan-Yuan Sword VII», som kommer til å få såkalt global illumination gjort med ray tracing samt DLSS den 28. oktober; mens det turbaserte JPRG-spillet «Edge of Eternity» (per nå i beta) kommer til å få støtte for DLSS i november (via en oppdatering.)

Kilde: Wccftech