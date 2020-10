«World of Warcraft: Shadowlands»: lanseringsdato, beta og alt vi hittil vet

«Shadowlands» er «World of Warcraft»s åttende ekspansjonspakke, og kommer til å fortsette der «Battle for Azeroth» slapp. Originalt ble spillet annonsert under BlizzCon i 2019, og «Shadowlands» kommer til å la oss spillere følge Sylvanas Windrunner inn i livet etter døden i det hun entrer dødsriket og begynner å røre i gryta.



I likhet med alle nye «World of Warcraft»-ekspansjonspakker kan vi også her forvente en hel masse ny funksjonalitet vi kan pusle med, men «Shadowlands» bringer også med seg store forandringer for alle innbyggere av Azeroth. For eksempel vil det maksimale karakternivået gå fra 120 til 60, og det vil være en hel del nye måter å skreddersy karakterer på, for ikke å snakke om en helt ny måte å få erfaringspoeng og stige i gradene på.

Det er mye nytt å snakke om, så nedenfor har vi samlet noen av de viktigste tingene du trenger å vite før lanseringen av «Shadowlands.»



Før du tar et dypdykk i materialet, la deg rive med at den fantastiske «World of Warcraft: Shadowlands»-traileren nedenfor.

«World of Warcraft: Shadowlands» lanseringsdato

Under Gamescon 2020 annonserte Blizzard at «World of Warcraft: Shadowlands» kommer til å bli lansert 27. oktober 2020.

«World of Warcraft: Shadowlands» er i beta

Akkurat nå foregår det en «Shadowlands»-beta, men det er kun inviterte som får lov til å være med, og Blizzard sender i disse dager ut bølge etter bølge med invitasjoner, med noen ukers mellomrom. Du kan registrere deg som interessert ved å gå til den offisielle hjemmesiden og ta en titt helt nederst på siden.

«World of Warcraft: Shadowlands»: Hva du får med de ulike utgavene



«Shadowlands» er per nå tilgjengelig for forhåndsbestilling, noe som inkluderer et par fiffige bonuser, litt avhengig av hvilken versjon du velger å gå for.



Base Edition (€39,99): Denne utgaven gir deg «World of Warcraft: Shadowlands», samt tilgang til Pandaren og Alliance-rasen Death Knights.



Heroic Edition (€54,99): Med denne varianten får man «World of Warcraft: Shadowlands», men også en karakterboost til nivå 120, den såkalte Ensorcelled Everwyrm flygegangeren samt en quest som gir deg Vestments of the Eternal Traveler-forvandlingssettet.



Epic Edition (€74,99): Denne utgaven inkluderer alt fra de to foregående pakkene, samtidig får du også Anima Wyrmling-kjæledyret, Wraithchill, en kosmetisk våpeneffekt, Eternal Traveler's Hearthstone, og 30 dager spilletid.

Hvor foregår «World of Warcraft: Shadowlands»?

«Shadowlands» vil ta spillere vekk fra Azeroth, slik vi kjenner det, og plassere oss i dødsriket. Sylvanas Windrunner har ødelagt Helm of Domination, samt nåværende Lich King, Bolvar Fordragon. Ved å gjøre dette ødela hun barrieren mellom Azeroth og Shadowlands.



Sylvanas Windrunner har alltid vært en ambisiøs karakter, men i senere ekspansjonspakker har hun i økende grad tatt tvilsomme valg. Dette kulminerte i hennes duell med Saurfang foran porten til Horde-hovedstaden Orgrimmar, i den siste delen av Battle for Azeroth.



Etter at hun flyktet til Icecrown, og ødela sløret mellom Azeroth og Shadowlands, har ikke spillere noe annet valg enn å følge etter henne. Dette er dog de dødes land, så spillere får muligheten til å verve kjente allierte – og gamle fiender – for å få en slutt på Sylvanas planer, hva nå enn de måtte være.

Nye soner i «World of Warcraft: Shadowlands» og covenant-grupperingene i dem

Som med alle andre «World of Warcraft»-ekspansjonspakker, så får man her nye områder man kan utforske. «Shadowlands» tilbyr eventyrere fem nye soner å utføre oppdrag i.



Oribos, the Eternal City, kommer til å fungere som hovedsamlingspunkt for både Horde og Alliance, og er det første stedet du kommer til når du entrer dødsriket. I tillegg er det Bastion, Ardenweald, Maldraxxus, Revendreth og sonen som er tilgjengelig for alle på høyeste nivå, The Maw.



Hvis dødsriket opererte som det skulle ville hver nye sjel ha blitt styrt til den riktige sonen – og en tilknyttet covenant – alt avhengig av sjelens opplevelser og prestasjoner når den var i live. Men, når vi entrer dødsriket merker vi at stedet er i opprør, og at alle sjeler blir styrt direkte til The Maw, et sted reservert for de aller verste sjelene.



Dette er noe spillerene må ordne opp i. Fire av de fem nye sonene har såkalte covenants, grupperinger man etter hvert kan bli med i.

Bastion styres av Kyrian-grupperingen. Dette er folk som prøver å finne de som har gjort store bragder mens de var i live, og tar sikte på at disse skal bli opphøyd til å bli en del av «The Covenant» og alt det den står for.



Ardenweald tilhører The Night Fae Covenant, og denne grupperingen leter etter alle som har en kopling til naturen. The Night Fae henter Anima fra sjeler fra de dødelige, og prøver å gjennomsyre slumrende ånder og skaffe seg eldre kunnskap.



Revendreth er hjemstedet til Venthyr-grupperingen, som søker etter sjeler som har levd et liv i synd. Disse fungerer som en domstol, som bestemmer om sjelene er verdige frelse i dødsriket.

Maldraxxus styres av Necrolords-grupperingen, og er på utkikk etter krigsherjede sjeler og de som var sterke mens de var i live. Svakere sjeler som ikke helt når opp til den høye standarden de har satt brukes som brennstoff for Maldraxxus' egne våpen.



Når du når nivå 60 i «Shadowlands» vil du være nødt til å velge hvilken covenant du støtter og vil bli med i. Hver covenant vil tilby spilleren unike ferdigheter, oppgraderbare gangere og annen funksjonaliteter og aktiviteter som kun er tilgjengelig når man når sluttnivået.



I tillegg vil hver covenant ha en rekke såkalte soulbinds å velge mellom, passive bonuser som gjør dine eksisterende ferdigheter bedre.

Ny animert kortfilm forklarer de fire covenant-grupperingene i «Shadowlands»

Blizzard er i ferd med å legge ut en samling animerte kortfilmer som forklarer hvordan det hele henger sammen når det gjelder covenants i «Shadowlands». Den første hadde premiere under Gamescon i 2020, og introduserte Bastion.

Flere kortfilmer vil bli tilgjengelig nærmere lanseringsdatoen, 27. oktober 2020.

Sluttinnhold, inkludert Torghast, det nye uendelige brettet

I tillegg til nye raids og femmannsoppdrag (dungeons) vil «Shadowlands» også introdusere Torghast, Tower of the Damned, et randomisert område som kan skaleres fra én til fem spillere.



Fire nye dungeons kommer til å være tilgjengelig når du går fra nivå til nivå gjennom «Shadowlands»-innholdet. Disse heter The Necrotic Wake, Plaguefall, Mists of Tirna Scithe og Halls of Atonement. Fire andre dungeons kommer så til å bli låst opp i det du når nivå 60. Disse er Theater of Pain, The Other Side, Spires of Ascension og Sanguine Depths.

Det første raidet, Castle Nathria, ligger i Revendreth-sonen, og kommer til å bli tilgjengelig kort tid etter at «Shadowlands» lanseres.



Slik fungerer Torghast. Når karakterer spiller seg gjennom de randomiserte brettene vil innholdet bli vanskeligere og vanskeligere, og siden det hele er tilfeldig kommer man aldri til å få se det samme innholdet på nytt, noe som gjør det hele vanskelig å planlegge for spilleren. Man har ingen tidsbegrensning i Torghast, så man kan ta seg god tid når man rensker brettene enten alene eller med en gruppe venner.

60-grensa og den nye måten nå gå opp i nivå på i «Shadowlands»

Dagens nivågrense i «Battle for Azeroth» er 120, men det maksimale nivået spillere kan nå kommer til å reduseres til 60 i «Shadowlands». Når spillet lanseres vil spillere som er nivå 120 skvises ned til nivå 50, og må spille seg opp til nivå 60 for å få tilgang til alt innholdet ment kun for de som har kommet seg opp på maksimalt nivå.



Tankegangen bak dette er delvis at karakternivåer begynte å bli litt for høye, og selv om det per nå ikke tar spesielt lang tid å få en karakter fra 0 til 120, så ville det ha føltes ut som en lang vei å gå fra bar bakke helt opp til nivå 120 for mange spillere.

Selve det å ta karakterer opp i nivåene forandrer seg også i den nye ekspansjonspakken. Per nå vil enkelte områder og soner skalere med nivået karakteren din befinner seg på, slik at du vil ha ulike valg når det gjelder hvor du har lyst til å utføre oppdrag i Azeroth. Og, siden det er såpass mange ekspansjonspakker man kan spille gjennom så betyr det i praksis at man har svært mye innhold å velge i, men det betyr også at det er lite sannsynlig at du kommer til å klare å spille gjennom en hel historie. Dette fører til en noe usammenhengende opplevelse når du forbedrer karakteren din, særlig for nykommere, som kanskje ikke kjenner til alt som har skjedd de siste 15 årene.



Som en løsning på disse problemene, så kommer man til å kunne velge én av de foregående ekspansjonspakkene å spille i fra 0 til 50, slik at man når starten på «Shadowlands»-innholdet i det man skal gå fra 50 til 60. Hvis eksempelvis «Wrath of the Lich King» var din favoritt, så vil du kunne gjøre oppdrag gjennom hele Northrend, eller om du likte «Legion», så vil karakteren din kunne gå fra nivå til nivå gjennom historien i Broken Isles.

«World of Warcraft: Shadowlands» vil få flere måter å skreddersy karakterer på

Det å lage karakter i «World of Warcraft» har ikke forandret seg stort på de 16 årene det har vært tilgjengelig. Mange raser har dog forandret seg en del, og det har skjedd en hel del positivt med hvordan de ser ut, samt animeres, men akkurat det med hvordan man lager selve karakteren er omtrentlig det samme.



«Shadowlands» vil derimot få en hel del forbedringer i hvordan man lager karakterer, inkludert flere hudfarger, hårfasonger og fjong ny skjeggvekst. I et intervju med Eurogamer blir det også avslørt at spillere nå ikke trenger å betale for å forandre kjønn på karakterene, siden dette kommer til å være et valg hos frisøren i spillet.



Det er også en del rase-spesifikke forandringer som det er verdt å merke seg.

Mennesker kommer til å få en hel del flere skreddersydde valg, inkludert ansiktsform og hudfarger.



Både Blood Elves og Void Elves kan nå ha blå øyne, noe som tradisjonelt sett har vært kjennetegnet til High Elves i Warcraft-historien. I tillegg vil Void Elves kunne velge de samme hudfargene som Blood Elves-slektningene i the Horde.



Undead-karakterer vil kunne velge i hvilken grad de er råtne. Akkurat nå ser Undead-spillere ut som ganske ekle skjelettfigurer, med beinrester som stikker ut i alle retninger. De ser rett og slett ganske så nifse ut. I «Shadowlands» kommer du til å kunne se mer menneskelignende ut, eller om du vil kan du skreddersy utseendet til å ligge et eller annet sted mellom pill råtten og ferskt lik.

Alle raser kan være Death Knight i «Shadowlands»

Death Knights ble introdusert i «Wrath of the Lich King» som den første helteklassen, og har hele tiden vært begrenset til de originale rasene. Dette har gjort at både Pandarens og de nye Allied-rasene som ble introdusert i «Battle for Azeroth» ble ekskludert.



Men, i «Shadowlands» – eller nå, hvis du har forhåndsbestilt ekspansjonspakken – blir denne begrensningen fjernet, og du vil kunne spille Death Knight med alle rasene.

«World of Warcraft: Shadowlands» burde passe både for nye og gamle spillere

«World of Warcraft: Shadowlands» kommer til å innbefatte den antageligvis største omveltningen vi har sett i MMO-spillet siden «Cataclysm»-ekspansjonspakken i 2010.



Selvfølgelig får man det nye innholdet og de nye systemene som man alltid får med nye ekspansjonspakker, men «Shadowlands» vil innebære store forandringer for alle spillere: nedgangen i karakternivå, større muligheter til å skreddersy karakterer samt en helt ny måte å få karakterene fra 0 til 50 på.



Så, hvis det er slik at du ikke har spilt «World of Warcraft» på lenge, eller du har vegret deg for å starte å spille fordi du synes 120 nivåer høres noe drygt ut, så representerer «Shadowlands» det perfekte tidspunkt å hoppe tilbake til (eller for første gang inn) i Azeroth og lage en søt (men dødelig) Pandaren Death Knight (vi vet du alltid har hatt lyst.)