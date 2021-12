«BioShock 4» vil ta oss tilbake til en kjent tidsperiode, ifølge nye rykter

Nye detaljer om «BioShock 4»-settingen har etter sigende nå endt opp på nett, og det hevdes nå at det neste spillet i serien kommer til å finne sted i en fiksjonell antarktisk by på 1960-tallet.



Dette ifølge Colin Moriarty, som hevdet det ovennevnte under en fersk Sacred Symbols-video (først omtalt av VGC.) Ifølge Moriarty skal det neste BioShock-spillet (kodenavn «Parkside») kommer til å foregå i en antarktisk by ved navn Borealis, og at det narrative skal være sammenkoplet til foregående spill i serien. Denne påstanden later til å passe godt med andre publikasjoners kilder, inkludert de brukt av VGC og Eurogamer.



«Jeg har blitt fortalt at utviklerne har et utrolig stort handlingsrom for å få ting gjort riktig», sier Moriarty i videoen. «Det virker og høres riktig ut i mine øre.»



«Internt holdes spillet veldig hemmelig, og tilsynelatende, helt bak lås og slå», fortsatte Moriarty. «Det later til at tendensen her er at de skjønner svært godt at dette spillet kommer til å bli sammenlignet med det [den opprinnelige 'BioShock'-skaperen] Ken Levine gjør. Og som, forresten, også publiserer Levines neste spill [Take-Two.]»



Selv om det tidligere har blitt bekreftet at et nytt BioShock-spill er under utvikling hos Cloud Chamber, så har det kommet få konkrete detaljer om produktet – det inkluderer også navnet (hvilket er årsaken til at vi foreløpig kaller det «BioShock 4».)



I 2019 annonserte produsenten 2K at et nytt BioShock var under produksjon, og at denne statusen ville holde stand «i de neste flerfoldige år.»

Kommentar: Kommer det mer informasjon snart?

(Image credit: 2K Games)

Selv om de ovennevnte «BioShock 4»-detaljene ikke ennå er bekreftet av verken Cloud Chamber eller 2K Games, så er det likevel spennende at ting nå tilsynelatende rører på seg.



«BioShock» og «BioShock 2» foregikk begge på 1960-tallet, i undervannsbyen laget av den enigmatiske Andrew Ryan, og siden det nye spillet skal foregå omtrent på samme tid, så kan det virke som om tilknytningen kan være basert på tidsrommet det narrative foregår i. Det kan også bety at vi vil returnere til den ikoniske 1960-estetikken, med nydelig Art Deco ispedd steampunk – men nå i en mer åpen setting (det skal være snakk om såkalt «open world».)



Lanseringsdatoen for det nye BioShock-spillet har ikke ennå blitt bekreftet, men det går likevel rykter om at 2022 kan være året vi får både et helt ferskt spill, samt en remaster-variant av originalen. Vi håper at det nye BioShock-spillet får en offisiell avsløring under The Game Awards den 9. desember, et arrangement som har en tendens til å inneholde verdenspremierer for de største kommende spillene.