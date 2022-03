The Batman in april al te streamen op HBO Max

The Batman draait nog niet zo lang in de bioscoop, maar verschijnt binnenkort al op HBO Max. De releasedatum op de streamingdienst is per ongeluk gelekt. HBO heeft de datum zelf aangekondigd op zijn website en deze vervolgens weer verwijderd.

Deadline merkte op dat The Batman vanaf 19 april te zien is op HBO Max. Dat is ongeveer anderhalve maand na de bioscooprelease (4 maart).

The Batman presteert erg goed in de bioscopen. Naar verwachting heeft de flm binnenkort 500 miljoen dollar opgebracht, terwijl het budget voor The Batman tussen de 185 en 200 miljoen zou liggen.

Het is niet enkel een commercieel succes. The Batman heeft ook een IMDb-score van 8,4 van het publiek gekregen. Het is daardoor een van de hoogst gewaardeerde DC-films sinds de Dark Knight-trilogie van Christopher Nolan. Middelmatige films zoals Batman v Superman en Wonder Woman 1984 worden dus met gemak verslagen.

In The Batman stapt Robert Pattinson in de schoenen van de Caped Crusader. Het is echter geen standalone-project. Ook de tv-serie The Penguin komt naar HBO Max. Hierin zal Colin Farrell opnieuw in zijn rol als de titulaire slechterik kruipen.

HBO Max is gelanceerd in Nederland en de streamingdienst viert dat met korting "voor altijd" op een abonnement. HBO Max is verkrijgbaar vanaf slechts 2,99 euro per maand als je vóór 1 april 2022 abonnee wordt (en dat blijft).

Analyse: komt The Batman te snel naar HBO Max?

Het lijkt misschien dat The Batman wel heel snel op HBO Max verschijnt, maar het is niet vreemd voor een Warner Bros.-project. Jason Kilar, de CEO van WarnerMedia, heeft eerder al bevestigd dat bioscoopreleases van Warner Bros. in 2022 en daarna ongeveer 45 dagen na de bioscooprelease op de streamingdienst te zien zijn.

Dat betekent dat je meer aankomende Warner Bros.-films zoals Black Adam en Aquaman and the Lost Kingdom niet lang na de bioscooprelease kunt verwachten op HBO Max.

Hoewel WarnerMedia en HBO beiden niet hebben gereageerd op de gelekte releasedatum, ligt 19 april wel in lijn met deze 1,5 maand tussen de bioscooprelease en de verschijning op de streamingdienst.