Game of Thrones-prequel House of the Dragon heeft een releasedatum op HBO Max

De Game of Thrones-spin-off House of the Dragon heeft een releasedatum gekregen op HBO Max. Fans hoeven niet lang meer te wachten op een terugkeer naar Westeros.

De tien afleveringen zijn gebaseerd op het boek Fire and Blood van auteur George R. R. Martin uit 2018. Vanaf 22 augustus is de serie te bekijken op streamingdienst HBO Max.

House of the Dragon vertelt het achtergrondverhaal van de Targaryens. Gebeurtenissen uit de serie vinden tweehonderd jaar voor die van de originele show plaats. In 2021 verscheen er al een teasertrailer voor de serie, maar we verwachten dat er binnenkort een volledige trailer wordt uitgebracht.

HBO Max is gelanceerd in Nederland en de streamingdienst viert dat met korting "voor altijd" op een abonnement. HBO Max is verkrijgbaar vanaf slechts 2,99 euro per maand als je vóór 1 april 2022 abonnee wordt (en dat blijft).

Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Rhys Ifans, Emma D'Arcy, Sonoya Mizuno en Steve Toussaint behoren allen tot de vaste cast van de serie.

Voorafgaand aan de aankondiging van de releasedatum, wisten we enkel dat de serie ergens in 2022 zou verschijnen. Hoewel augustus nog even van ons is verwijderd, hoeven we geen eeuwigheid meer te wachten.

Naast de releasedatum heeft HBO ook een handvol afbeeldingen getoond van House of the Dragon. Bekijk ze hieronder.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: HBO) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: HBO)

De eerste afbeelding toont Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon terwijl hij zijn vrouw omhelst, Princess Rhaenys Velaryon (gespeeld door Eve Best). Het eerste personage staat ook wel bekend als de Sea Snake. Hij bezit de grootste marine in Westeros. De ander berijdt een draak die we kennen als de Red Queen.

De tweede afbeelding heeft weinig uitleg nodig. Het is King Viserys (Paddy Considine) met een interessant uitziende Targaryen-pruik.

House of the Dragon is vanaf 22 augustus 2022 te zien op HBO Max.