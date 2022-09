Gecanceld bij HBO: All series, films en projecten afgeschaft door Warner Bros. Discovery in 2022

Sinds werd bevestigd dat Warner Bros. en Discovery zouden fuseren, worden er aan de lopende band series, films en andere projecten geannuleerd.

Het bedrijf bestaat nu uit alle activa van Warner Bros, waaronder de film- en tv-studio, HBO en HBO Max, nieuwsgigant CNN, DC Entertainment, alle kanalen van Discovery, die variëren van Animal Planet tot het Food Network, sport- en speldivisies en themaparken.

Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav, die eerder CEO was bij Discovery, heeft de taak gekregen de fusie te laten slagen en meer dan drie miljard dollar aan besparingen door te voeren. Om zoveel geld te besparen, moet je moeilijke beslissingen nemen en dat heeft hij gedaan. Hij heeft CNN+ geschrapt en honderden personeelsleden ontslagen. Daarnaast heeft de inhoud van Warner Bros. Discovery een klap gekregen.

Lopende shows zijn geannuleerd, geplande projecten zijn opgeschort en Batgirl, een blockbuster met een budget van meer dan 70 miljoen dollar, zal nooit verschijnen.

Nu er zoveel series en films zijn opgeschort, hebben we ze allemaal gebundeld in onderstaande lijst. Zullen we?

The Time Traveler's Wife

(Image credit: HBO Max)

Terwijl HBO erin geslaagd is een ongelukkige adaptatie van zich af te schudden en een succesvolle tv-show te maken van His Dark Materials, liep The Time Traveler's Wife niet goed en werd de serie na één seizoen geannuleerd.

De serie, die gabaseerd was op de bestseller van Audrey Niffenegger, volgde Rose en Henry, een koppel met een "ingewikkelde" relatie. Dat was zo vanwege een genetische afwijking bij Henry waardoor hij random door de tijd reist en Clare achterlaat.

Steven Moffat, vooral bekend om zijn werk voor Doctor Who en Sherlock, bewerkte de serie voor HBO, terwijl David Nutter, die achter de camera stond voor enkele van de meest iconische afleveringen van Game Of Thrones, de hoofdregisseur was.

Helaas waren de recensies verschrikkelijk: de serie kreeg een Rotten Tomatoes-score van 38% (opens in new tab) en de recensenten hekelden Moffats plot, de dialoog en een boek dat ze bijna allemaal als onverfilmbaar bestempelden.

Sommige boeken kunnen het beste aan de verbeelding van de lezers worden overgelaten.

Raised By Wolves

(Image credit: HBO Max)

Ondanks een tweede seizoen dat begin 2022 van start ging, heeft het dystopische drama Raised By Wolves nooit echt veel fans gehad. De serie werd daarom begin juni gecanceld.

De show van Ridley Scott, die twee androïden volgde die menselijke kinderen moesten opvoeden op een mysterieuze planeet, was een tijdlang de best presterende serie op HBO Max, maar de cijfers waren duidelijk niet hoog genoeg om een derde seizoen te maken.

Batgirl

(Image credit: Warner Bros. Discovery)

Eentje voor de geschiedenisboeken.

Batgirl was een film die rechtstreeks naar HBO Max zou gaan, met In The Heights' ster Leslie Grace in een hoofdrol als Batgirl. Batgirl is Barbara Gordon, de dochter van politiecommissaris James Gordon en een nieuwe burgerwacht in Gotham City, die achter de rug van haar vader de misdaad begint te bestrijden.

Ondanks een budget van bijna 100 miljoen dollar, een cast met J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser en Michael Keaton, en Bad Boys For Life duo Adil El Arbi en Bilall Fallah als regisseurs, lijkt het er nu op dat de film nooit het daglicht zal zien.

In augustus besloot Zaslav om de Batgirl-film volledig te schrappen. Berichten rond de annulatie melden dat de nieuwe strategie van de studio voor superheldenfilms niet groot genoeg zou zijn voor een release in de bioscoop, maar ook niet klein genoeg om winstgevend te zijn voor een release op streamingservices.

Demimonde

(Image credit: Lucasfilm)

Deze is zelfs nooit in productie gegaan, maar de langverwachte terugkeer van J.J. Abrams zal nu zeker niet bij HBO zijn.

Demimonde zou Abrams' eerste soloproject voor televisie worden sinds zijn oorspronkelijke hit Alias. Het werd in juli geannuleerd vanwege te hoge kosten, waardoor het geplande budget voor het eerste seizoen was gestegen tot meer dan 200 miljoen dollar.

De serie zou draaien om het personage Olive Reed, die bij haar man en dochter wordt weggerukt door een wetenschappelijk ongeluk. Ze wordt gedwongen om een samenzwering te ontrafelen en gaat vervolgens tot het uiterste om zich te herenigen met haar familie, die nu verloren is in een andere wereld.

Danielle Deadwyler, bekend van The Harder They Fall en Eleven, zou de hoofdrol spelen als Reed. Andere cast was nog niet bekend.

Gordita Chronicles

(Image credit: HBO Max)

Ondanks lovende recensies en een perfecte Rotten Tomatoes score van 100% (opens in new tab), heeft HBO eind juli Gordita Chronicles stopgezet.

Deze stap had weinig te maken met de serie zelf. Een woordvoerder kondigde het einde van de show als volgt aan: "Live-action, kinderen- en familieprogrammering zal geen deel uitmaken van onze focus in de onmiddellijke toekomst."

De serie speelt zich af in de jaren '80 en volgt de 12-jarige Carlota "Cucu" Castelli die haar huis in Santo Domingo verlaat om de "American Dream" na te jagen nadat haar vader voor zijn werk naar Miami gaat.

De show had Diana-Maria Riva en Olivia Goncalves als hoofdrolspelers en Juan Javier Cardenas, Savannah Nicole Ruiz, Noah Rico, Cosette Hauer en Dascha Polanco in de bijrollen.

Chad

(Image credit: TBS)

Net zoals Batgirl was het tweede seizoen van de sitcom Chad klaar, opgenomen, gemonteerd en slechts enkele uren verwijderd van uitzending toen de stekker eruit werd getrokken.

In Chad speelt Nasim Pedrad, voormalig Saturday Night Live-artiest, de hoofdrol als een Perzisch-Amerikaanse jongen die worstelt met de druk en het moordende dagelijkse leven op de middelbare school. Hij vindt een uitvlucht in de vorm van zijn culturele identiteit en het datingleven van zijn moeder.

Chad werd voor het eerst uitgezonden in april 2021 en kreeg goede kritieken voor het eerste seizoen, met een score van 81% op Rotten Tomatoes (opens in new tab). Het eindigde dat jaar als de nummer één nieuwe komedieserie van 2021. Enkele uren voor de lancering van seizoen 2 nam Warner Bros. Discovery de beslissing om de serie niet uit te zenden.

Waarom? Omdat de programmering van TBS nu zal bestaan uit herhalingen, voornamelijk van misdaadseires zoals Bones en Cold Case.

Snowpiercer

(Image credit: TNT)

Voor dystopisch drama Snowpiercer is het verhaal hetzelfde als Chad. Deze serie krijgt gelukkig wel een laatste seizoen, vermoedelijk omdat de wereldwijde rechten in handen zijn van Netflix.

De show, die gebaseerd is op de gelijknamige film uit 2013 van Parasite-regisseur Bong Joon-ho, die op zijn beurt weer gebaseerd is op de Franse strip Le Transperceneige uit 1982 van Jacques Lob, Benjamin Legrand en Jean-Marc Rochette, heeft tot nu toe drie seizoenen gehad. Hij zal in 2023 eindigen met een vierde seizoen.

Snowpiercer speelt zich af in een post-apocalyptische toekomst waarin de wereld een bevroren woestenij is geworden en volgt de passagiers aan boord van een trein die de restanten van de mensheid over de wereld blijft vervoeren. De trein, ontworpen en gebouwd door een excentrieke miljardair genaamd Mr. Wilford, heeft meer dan 1000 wagons, sommige zijn het toppunt van luxe, andere worden nauwelijks bij elkaar gehouden, wat leidt tot constante strijd en spanning tussen de personages.

Gentleman Jack

(Image credit: BBC / Lookout Point)

Het epische drama van Sally Wainwright, dat HBO en de BBC samen produceerden, werd na twee seizoenen stopgezet.

Gentleman Jack, vertolkt door Suranne Jones, vertelde het verhaal van Anne Lister, een ondernemer en vernieuwer in het noorden van Engeland in de jaren 1830.

De serie begon met Lister die terugkeerde naar haar geboortestad Halifax met plannen om het landgoed van haar oom, Shibden Hall, te restaureren. In plaats daarvan begint Lister haar stempel te drukken als een geduchte landlady en ondernemer, nadat ze ontdekt dat ze op een enorme hoeveelheid steenkool zit.

Als androgyne kleedster en LGBTQ+ baanbreker ging Lister niet alleen achter een nieuw fortuin aan, maar ook achter een rijke erfgename genaamd Ann Walker, die werd gespeeld door Sophie Rundle (Peaky Blinders).

De serie is gebaseerd op de uitgebreide dagboeken die Lister tijdens haar leven bijhield. Deze bevatten meer dan vier miljoen woorden en waren grotendeels in geheime code geschreven, omdat ze een reeks clandestiene relaties documenteerden.

Strange Adventures

(Image credit: DC Comics)

Ondanks de aanwezigheid van Greg Berlanti, de man die verantwoordelijk is voor het succes van Arrow, The Flash en meer van DC's series, en een deal voor Kevin Smith om een aflevering te schrijven en te regisseren, werd Strange Adventures in augustus stopgezet.

De aflevering van Smith, een anthologieshow met minder bekende DC-personages, zou gaan over de personages Jimmy Olsen en Bizarro, waarbij Nicolas Cage een optie was voor de rol van Bizarro.

Smith, die het einde van de show onthulde op zijn podcast, leek er vrij optimistisch over, en zei: "Strange Adventures opdoeken, was voor mij logisch. Niemand kent deze personages per se en het klonk als een dure show". Hij onthulde ook dat aan elke aflevering van de show een prijskaartje van 16 tot 20 miljoen dollar hing. Je kunt zien waarom Warners dat liever niet wilde betalen.

Batman: Caped Crusader

(Image credit: DC Comics)

Het is geen goed jaar voor J. J. Abrams. Eerst gaat Demimonde eronderdoor, dan verliest hij Batman: Caped Crusader, een geanimeerde Batman-serie die Abrams en The Batman-regisseur Matt Reeves hadden opgezet bij HBO Max.

De serie werd in 2021 aangekondigd als vervolg op Batman: The Animated Series, die liep van 1992 tot 1995. Bruce Timm, die de originele serie produceerde, had samengewerkt met Abrams en Reeves voor dit nieuwe project.

Op hetzelfde moment dat Batman: Caped Crusader het loodje legde, trok HBO Max ook de stekker uit geplande animatieprojecten: Merry Little Batman, The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to The Holidays: A Steve Urkel Story en The Amazing World of Gumball: The Movie.

The Last O.G.

(Image credit: TBS)

The Last O.G. eindigt definitief na vier seizoenen. Hoewel het laatste seizoen eind 2021 werd uitgezonden, waren er plannen voor een vijfde seizoen, maar die werden in het voorjaar geannuleerd.

De serie, gecreëerd en geproduceerd door Jordan Peele, volgt Morgan's personage, Tracy genaamd, die na 15 jaar uit de gevangenis komt en geschokt is als hij ziet hoe de wereld is veranderd.

Hij wordt gedwongen om opnieuw contact te leggen met kinderen die hij nauwelijks kent en een vrouw die verder is gegaan met haar leven.

Naast Morgan speelden Tiffany Haddish, Ryan Gaul en komedielegende Cedric the Entertainer de hoofdrollen.

Toen het einde van de show werd bevestigd, vertelden bronnen aan Deadline (opens in new tab) dat de beslissing geen verband hield met de bezuinigingen bij TNT en TBS.

Full Frontal met Samantha Bee

(Image credit: TBS)

Full Frontal met Samantha Bee, de late-night talkshow van TBS, werd in juli na zeven seizoenen geschrapt.

Bee, die haar rol als correspondent bij The Daily Show inruilde voor Full Frontal, een wekelijkse late-night show die een mix was van satire en onderzoeksverslaggeving.

De serie had 218 afleveringen, met Barack Obama, David Tennant en de vicepresident Kamala Harris als gasten in de loop van zeven seizoenen.

Je kent het verhaal nu wel. De originele content van TBS werd volledig geschrapt, waaronder Full Frontal.

Scoob: Holiday Haunt

(Image credit: Courtesy of Warner Bros. Pictures)

Nog een film die rechtstreeks naar HBO Max zou gaan, maar tegelijk met Batgirl werd geannuleerd.

Dit feestelijke Scooby Doo avontuur had een cast met Iain Armitage van Young Sheldon, McKenna Grace en Andre Braugher van Brooklyn Nine-Nine.

Lang voordat de iconische hond een detective werd, zouden we kunnen kennismaken met de Scooby-Doo puppy, die zijn eerste kerstmis viert met de 10-jarige Shaggy en zijn crew.

Ze worden allemaal meegenomen naar een vakantieoord van Fred's oom Ned. De kinderen moeten een 40 jaar oud mysterie oplossen om het resort te redden van een spookachtige achtervolging. Dat zal nu helaas een mysterie blijven.

Close Enough

(Image credit: HBO)

Nog een low-key, maar geliefde animatieshow die in de zomer wandelen werd gestuurd.

Close Enough werd gemaakt door JG Quintel, de man achter cultkomedie Regular Show, die ook de stemacteurs aanvoerde, waaronder Gabrielle Walsh, Jason Mantzoukas, Kimiko Glenn, Jessica DiCicco, James Adomian en Danielle Brooks.

De serie volgde Josh, Emily en hun jonge dochter Candice, een koppel van eind 30 dat in een duplex in Los Angeles woont met hun gescheiden vrienden Alex en Bridgette. De show beschrijft hun leven met alledaagse uitdagingen, waarbij de dingen vaak surrealistische en sci-fi achtige wendingen nemen.

Oorspronkelijk zou de serie in 2017 op TBS worden uitgezonden, maar na een reeks vertragingen verscheen hij in 2020 op HBO Max. Het kreeg drie seizoenen en kreeg 100% op Rotten Tomatoes (opens in new tab).

Made For Love

(Image credit: HBO Max)

Cristin Milioti, de hoofdrolspeelster in How I Met Your Mother, speelde mee in deze sci-fi getinte zwarte komedie, die in het voorjaar na twee seizoenen werd geannuleerd.

Milioti speelt Hazel Green in deze adaptatie van de gelijknamige roman van Alissa Nutting uit 2017, die besluit haar man, een tech miljardair en het landgoed dat ze de afgelopen 10 jaar deelden te verlaten.

Na haar vertrek ontdekt ze dat haar man haar een tracker heeft laten inbouwen. Met dit apparaat, dat hij in haar hersenen heeft geïmplanteerd, kan hij haar locatie volgen, elke beweging in de gaten houden en al haar vitale functies controleren. Zij krijgt het dus extra moeilijk om opnieuw te beginnen.

Made For Love, dat vlak na Raised By Wolves werd geannuleerd, kreeg ondanks de goede recensies (94% op Rotten Tomatoes (opens in new tab)) geen verlenging.

Little Ellen

(Image credit: HBO)

Deze kleuteranimatie, die de wereld verkent door de ogen van tv-ster Ellen DeGeneres als zevenjarige, werd in augustus geschrapt en volledig verwijderd van HBO Max.

Het eerste seizoen van 10 afleveringen van de show lanceerde in september 2021 en het tweede seizoen in maart 2022, maar een derde en vierde seizoen zullen nu nooit het daglicht zien.

Joe Pera Talks With You

(Image credit: Adult Swim)

Cultkomedie Joe Pera Talks With You kreeg in juli de doodssteek, ondanks dat de serie een perfecte score kreeg van zowel critici als publiek op Rotten Tomatoes.

De serie werd voor het eerst uitgezonden in 2018 en bestond uit afleveringen van 11 minuten waarin Pera, een komiek, een fictieve versie van zichzelf speelde. Deze Pera woont in Michigan's Upper Peninsula en leidt het koor op een lokale middelbare school. In elke aflevering praat hij rechtstreeks met de kijker over alledaagse onderwerpen, van dansen tot bonen tot pianoles. Onderweg maakten de kijkers kennis met zijn vrienden en buren.

De serie werd uitgezonden op Adult Swim, het volwassenenblok op Cartoon Network met series als Rick and Morty en American Dad. Ook dat blok verdwijnt nu.

Wonder Twins

(Image credit: DC Comics)

Deze film werd in mei geannuleerd en zou na Batgirl een DC-film worden die rechtstreeks naar HBO Max ging.

De Wonder Twins zijn Zan en Jayna, een buitenaards superheldenduo dat naar de aarde komt en hun krachten gebruikt om de misdaad te bestrijden.

Hun krachten, die worden geactiveerd wanneer ze speciale ringen op elkaar drukken, kunnen Jayna in elk dier veranderen, terwijl Zan kan veranderen in de verschillende vormen van water.

Hoewel de film werd geannuleerd zonder dat er ook maar één scène was opgenomen, had de productie Rampage en Black Adam schrijver Adam Sztykiel op klaarstaan om zijn regiedebuut te maken. Riverdale's KJ Apa en 1883's Isabel May op zouden de hoofdrollen vertolken.

Maar met een budget van 75 miljoen dollar besloten Zaslav en zijn team dat het te veel was om rechtstreeks naar HBO Max te gaan en niet genoeg om naar de bioscoop te gaan.

Kill The Orange-Faced Bear

(Image credit: Fox)

Deze komedie zou Damon Wayans Jr., bekend van New Girl en Happy Endings, in de hoofdrol krijgen, maar werd een week voor de start van de productie geannuleerd.

De komedie zou Wayans Jr. volgen op een epische wraakreis nadat een beer zijn vriendin had opgegeten.