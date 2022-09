Wanneer verschijnt House of the Dragon aflevering 6 op HBO Max en Streamz?

De release date van House of the Dragon aflevering 6 komt snel dichterbij. De volgende aflevering in de fantasy serie zal bij ons verschijnen op maandag 26 september. Dat wist je waarschijnlijk al en daarom ben je nu op zoek naar het specifieke tijdstip.

Hieronder leggen we uit wanneer de Game of Thrones prequel beschikbaar zal zijn op HBO Max in Nederland en op Streamz in België. Bovendien hebben we een volledig overzicht van wanneer elke aflevering van House of the Dragon beschikbaar zal zijn. Inmiddels heb je een hele planning nodig om al je series bij te kunnen houden, aangezien The Lord of the Rings: The Rings of Power wekelijks nieuwe aflevering krijgt op Amazon Prime Video.

Vorige week in aflevering 5 van House of the Dragon...

Al het feestgedruis ter ere van Rhaenyra Targaryen's verloving met Laenor Velaryon kwam snel tot stilstand met de enorme cliffhanger van aflevering vijf. Na een gewelddadige uitbarsting van Ser Criston Cole waarbij hij Ser Joffrey Lonmouth vermoordde, werd de grote dag van Targaryen en Laenor in allerijl door de koning vervroegd naar die avond.

De aflevering eindigde dramatisch toen Viserys instortte in de nasleep van de ceremonie. Alicent was net op tijd om Criston ervan te weerhouden zelfmoord te plegen.

Met nog veel losse eindjes, zal aflevering 6 een grote sprong in de tijdlijn maken. We zien Olivia Cooke die de rol van een oudere koningin Alicent op zich neemt in plaats van Emily Carey en Emma D'Arcy die Milly Alcock vervangt als prinses Rhaenyra.

Hieronder leggen we uit hoe laat House of the Dragon aflevering 6 online verschijnt en hoe je de aangrijpende Game of Thrones prequel kunt bekijken op HBO Max in Nederland en op Streamz in België.

Wanneer komt House of the Dragon aflevering 6 op HBO Max en Streamz?

(Image credit: HBO)

House of the Dragon aflevering 6 zal op HBO Max verschijnen op maandag 26 september om 3 uur 's nachts in Nederland. In België zal House of the Dragon aflevering 6 op Streamz verschijnen in de loop van maandag 26 september. Streamz heeft soms namelijk wat langer nodig om de afleveringen online te plaatsen.

House of the Dragon: alle afleveringen bekijken

Benieuwd wanneer toekomstige afleveringen van House of the Dragon te zien zullen zijn in Nederland en België? Lees dan verder.