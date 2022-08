Waar kan je House of the Dragon online kijken in Nederland en België?

Geen koningin heeft ooit op de IJzeren Troon gezeten, maar wanneer Koning Viserys I Targaryen Prinses Rhaenyra Targaryen, zijn eerstgeboren kind, als zijn erfgenaam benoemt, steunen de Huizen Stark, Velaryon en Baratheon de beslissing van de heerser van de Zeven Koninkrijken. Maar wanneer Viserys' jongere broer, prins Daemon Targaryen, de uitspraak aanvecht en de koning zijn kans verspeelt om zijn beslissing definitief te maken, gaat elke kans op een vreedzame opvolging in vlammen op. Oorlog is in aantocht.

Lees in dit artikel hoe je House of the Dragon online kunt kijken, ongeacht waar je ook ter wereld bent.

House of the Dragon online kijken Première: maandag 22 augustus Nieuwe afleveringen: elke maandag Cast: Paddy Considine, Emma D’Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Rhys Ifans Te zien op: HBO Max (Nederland) (opens in new tab), Streamz (BE) (opens in new tab)

Familievetes lopen meer dan eens hoog op als het om de Targaryens gaat. Omdat ze al zo jong tot opvolger van Viserys werd benoemd, heeft prinses Rhaenyra nooit de kans gehad om de IJzeren Troon op te eisen, de gevaarlijkste zetel in het rijk, en zeker de minst comfortabele.

Maar ondanks de grote status van haar oom, een drakenrijder en de meest geduchte krijger in Westeros, is zij vastbesloten terug te nemen wat haar toebehoort, koste wat het kost.

Aangezien dit het geesteskind is van George R.R. Martin, wisselen de hoofdrolspelers sneller dan je "Dance of the Dragons" kunt zeggen, vooral met de calculerende Alicent Hightower en meesterpoppenspeler Eve Best, die oude allianties verbrokkelen en nieuwe smeden in die schimmige hoekjes van de machtszalen.

Zet je schrap voor een vloedgolf aan verraad, bloedvergieten en gebleekt blond haar. Kijk hier hoe je House of the Dragon online kunt kijken waar je ook bent.

House of the Dragon data per aflevering

Alle data zijn geldig voor Nederland. In België kunnen de afleveringen soms pas later op de dag verschijnen.

Aflevering 1: Maandag 22 augustus

Maandag 22 augustus Aflevering 2: Maandag 29 augustus

Maandag 29 augustus Aflevering 3: Maandag 5 september

Maandag 5 september Aflevering 4: Maandag 12 september

Maandag 12 september Aflevering 5: Maandag 19 september

Maandag 19 september Aflevering 6: Maandag 26 september

Maandag 26 september Aflevering 7: Maandag 3 oktober

Maandag 3 oktober Aflevering 8: Maandag 10 oktober

Maandag 10 oktober Aflevering 9: Maandag 17 oktober

Maandag 17 oktober Aflevering 10: Maandag 24 oktober

House of the Dragon online kijken in Nederland

(opens in new tab) House of the Dragon gaat op maandag 22 augustus in première op HBO Max. Voor deze streamingdienst betaal je 5,99 euro per maand voor het kijken op een scherm tegelijkertijd en goede kwaliteit, of 7,99 euro per maand voor maximaal drie schermen tegelijkertijd en 4K UHD voor bepaalde titels. Of betaal voor een jaar en bespaar 34 of 37 procent.

House of the Dragon online kijken in België

(opens in new tab) House of the Dragon gaat op maandag 22 augustus in première op Streamz. Voor deze streamingdienst betaal je 11,95 euro per maand. Je kan een jaarabonnement afsluiten waardoor je prijs per maand zakt naar 7,95 euro of een halfjaarabonnement met een prijs per maand van 9,95 euro.

Wat is er nog meer te zien op HBO Max?

Voor deze prijs per maand (of per jaar) kijk je ook topseries als Westworld (opens in new tab), Peacemaker (opens in new tab), natuurlijk alle afleveringen van Game of Thrones en Euphoria. Of kijk de nieuwste The Batman-film, Dune of Zack Snyder's Justice League.

De proefperiode van zeven dagen gratis proberen is helaas verlopen. Wel komt HBO Max binnenkort naar je tv-kastje als je tv van KPN of Ziggo hebt.

Verder kun je ook op je apparaten HBO Max kijken, zoals iPhone en Android-toestellen, Apple- en Samsung-tv's, PlayStation 4 en Xbox One consoles, Chromecast-apparaten en Chromebooks, laptops en pc's.

House of the Dragon cast

King Viserys I Targaryen: Paddy Considine

Paddy Considine Princess Rhaenyra Targaryen: Emma D’Arcy

Emma D’Arcy Young Princess Rhaenyra Targaryen: Milly Alcock

Milly Alcock Prince Daemon Targaryen: Matt Smith

Matt Smith Lady Alicent Hightower: Olivia Cooke

Olivia Cooke Young Alicent Hightower: Emily Carey

Emily Carey Ser Otto Hightower: Rhys Ifans

House of the Dragon: in welke tijd speelt de serie zich af?

De winter is nog ver weg in House of the Dragon, waarin gebeurtenissen worden beschreven die plaatsvinden 200 jaar voor Daenerys Targaryen aan de macht kwam in Game of Thrones.

Het is een tijd van vrede in de Zeven Koninkrijken, onder het bewind van koning Viserys I Targaryen, de vijfde Targaryen die de IJzeren Troon heeft beklommen.

Maar hoewel de Targaryens machtig zijn, is hun bloedlijn kwetsbaar. Viserys' ondoordachte pogingen om het iedereen in zijn omgeving naar hun zin te maken, dreigen spectaculair averechts uit te pakken.