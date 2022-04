The Batman eerder op HBO Max dan verwacht

De releasedatum voor The Batman is bekend. Verrassend genoeg is dit eerder dan oorspronkelijk werd gedacht. In een persbericht maakte WarnerMedia bekend dat The Batman op maandag 18 april op HBO Max wordt gelanceerd. Dat is een dag eerder dan de eerder, vermoedelijk gelekte releasedatum welke 19 april zou zijn.

The Batman kwam op 4 maart 2022 eindelijk naar de bioscopen, na meerdere keren te zijn uitgesteld door de pandemie. The Caped Crusader's meest recente filmadaptatie werd enthousiast ontvangen door zowel fans als pers. Velen spraken bewondering uit over de sfeer en toonzetting, acteerwerk en verhaallijn. Ook werd gewaardeerd dat de film meer inzette op de detective-kant van Bruce Wayne.

In onze spoilervrije review (opens in new tab) benoemden we al dat The Batman een DCEU-film vol met spanning en nauwkeurige vertelling van de iconische vigilante uit de stripboeken is. De unieke mix van detective noir, horror, psychologische thriller, actie en drama brengt een rijk verhaal. Deze wordt daarbovenop aangevuld met een all-star casting, prachtige cinematografie en een uitmuntende soundtrack.

Analyse: waarom is de releasedatum van The Batman veranderd?

"Selina, moet je horen. Ze hebben de releasedatum van onze film naar voren geschoven" (Image credit: Jonathan Olley/Warner Bros.)

Er bestaat geen zekerheid dat 19 april de oorspronkelijke datum was. Zoals we hierboven al benoemen, vermoeden we dat WarnerMedia per ongeluk de releasedatum had gelekt. Een technische storing op de officiële HBO-website leek dit te bevestigen.

Het is mogelijk dat de HBO Max-webpagina niet daadwerkelijk de film bevatte, maar enkel als displaypagina dienst deed. Ondertussen kon WarnerMedia overwegen of The Batman op het streamingplatform mocht. We hebben in het verleden meerdere online platforms een displaypagina zien gebruiken voor specifieke producten. Dit doen ze vaak voor ze een releasedatum kiezen. Het kan dan ook goed dat WarnerMedia dezelfde aanpak had.

Mogelijk koos WarnerMedia om The Batman eerder te laten streamen om gebruikers minder keuzestress te geven. The Flight Attendant seizoen 2 en Barry seizoen 3 worden later deze maand ook uitgebracht. Met onverwachte hitserie Our Flag Means Death op HBO Max zouden gebruikers nog weleens overweldigd kunnen raken met het aanbod de maand april.

Het is desondanks wel erg prettig dat we een officiële releasedatum hebben gekregen voor The Batman. Op het moment van schrijven is de release minder dan een week weg. Dit is een verademing als gekeken wordt naar hoelang het meestal duurt voor een bioscoopfilm op streamingplatforms wereldwijd wordt geplaatst.