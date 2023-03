De opvolger van HBO Max wordt binnenkort onthuld

Warner Bros. Discovery (WBD) heeft laten weten wanneer zijn zogenaamde super-streamingdienst wordt onthuld. Deze nieuwe streamingdienst zal dienen als vervanger voor HBO Max én Discovery Plus.

In een persbericht bevestigde WBD dat er op woensdag 12 april een online evenement wordt gehouden om het nieuwe platform officieel te onthullen. Naar verwachting zal de nieuwe streamingdienst gewoon 'Max' gaan heten. De video-webcast is niet alleen beschikbaar voor de pers, maar ook voor het algemene publiek en hij start voor ons in Nederland en België om 19:00 uur.

Wij vroegen aan WBD of dit evenement van de nieuwe streamingdienst bedoeld was voor een wereldwijd publiek en daarop antwoordde een woordvoerder van WBDL "Ja". We verwachten dus een officiële naam, een mogelijke lanceringsdatum, informatie over de prijzen en informatie over hoe dit invloed zal hebben op de bestaande HBO Max-dienst in verschillende regio's en op bestaande deals met andere diensten zoals met Streamz in België.

We wisten al dat er een samengevoegde super-streamingdienst aan zat te komen toen de fusie tussen WarnerMedia en Discovery officieel was afgerond in april 2022. Vier maanden nadat de entertainmentbedrijven werden samengevoegd, brachten we namelijk ook al het nieuws dat HBO Max en Discovery Plus ergens in 2023 samen een nieuwe super-streamingdienst zouden vormen. Sindsdien dachten we dus te weten dat het einde in zicht was voor de twee losse diensten.

Discovery Plus zal ook nog steeds los verkrijgbaar zijn nadat de streamingdiensten zijn samengevoegd. (Image credit: Discovery Inc.)

We kregen in februari echter te horen dat HBO Max en Discovery Plus niet volledig zouden samensmelten. In plaats daarvan zou Discovery Plus ook nog steeds als losstaande streamingdienst worden aangeboden voor mensen die zich niet willen abonneren op 'Max'. Het is alleen niet bekend of dit overal in de wereld zal gelden of dat deze uitzondering alleen in de VS wordt gemaakt. Volgens The Wall Street Journal (opens in new tab) maakt WBD zich in ieder geval (in de VS) zorgen over het verliezen van veel Discovery Plus-abonnees als ze consumenten gaan forceren om zich aan te melden voor het gecombineerde platform. Daarom zijn de plannen dus misschien iets gewijzigd.

Het is nog onduidelijk of de uitgebreide bibliotheek van films en series van HBO Max volledig zal worden overgezet naar de nieuwe streamingdienst van WBD wanneer deze wordt gelanceerd. Waarschijnlijk zullen we 12 april dus meer informatie krijgen over dit soort zaken, maar voor nu kan je dus in ieder geval nog gewoon gebruik blijven maken van je losse HBO Max- en/of Discovery Plus-abonnement.

Hopelijk komen we er tijdens het evenement dus ook achter wanneer de nieuwe dienst zal verschijnen in verschillende regio's. Tijdens WBD's Q2 2022 'earnings call (opens in new tab)' gaf een leidinggevende (JB Perrette) aan dat de dienst misschien in de zomer van 2023 al in de VS zou kunnen lanceren en dat de dienst vervolgens ook langzamerhand zou uitkomen in de andere regio's waar HBO Max beschikbaar is. Die andere regio's (inclusief Nederland) zijn waarschijnlijk wel pas in 2024 aan de beurt.

Conclusie: één vraag is beantwoord, maar we hebben nog veel meer vragen

HBO Max en Discovery Plus worden waarschijnlijk ergens volgens jaar officieel samengevoegd. (Image credit: Shutterstock / rafapress)

Na maanden te hebben gespeculeerd over wanneer de nieuwe streamingdienst nou eindelijk zou worden onthuld, hebben we nu eindelijk een datum gekregen van WBD. Die grote vraag is nu dus beantwoord, maar we hebben nog veel meer vragen waarop we graag nog antwoorden krijgen.

Naast onze zorgen over de HBO Max-content, wanneer en waar de nieuwe dienst zal worden uitgerold en hoeveel de dienst gaat kosten, vragen we ons ook af wat voor invloed deze nieuwe super-streamingdienst zal hebben op de deals met andere streamingdiensten.

Zo vragen we ons af wat er gaat gebeuren in België met de HBO Originals die nu nog worden aangeboden via Streamz. Dankzij een aparte deal worden populaire series zoals The Last of Us, House of the Dragon en Euphoria in België exclusief via Streamz aangeboden, maar blijft die deal gelden als de nieuwe streamingdienst arriveert?

Zal The Last of Us ook op WBD's nieuwe streamingdienst verschijnen? (Image credit: Liane Hentscher/HBO)

We vragen ons ook af of WBD's nieuwe plannen ervoor kunnen zorgen dat de streamingdienst beter gaat concurreren met Netflix, dat momenteel de meest populaire streamingdienst is met ongeveer 231 miljoen abonnees. Bij elkaar hebben HBO Max en Discovery Plus momenteel "maar" 96,1 miljoen abonnees. Disney Plus is na Netflix het meest populair met 161,8 miljoen gebruikers en dat terwijl Disney Plus zijn eerste verlies aan gebruikers meemaakte in Q1 2023.

WBD hoopt waarschijnlijk dat zijn mega-streamingdienst, met de grote selectie aan content en mogelijk een agressieve prijs, zal zorgen voor een boost aan abonnees. We zullen in ieder geval nog even moeten wachten tot 12 april om meer te weten te komen over WBD's nieuwe super-streamingdienst. Tegen die tijd zullen we dus ook zien hoe graag deze gigant binnen de wereld van entertainment de andere streamingdiensten wil verslaan.