Euphoria seizoen 3: wat weten we al

Euphoria season 3: belangrijke info (Image credit: HBO) - Wordt gestreamd op HBO Max in Nederland en België

- Er is nog geen releasedatum vastgesteld

- Alle hoofdrolspelers zullen naar verwachting terugkeren, behalve Barbie Ferreira, wiens personage Kat niet te zien zal zijn.

- Toekomstige seizoenen worden verwacht na seizoen 3

Laten we er geen doekjes om winden: Euphoria seizoen 2 was een groot succes. Het middelbare schooldrama van Sam Levinson is zowel opwindend als angstaanjagend om te zien. Vooral als je een ouder bent die moet leren leven met het feit dat je kind op een dag een tiener wordt.

Het is dan ook geen verrassing dat de Game of Thrones streamingsdienst een derde serie van Euphoria heeft besteld, en we zijn benieuwd hoe Euphoria seizoen 3 de losse eindjes behandelt die de explosieve finale van seizoen 2 heeft achtergelaten.

Hieronder hebben we alles verzameld wat we tot nu toe weten over Euphoria seizoen 3, inclusief de verwachte cast, het verhaal en de releasedatum op HBO Max.

Releasedatum: Er is nog geen releasedatum voor Euphoria seizoen 3 vastgesteld, maar gezien de vorige releases van de serie verwachten we dat de nieuwe afleveringen op zijn vroegst eind 2023 zullen verschijnen.

Cast: We verwachten hoofdrolspelers Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi en Storm Reid terug in Euphoria seizoen 3, hoewel Barbie Ferreira heeft bevestigd dat ze niet zal terugkeren als Kat.

Verhaal: Gezien de onthullende gebeurtenissen in de finale van seizoen 2 (die we hieronder in volledig spoilerig detail bespreken), verwachten we twee belangrijke drama's in Euphoria seizoen 3: een tussen Nate, Cassie en Maddy, en de andere tussen Jules en Rue.

Euphoria season 3 releasedatum

(Image credit: HBO)

Zoals hierboven, is er nog geen releasedatum vastgesteld voor Euphoria seizoen 3, hoewel we zeker weten dat het seizoen onderweg is nadat HBO de verlenging van de serie bevestigde in februari 2022.

Onze beste gok voor wanneer nieuwe afleveringen kunnen verschijnen is eind 2023, maar we verwachten in ieder geval niet dat het gat tussen seizoen 2 en 3 hetzelfde zal zijn als dat tussen 1 en 2. Het tweede seizoen van de show duurde veel langer dan de producenten en HBO hadden gepland. Na een succesvol eerste seizoen werd Euphoria bevestigd voor een tweede run medio 2019, maar eindeloze Covid-vertragingen zorgden ervoor dat er uiteindelijk twee zogenaamde 'bridge'-afleveringen uitkwamen.

Als je deze afleveringen hebt bekeken, voel je de invloed van Covid in elke frame. Een aflevering speelt zich volledig af op één locatie, met Rue die zich uitspreekt tegen Colman Domingo's Ali, haar sponsor, terwijl zij probeert te herstellen van haar verslaving. De andere documenteert een lang gesprek tussen Schafer's Jules en haar therapeut.

Maar nu, met het tweede seizoen van de show achter de rug, verwachten we dat Levinson de steun van HBO heeft om Euphoria seizoen 3 snel te ontwikkelen. De enige belemmering voor de ontwikkeling hiervan is dat de castleden drukke schema's hebben. Zendaya is bijvoorbeeld bezig met een belangrijke rol in het vervolg op Dune (en speelt ook in Luca Guadagnino's nieuwe drama Challengers), terwijl Hunter Schafer momenteel de The Hunger Games prequel The Ballad of Snakes and Songbirds filmt.

Zendaya als Chani in Dune (Image credit: Warner Bros.)

Euphoria seizoen 3 cast

We verwachten dat het merendeel van de belangrijkste cast van de show, waaronder Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Maude Apatow, Angus Cloud, Eric Dane, Alexa Demie, Jacob Elordi, Storm Reid en Dominic Fike, terugkeert voor Euphoria seizoen 3, maar nog niet alles staat vast.

Eén persoon die zeker niet zal terugkeren is Barbie Ferreira, die heeft bevestigd dat haar personage Kat Hernandez geen deel zal uitmaken van seizoen 3.

De enige definitieve betrokkenheid tot nu toe is Zendaya, wiens terugkeer werd bevestigd door HBO.

Bloys gaf wel toe dat HBO de mogelijkheid heeft overwogen dat Zendaya de serie zou verlaten, maar hij zei niet dat dit het einde van Euphoria zou betekenen, en voegde eraan toe: "Het is moeilijk voor te stellen de show zonder haar te doen. Maar nogmaals, dat is iets voor haar en Sam [Levinson] om te bespreken."

Euphoria season 3 verhaal

Spoilers voor Euphoria seizoen 1 en 2.

Laten we eerst het verhaal van Euphoria tot nu toe samenvatten voordat we over seizoen 3 speculeren. De serie van Levinson is gebaseerd op de gelijknamige Israëlische serie en volgt een groep middelbare scholieren die (proberen) om te gaan met vriendschappen, relaties, trauma's en verslaving in Los Angeles.

Grotendeels volgen de gebeurtenissen Zendaya's Rue, een herstellende drugsverslaafde die worstelt om zich aan te passen aan haar leven en haar vriendschappen. We maken langzaam kennis met haar vriendenkring. Onderweg ontmoeten we Maude Apatow's Lexi Howard, Rue's beste jeugdvriendin en aankomend toneelschrijver, Angus Cloud's Fezco, een eigenaardige welwillende drugsdealer die een complexe relatie heeft met Rue. Hunter Schafer's Jules Vaughn, een transgender meisje die een relatie met Rue aangaat nadat ze naar hun middelbare school is verhuisd.

(Image credit: HBO)

Ongeacht of Euphoria seizoen 3 onmiddellijk na de gebeurtenissen van de finale van seizoen 2 begint of ergens daarna, de meest dringende kwestie die moet worden opgelost is de love triangle die speelt tussen Jacob Elordi's Nate, Sydney Sweeney's Cassie en Alexa Demie's Maddy.

Nadat Rue boos onthulde dat Nate en Cassie elkaar achter Maddy's rug om zagen, leek hun relatie ten dode opgeschreven. Maar na een nachtelijk bezoek vol spanning, waarbij Nate eindelijk een einde maakte aan zijn on-again/off-again relatie met Maddy, nodigde hij Cassie uit om een tijdje bij hem te komen wonen.

Maar na de gebeurtenissen van Lexi's toneelstuk, waar ze besloot iedereens geheimen te onthullen, stormde Nate weg en maakte een einde aan de relatie met Cassie, die zelf het podium bestormde en haar zussen en vrienden onder vuur nam. Hoewel Cassie en Maddy het seizoen niet zo woedend eindigden, kun je je voorstellen dat deze verhaallijn in seizoen 3 van Euphoria zal blijven bestaan...

(Image credit: HBO)

Elders heeft Nate te maken met de seksuele losbandigheid van zijn vader, Eric Dane's Cal. Aan het begin van seizoen 1 zagen we hoe een 11-jarige Nate de verzameling zelfgemaakte video's van zijn vader ontdekte waarin hij seks had met jonge mannen. Daarna kwam hij tot de ontdekking dat de meest recente video de minderjarige Jules bevat.

Uiteindelijk kwam Cal uit de kast en verliet hij zijn familie om een nieuw leven te beginnen. Maar Nate, die altijd boos is geweest over het gedrag van zijn vader en de gevolgen daarvan voor hem en zijn moeder, was niet bereid om de strijdbijl te begraven. Omdat hij wist dat zijn vroegere vriendin Maddy een kopie had van zijn vaders tape met Jules, spoorde hij die op en nam die mee.

Aan het einde confronteerde Nate zijn vader met een pistool en een usb-stick met alle expliciete activiteiten van Cal. Na het onthullen van zijn trauma van het bekijken van de video's op jonge leeftijd, besloot Cal om zijn vader aan te geven en dat de politie hem komt arresteren. Deze saga en het effect ervan op Nate's familie zal waarschijnlijk een belangrijk onderdeel zijn van het verhaal van seizoen 3 van Euphoria.

(Image credit: HBO)

Dan is er nog de kwestie van Jules en Rue. Na een groot gedeelte van seizoen 2 samen te hebben doorgebracht, ontdekte Jules dat Rue een terugval had en vertelde het haar familie, waardoor Rue de relatie verbrak tijdens een bittere interventie. Terwijl Rue herstelde, bleven zij en Jules op ijzige voet staan, maar tijdens de finale zat Jules naast Rue in het publiek voor Lexi's toneelstuk en vertelde haar dat ze van haar houdt en haar mist. Rue kuste haar op het voorhoofd voordat ze wegliep, wat ons hoop gaf voor de toekomst. Kunnen de twee zich herpakken?

Uiteindelijk viel het doek van seizoen 2 in een confrontatie die eindigde met Cloud's Fezco die in de maag werd geschoten en gearresteerd werd voor twee moorden. Ash, zijn oude zakenpartner, werd tijdens het drama doodgeschoten door de politie, waardoor Fezco er echt alleen voor stond. Wat zal seizoen 3 hem brengen? En zijn arrestatie betekent zeker het einde voor zijn prille relatie met Lexi.

Kortom, Euphoria seizoen 3 heeft genoeg te bieden.

Euphoria seizoen 4?

Zoals het hoort bij een show als Euphoria kan het niet eeuwig doorgaan (zeker niet met dezelfde cast).

In een gesprek met TVLine over de leeftijdsbeperkingen van de show gaf Casey Bloys, producent van Euphoria (en HBO-directeur), toe dat de show een bepaalde houdbaarheidsdatum heeft: "Nou, [de personages] zitten op de middelbare school, dus er zijn maar zoveel seizoenen dat het door kan gaan. Er is een tijdslimiet."

Bloys wees er snel op dat hij graag wil dat showrunner Sam Levinson het natuurlijke einde van de show uitzoekt: "We zullen [Sam] daarin volgen. Er is geen vast plan. Maar ik denk niet dat je wilt dat 30-jarigen [middelbare scholieren] spelen."

Deze citaten dateren uit de tijd dat HBO het tweede seizoen van de show groen licht gaf in juli 2019, toen Euphoria nog niet het grote tv-succes was dat het nu is.

Bloys blijft echter bij zijn woord toen hem recentelijk werd gevraagd naar het geplande derde seizoen van de show, door te zeggen: "Ik laat Sam en Zendaya daarover praten. Ik ben erg enthousiast over wat ze gepland hebben [voor seizoen 3]. Dus dat laat ik aan hen over. Ik zal zeggen dat we in het algemeen vertrouwen hebben in waar ze met deze personages naartoe willen. Dus we laten het creatieve team de route uitstippelen."