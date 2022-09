Wanneer verschijnt House of the Dragon aflevering 4 op HBO Max en Streamz?

De release date van House of the Dragon aflevering 3 komt snel dichterbij. De volgende aflevering in de fantasy serie zal bij ons verschijnen op maandag 12 september. Dat wist je waarschijnlijk al en daarom ben je nu op zoek naar het specifieke tijdstip.

Hieronder leggen we uit wanneer de Game of Thrones prequel beschikbaar zal zijn op HBO Max in Nederland en op Streamz in België. Bovendien hebben we een volledig overzicht van wanneer elke aflevering van House of the Dragon beschikbaar zal zijn. Inmiddels heb je een hele planning nodig om al je series bij te kunnen houden, aangezien The Lord of the Rings: The Rings of Power wekelijks nieuwe aflevering krijgt op Amazon Prime Video.

Vorige week in aflevering 3 van House of the Dragon...

Vorige week probeerden Lord Corlys (Steve Toussaint) en Prins Daemon (Matt Smith) na drie lange jaren nog steeds de Crabfeeder uit de Stepstones te spoelen. Terwijl Caraxes een groot deel van de vijand in gefrituurde calamares veranderde, ging het gelijkop zonder de hulp van Koning Viserys.

Jonkvrouw Alicent en Viserys vierden de tweede verjaardag van hun zoon Aegon met een groot feest, hoewel bijna de koning tot last was. Het ging van zijn adviseurs die onophoudelijk politiek oprakelden tot zijn dochter Rhaenyra die er nukkig vandoor ging naar het Koningsbos.

Prins Daemon schakelde zijn vijanden in een pittige gevechtsscène met alleen zijn zwaard en wilskracht als wapens. Daarna werd de vijand definitief verslagen door een Ser Laenor Velaryon op zijn trouwe ros (een draak in dit geval). Betekent dit dat Daemon in aflevering 4, "King of the Narrow Sea", als held zal worden onthaald? Hoe zal de Triarchie reageren op deze nederlaag?

Het begint allemaal op gang te komen in King's Landing. Lees hieronder hoe je House of the Dragon aflevering 4 online kunt kijken met op HBO Max in Nederland en op Streamz in België.

Wanneer komt House of the Dragon aflevering 4 op HBO Max en Streamz?

House of the Dragon aflevering 4 zal op HBO Max verschijnen op maandag 12 september om 3 uur 's nachts in Nederland. In België zal House of the Dragon aflevering 4 op Streamz verschijnen in de loop van maandag 5 september. Streamz heeft soms namelijk wat langer nodig om de afleveringen online te plaatsen.

House of the Dragon: alle afleveringen bekijken

Benieuwd wanneer toekomstige afleveringen van House of the Dragon te zien zullen zijn in Nederland en België? Lees dan verder.