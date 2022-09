Wanneer verschijnt House of the Dragon aflevering 3 op HBO Max en Streamz?

De release date van House of the Dragon aflevering 3 komt snel dichterbij. De volgende aflevering in de fantasy serie zal bij ons verschijnen op maandag 5 september. Dat wist je waarschijnlijk al en daarom ben je nu op zoek naar het specifieke tijdstip.

Hieronder leggen we uit wanneer de Game of Thrones prequel beschikbaar zal zijn op HBO Max in Nederland en op Streamz in België. Bovendien hebben we een volledig overzicht van wanneer elke aflevering van House of the Dragon beschikbaar zal zijn. Inmiddels heb je een hele planning nodig om al je series bij te kunnen houden, aangezien The Lord of the Rings: The Rings of Power wekelijks nieuwe aflevering krijgt op Amazon Prime Video.

Dit is wanneer House of the Dragon aflevering 3 op HBO Max en Streamz te zien is.

Wanneer komt House of the Dragon aflevering 3 op HBO Max en Streamz?

(Image credit: Ollie Upton/HBO)

House of the Dragon aflevering 3 zal op HBO Max verschijnen op maandag 5 september om 3 uur 's nachts in Nederland. In België zal House of the Dragon aflevering 3 op Streamz verschijnen in de loop van maandag 5 september. Streamz heeft soms namelijk wat langer nodig om de afleveringen online te plaatsen.

House of the Dragon: alle afleveringen bekijken

#Caraxes, the fearsome and formidable. pic.twitter.com/Y6AcrNrryLAugust 30, 2022 See more

Benieuwd wanneer toekomstige afleveringen van House of the Dragon te zien zullen zijn in Nederland en België? Lees dan verder.