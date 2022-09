Wanneer verschijnt House of the Dragon aflevering 5 op HBO Max en Streamz?

De release date van House of the Dragon aflevering 5 komt snel dichterbij. De volgende aflevering in de fantasy serie zal bij ons verschijnen op maandag 19 september. Dat wist je waarschijnlijk al en daarom ben je nu op zoek naar het specifieke tijdstip.

Hieronder leggen we uit wanneer de Game of Thrones prequel beschikbaar zal zijn op HBO Max in Nederland en op Streamz in België. Bovendien hebben we een volledig overzicht van wanneer elke aflevering van House of the Dragon beschikbaar zal zijn. Inmiddels heb je een hele planning nodig om al je series bij te kunnen houden, aangezien The Lord of the Rings: The Rings of Power wekelijks nieuwe aflevering krijgt op Amazon Prime Video.

Vorige week in aflevering 4 van House of the Dragon...

De laatste aflevering “King of the Narrow Sea” bracht meer van wat we van Game of Thrones gewend waren: scherp dialoog en genoeg gezellige scheldwoorden (“She has a dragon, you dumb c**t”, geweld en veel scènes die niet geschikt zijn om in een volle trein te kijken.

Na wekenlang ongeschikte potentiële matches te hebben afgewezen, kreeg Rhaenyra het erg warmpjes met Ser Criston Cole (Fabien Frankel). Maar kort daarvoor was ze weggeslopen om te genieten van de louche bezienswaardigheden van King’s Landing waar ze een onverstandige maar hartstochtelijke vrijpartij had met prins Daemon, haar oom trouwens. Ah ja, een klassieker.

Ser Otto hoorde het nieuws en informeerde Viserys hierover, maar de koning was op zijn hoede voor de motieven van Otto en daardoor kon the hand of the king zijn spullen pakken. Daarna stond Viserys erop dat Rhaenyra zou gaan trouwen met Ser Laenor Velaryon, en daarmee moet alle bombarie en controverse voorbij zijn…



Dus, er komt een huwelijk en meer politiek getouwtrek als de beschaamde Ser Otto een geschokte Alicent beveelt om “Aegon klaar te maken om te regeren.”

Wanneer komt House of the Dragon aflevering 5 op HBO Max en Streamz?

House of the Dragon aflevering 5 zal op HBO Max verschijnen op maandag 19 september om 3 uur 's nachts in Nederland. In België zal House of the Dragon aflevering 4 op Streamz verschijnen in de loop van maandag 19 september. Streamz heeft soms namelijk wat langer nodig om de afleveringen online te plaatsen.

House of the Dragon: alle afleveringen bekijken

Benieuwd wanneer toekomstige afleveringen van House of the Dragon te zien zullen zijn in Nederland en België? Lees dan verder.