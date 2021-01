TV OLED, i migliori prezzi di febbraio 2021

JUMP TO:

I TV OLED sono costosi, molto costosi, per cui occorre valutare attentamente lo store presso il quale effettuare l’acquisto, se si vuole risparmiare; senza questi sconti, l’acquisto di un TV OLED diventa “proibitivo”. Detto ciò, non temete, poiché abbiamo raccolto tutte le migliori offerte dei principali store italiani: Amazon, ePrice, Mediaworld e molti altri, per trovare i migliori sconti e i prodotti di valore più alto, affinché possiate apprezzare la tecnologia OLED senza “chiedere un mutuo”.

Abbiamo raccolto offerte per modelli da 55 fino a 77 pollici, quindi troverete il TV OLED che fa per voi.

TV OLED: le migliori promozioni di febbraio 2021

LG BX OLED da 55 pollici: 1.199 euro su Amazon Risparmiate 600 euro - LG BX OLED è il televisore più economico della serie OLED di LG, eppure monta lo stesso display dei modelli di fascia alta. I tagli riguardano il processore d’immagine e il comparto audio, ma per il resto, le immagini sono spettacolari.

LG CX OLED da 55 pollici: 1.500 euro su Euronics Risparmiate 200 euro - Potete acquistare LG CX OLED per soli 1.500 euro su Euronics; è un prezzo fantastico per un televisore di questo livello. Inoltre, presenta quattro ingresso HDMI 2.1, quindi è idonea anche per le console next-gen.

Sony AG9 da 55 pollici: 1.999 euro su Mediaworld Risparmiate 349 euro - Sony AG9 è disponibile su Mediaworld a un prezzo molto interessante. Grazie all'X-Reality PRO e alla risoluzione 4K, godrete di un'immagine straordinaria con colori vivaci e ad alto contrasto.

LG GX OLED da 55 pollici: 1.819 euro su Amazon Risparmiate 380 euro - LG GX OLED è il TV top di gamma del produttore coreano; è dotato della tecnologia AI ThinQ, che consente di usare il televisore come un hub domestico ed è estremamente sottile.

Sony A8 da 65 pollici: 2.299 euro su Unieuro Risparmia 500 euro - Sony Bravia A8 da 65 pollici è in vendita a soli 2.300 euro in questo momento, per uno sconto di ben 500 euro; se volete per un TV premium, l’avete trovato.

LG CX OLED da 65 pollici: 2.299 euro su Amazon Risparmia 200 euro - Lo sconto non è molto, poiché LG CX è uno dei TV OLED più venduti del 2020 e ne vengono prodotti parecchi. CX offre immagini straordinarie con colori vivaci e la funzione Modalità Galleria gli consente di fondersi con la parete visualizzando opere d’arte.



Sony AG9 Master Series da 65 pollici: 2.539 euro su eBay Risparmiate 700 euro - Sony AG9 è un top di gamma del 2019 ed è ancora oggi un TV straordinario: offre una straordinaria qualità video e potrebbe piacevolmente sorprendervi se siete interessati a un modello premium.

Philips Ambilight OLED 754 da 65 pollici: 1.850 euro su Amazon Risparmiate 350 euro - Questo TV OLED entry-level di Philips è un modello Ambilight, quindi offre un eccellente effetto immersivo grazie all'illuminazione a LED sul retro del televisore.

Sony A8 da 55 pollici: 1.600 euro su Unieuro Risparmiate 300 euro - Unieuro offre uno sconto di 300 euro su Sony Bravia A8, un TV OLED che ha poco da invidiare al modello AG9.

Panasonic HZ1000E da 65 pollici: 2.399 euro su Mediaworld Risparmiate 500 euro - Il TV OLED di fascia media di Panasonic vanta un supporto HDR universale e una qualità d'immagine eccelsa. Se possedete già un impianto audio, potreste fare un vero affare.

I televisori OLED sono migliori dei televisori LCD 4K/HDR?

Sì, lo sono; le immagini offerte dai televisori OLED sono superiori a quelle prodotte dai normali televisori LCD. Gli schermi OLED (abbreviazione di diodo organico a emissione di luce) offrono immagini più luminose e neri più profondi, poiché ciascun diodo può accendersi o spegnersi individualmente. Anche il movimento delle immagini è molto più fluido, rendendo i televisori OLED eccellenti per sport, film e giochi. Questa tecnologia consente inoltre di produrre televisori incredibilmente sottili (il pannello perlomeno).

D design e tecnologia all'avanguardia significano prezzi molto più alti rispetto a quelli dei tradizionali TV LCD/LED. Tuttavia, negli ultimi anni, i prezzi sono diminuiti, specialmente sui modelli da 55 pollici e 65 pollici . Inoltre, se potete permettervi i televisori OLED da 77 pollici, non dovrete più andare al cinema.

Vale la pena acquistare un TV OLED?

Se cercate il meglio del meglio, due sono le risposte: OLED o QLED. Purtroppo, in entrambi i casi avrete a che fare con televisori piuttosto costosi. I TV OLED costano molto (forse troppo), ma se volete un'esperienza premium, state pur certi che non vi deluderanno.