Parhaat TV-tarjoukset: etsimme halvimmat hinnat OLED-televisioista

Televisiot kuuluvat miltei jokaisen kodin sisustukseen, eikä niitä ilman tunnu voivan nykyään edes elää. Suosituimmat valmistajat valmistautuvat jo ensi vuonna saapuvien uusien mallien julkaisuun, joten tämän hetken lippulaivat ovat saatavissa erittäin houkuttelevaan hintaan.

Koska parhaan tarjoukset etsiminen voi olla vaivalloista, olemme tänäkin vuonna etsineet parhaat tarjoukset puolestasi. Koska tarpeet ja mallit eroavat toisistaan, listaamme tarjoustuotteet eri kokoluokkiin. Olemme keskittyneet erillisessä 4K-televisioiden artikkelissa 4K-malleihin, kun taas tässä panostetaan OLED-paneeliin. On syytä huomata, että mallit kulkevat monesti käsi kädessä.

Monille TV:n uusinta on tänä vuonna ajankohtaisempaa kuin kenties koskaan. PS5- ja Xbox Series X/S -konsolien saapuminen tarkoittaa pelikonsolien lopullista siirtymistä 4K-aikaan. Tämän vuoksi vanhat ja hyvin palvelleet Full HD -televisiot ovat monissa kodeissa viimein siirtymässä historiaan. Toisaalta myös tuoreemmat televisiot tukevat Disney Plussan kaltaisia suoratoistopalveluita vanhoja malleja paremmin.

Parhaat tarjoukset

32-49-tuumaiset

Samsung The Sero 4K 43" | 999 € | Power

Samsungin aktiivisille somekäyttäjille suunniteltu The Sero -malli on mielenkiintoinen ja taatusti uudenlainen televisio. Se toimii paitsi normaalina katselukokemuksena, mutta sen uniikki 90-asteen kääntyminen pystyasentoon on tarkoitettu erityisesti sosiaalisen median tilejä ja vaikuttajia paljon seuraaville faneille, jotka haluavat nähdä sisällön älypuhelinta isommalta ruudulta.

50-59 tuumaiset

60-85-tuumaiset

Mistä löydän parhaan tarjouksen?

Uuden television hankinta on stressaavaa aikaa. Tarjolla on satoja ellei tuhansia tarjouksia, joiden joukosta parhaan valitseminen on kinkkinen tehtävä.

Kannattaakin tehdä kotityöt ajoissa valmiiksi. Ensinnäkin keskeistä on miettiä sitä, onko mielessä jokin tietty malli ja koko. Tämän jälkeen rajauksen tekeminen onkin jo selvästi helpompaa.

Suomessa parhaat tarjoukset saapuvat todennäköisesti tutuilta jälleenmyyjiltä. Ainakin seuraavilta kauppaketjuilta voimme odottaa erinomaisia televisiotarjouksia:

