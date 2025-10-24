Panasonic Z8BA OLED: TV gaming economica con audio top
Potrebbe essere una delle migliori TV gaming del 2025
- Fire TV integrata e supporto ATSC 3.0
- Numerose funzioni per il gaming tra cui 144Hz, G-SYNC, Freesync v2 Premium e VRR
- Ordini aperti dal 27 ottobre
L'eccellente TV OLED ammiraglia di Panasonic, la Z95B OLED TV, ha una nuova sorella con gli stessi sistemi di elaborazione audio e video di fascia alta, ma a un prezzo più accessibile. Mentre la Z95B da 77 pollici ha un prezzo di listino di 4.699 dollari, la nuova Z8BA costa 2.499 dollari.
La Panasonic Z8BA è disponibile in un'unica dimensione e si colloca tra la Z95B e la più economica Z80B. Sembra essere una TV particolarmente adatta al gaming, con supporto per VRR (Variable Refresh Rate), 144Hz, AMD FreeSync Premium e Nvidia G-SYNC. Non ci sono ancora molti dettagli sul pannello utilizzato, ma sembra essere basato sulla stessa tecnologia Master OLED della Z95B.
Panasonic Z8BA: caratteristiche principali
La Z8BA integra il processore HCX Pro AI Processor MK II di Panasonic e il pannello Master OLED Pro Cinema Size, offrendo quella che Panasonic definisce "luminosità e prestazioni eccezionali".
L'accuratezza cromatica è stata calibrata per una visione di livello cinematografico, e il processore AI alimenta il motore 4K Remaster della TV, che come suggerisce il nome, converte i contenuti video in 4K attraverso una combinazione di intelligenza artificiale e modellazione matematica.
La TV supporta inoltre Dolby Vision IQ Precision, che Panasonic descrive come "un progresso rispetto a Dolby Vision IQ che opera regolando i livelli di luce in ciascuna area dello schermo per far emergere maggiori dettagli, senza spingere la luminosità a un punto in cui l'immagine risulti sbiadita".
Il processore può fornire Dolby Vision fino a 144Hz e la TV include anche l'audio Dolby Atmos e Technics' 360 Soundscape Pro. C'è la Fire TV integrata, oltre al supporto ATSC 3.0 e alle funzioni Apple HomeKit e AirPlay.
Oltre alla frequenza di aggiornamento di 144Hz, sono presenti numerose funzioni per i gamer tra cui il supporto G-SYNC e FreeSync V2 Premium su due porte HDMI 2.1. La TV dispone anche di True Game Mode, un preset progettato specificamente per un colore accurato e un bilanciamento ottimale del bianco nei giochi, oltre a modalità Game Sound specializzate per giochi RPG e FPS.
La nuova Panasonic Z8BA sarà disponibile per l'ordine dalla prossima settimana, il 27 ottobre, con una disponibilità più ampia a novembre 2025.
