Panasonic Z8BA OLED: TV gaming economica con audio top

Fire TV integrata e supporto ATSC 3.0

Numerose funzioni per il gaming tra cui 144Hz, G-SYNC, Freesync v2 Premium e VRR

Ordini aperti dal 27 ottobre

L'eccellente TV OLED ammiraglia di Panasonic, la Z95B OLED TV, ha una nuova sorella con gli stessi sistemi di elaborazione audio e video di fascia alta, ma a un prezzo più accessibile. Mentre la Z95B da 77 pollici ha un prezzo di listino di 4.699 dollari, la nuova Z8BA costa 2.499 dollari.

La Panasonic Z8BA è disponibile in un'unica dimensione e si colloca tra la Z95B e la più economica Z80B. Sembra essere una TV particolarmente adatta al gaming, con supporto per VRR (Variable Refresh Rate), 144Hz, AMD FreeSync Premium e Nvidia G-SYNC. Non ci sono ancora molti dettagli sul pannello utilizzato, ma sembra essere basato sulla stessa tecnologia Master OLED della Z95B.

(Image credit: Panasonic)

Panasonic Z8BA: caratteristiche principali

La Z8BA integra il processore HCX Pro AI Processor MK II di Panasonic e il pannello Master OLED Pro Cinema Size, offrendo quella che Panasonic definisce "luminosità e prestazioni eccezionali".

L'accuratezza cromatica è stata calibrata per una visione di livello cinematografico, e il processore AI alimenta il motore 4K Remaster della TV, che come suggerisce il nome, converte i contenuti video in 4K attraverso una combinazione di intelligenza artificiale e modellazione matematica.

La TV supporta inoltre Dolby Vision IQ Precision, che Panasonic descrive come "un progresso rispetto a Dolby Vision IQ che opera regolando i livelli di luce in ciascuna area dello schermo per far emergere maggiori dettagli, senza spingere la luminosità a un punto in cui l'immagine risulti sbiadita".

Il processore può fornire Dolby Vision fino a 144Hz e la TV include anche l'audio Dolby Atmos e Technics' 360 Soundscape Pro. C'è la Fire TV integrata, oltre al supporto ATSC 3.0 e alle funzioni Apple HomeKit e AirPlay.

Oltre alla frequenza di aggiornamento di 144Hz, sono presenti numerose funzioni per i gamer tra cui il supporto G-SYNC e FreeSync V2 Premium su due porte HDMI 2.1. La TV dispone anche di True Game Mode, un preset progettato specificamente per un colore accurato e un bilanciamento ottimale del bianco nei giochi, oltre a modalità Game Sound specializzate per giochi RPG e FPS.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

La nuova Panasonic Z8BA sarà disponibile per l'ordine dalla prossima settimana, il 27 ottobre, con una disponibilità più ampia a novembre 2025.

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie esperte, recensioni e analisi sui migliori dispositivi tecnologici in circolazione.