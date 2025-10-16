Spotify lancia il suo primo canale TV su Samsung, gratis

• Spotify collabora con Samsung per lanciare un canale gratuito esclusivo su Samsung TV Plus, pochi giorni dopo aver annunciato la grande partnership con Netflix

• Il nuovo canale Samsung TV Plus trasmetterà un loop continuo di 24 ore di episodi in video del network di podcast The Ringer

• È disponibile da ora su Samsung TV con Samsung TV Plus

Spotify entra nel mondo dello streaming TV gratuito e la piattaforma musicale ha appena annunciato una nuova partnership con Samsung TV Plus, il servizio di streaming gratuito di punta del gigante coreano. Ma non trasmetterà video musicali, bensì si concentrerà sui video podcast.

La notizia arriva subito dopo un altro nuovo accordo Spotify che porterà una selezione di video podcast su Netflix nel 2026.

Nel caso delle Samsung TV, Spotify porta uno dei suoi podcast più popolari sul grande schermo. The Ringer di Bill Simmons, un network di podcast su sport, intrattenimento e cultura pop, arriva in esclusiva sulle smart TV Samsung che supportano Samsung TV Plus, ed è completamente gratuito. Aprendo il nuovo canale FAST di Spotify (Free Ad-Supported Streaming Television), potrete guardare i video podcast di The Ringer in loop continuo 24 ore su 24, con oltre 50 dei programmi più popolari del podcast. Tra questi The Rewatchables, che analizza i classici del cinema, Higher Learning con Van Lathan e Rachel Lindsay, che evidenzia le notizie della cultura pop, e House of R, che esplora alcuni degli universi di finzione più iconici da Star Wars a Il Trono di Spade. Detto questo, non tutti i programmi di The Ringer, come The Bill Simmons Podcast, sono ancora disponibili in streaming su Samsung TV Plus.

Il nuovo canale TV gratuito di Spotify è disponibile sulle Samsung TV con l'app Samsung TV Plus (Image credit: Future)

Essendo uno dei migliori servizi di streaming musicale, Spotify ha vissuto un 2025 monumentale, dal lancio del suo strumento di missaggio audio rivale di Apple Music al tanto atteso Spotify Lossless. Ora aggiunge i canali FAST alla lista, e Samsung ha espresso il suo entusiasmo:

"The Ringer porta un arsenale di talenti e alcune delle voci più dinamiche e culturalmente influenti su Samsung TV Plus, dove continuiamo a ridefinire cosa può essere la televisione, aprendo una dimensione completamente nuova di intrattenimento per il pubblico", afferma Salek Brodsky, Senior Vice President e Global Head di Samsung TV Plus.

Come detto, Samsung non è l'unica partnership esclusiva che Spotify ha concluso, e il gigante della musica lavorerà anche a stretto contatto con Netflix nel 2026 per portare video podcast su uno dei migliori servizi di streaming, inclusi programmi di The Ringer e podcast di Spotify Studios.

Queste due partnership aprono un nuovo modo per Spotify di continuare a spingere il suo focus sul formato video podcast sempre più popolare. Tuttavia, se Spotify dovesse lanciare il proprio canale musicale 24 ore al giorno accanto a piattaforme come Vevo, colmerebbe il vuoto lasciato dalla recente decisione di MTV di interrompere le trasmissioni. Riportiamo i giorni epici dei canali musicali, dico io.

Ricevi approfondimenti quotidiani, ispirazione e offerte nella tua casella di posta Iscriviti per ricevere ultime notizie, recensioni, opinioni, offerte tecnologiche e altro ancora. Contattami con notizie e offerte di altri marchi Future Ricevi email da noi per conto dei nostri partner o sponsor di fiducia

Segui TechRadar su Google News e aggiungici come fonte preferita per ricevere le nostre notizie, recensioni e opinioni di esperti nel tuo feed. Assicurati di cliccare sul pulsante Segui!

E naturalmente puoi anche seguire TechRadar su TikTok per notizie, recensioni, unboxing in formato video e ricevere aggiornamenti regolari da noi anche su WhatsApp.

Potrebbe interessarti anche