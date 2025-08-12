Surfshark accélère de 70% grâce à sa nouvelle fonction FastTrack

Surfshark a présenté FastTrack, renforçant sa position de leader grâce à un accent mis sur la vitesse

FastTrack s’appuie sur l’infrastructure Nexus déjà en place, en acheminant le trafic via un réseau de serveurs plutôt qu’un seul tunnel VPN

Actuellement disponible depuis Seattle, Sydney et Vancouver sur macOS, Surfshark a confirmé son intention d’étendre cette fonctionnalité à d’autres emplacements

Surfshark vient de lancer une nouvelle fonctionnalité d’optimisation des itinéraires baptisée FastTrack, qui promet des connexions VPN jusqu’à 70 % plus rapides.

FastTrack repose sur un système de routage intelligent, développé à partir de Nexus, la technologie multi-routage de Surfshark. Le trafic y transite par un réseau de serveurs plutôt que par un seul tunnel VPN, afin d’améliorer considérablement la vitesse de connexion.

Déjà classé parmi les meilleurs services VPN par les experts de TechRadar, Surfshark figure en tête de leurs tests de rapidité, atteignant plus de 950 Mbps lors de la dernière série de mesures. Le fournisseur déploie aujourd’hui FastTrack sur trois localisations (Sydney, Seattle et Vancouver) pour les utilisateurs macOS, et a confirmé à TechRadar son intention d’étendre cette option à d’autres régions.

Surfshark FastTrack optimise le routage du trafic grâce à des sondes réparties dans le monde entier, capables d’effectuer des tests de vitesse, de mesurer la latence et d’enregistrer les résultats. Ces sondes identifient ensuite l’itinéraire le plus efficace et le plus rapide pour un utilisateur situé dans un pays donné souhaitant se connecter à un emplacement VPN spécifique.

Interrogé par TechRadar, Karolis Kaciulis, ingénieur système principal chez Surfshark, souligne que l’approche réseau Nexus permet à FastTrack d’ajuster en permanence le chemin de connexion, garantissant ainsi que le trafic emprunte toujours la route la plus optimisée et stable pour améliorer les performances vers certaines destinations.

« La latence est le principal critère retenu pour sélectionner un itinéraire, et dans notre écosystème, elle est directement corrélée aux gains de vitesse », explique-t-il.

Selon Kaciulis, la sécurité reste assurée tout au long du processus de recherche dynamique de chemin. « En réacheminant les connexions utilisateur à travers différents points du réseau Nexus, il devient beaucoup plus difficile pour un tiers d’associer l’adresse IP d’un utilisateur à son activité en ligne », précise-t-il.

Our VPN just got way smarter — for macOS users. FastTrack is Surfshark’s new feature that finds the fastest VPN route in real time. Connect via Sydney, Seattle, or Vancouver, and feel the boost. Details here: https://t.co/tJCsDEpMMxAugust 7, 2025

FastTrack propose également des solutions en cas d’erreur de routage, grâce à la robustesse de l’infrastructure Nexus. Comme l’explique Kaciulis, la redondance est au cœur de cette technologie. Ainsi, si un problème de routage ou de réseau survient, les contrôleurs internes d’un serveur utilisent le réseau administratif Nexus pour établir de nouveaux itinéraires fonctionnels vers les emplacements souhaités.

Les avantages de cette approche vont même au-delà, Surfshark cherchant à fournir un réseau mieux géré que celui des fournisseurs d’accès à Internet eux-mêmes.

« Il n’est un secret pour personne que les FAI des réseaux résidentiels, utilisés par la majorité des particuliers, ne sont pas aussi stables et robustes qu’ils pourraient l’être », observe Kaciulis. « Surfshark VPN, en revanche, repose sur un réseau de centres de données, offrant une meilleure interconnexion, sans bridage ni limitations. »

Il convient toutefois de noter que les utilisateurs déjà très proches physiquement d’un point FastTrack ne verront pas d’amélioration sensible – par exemple, un utilisateur à Sydney ne gagnera pas en vitesse en se connectant à Sydney via FastTrack.

Quant aux éventuels inconvénients, ils semblent inexistants. Certains pourraient craindre une baisse de performance, notamment pour le streaming, mais Kaciulis assure qu’il s’agit d’une amélioration purement bénéfique, qui « augmentera les performances réseau quel que soit l’usage ».

Surfshark FastTrack - YouTube Watch On

Actuellement, Surfshark FastTrack est disponible sur l’application VPN macOS du fournisseur dans trois villes : Seattle, Sydney et Vancouver.

Pour profiter de l’accélération de connexion, il suffit d’ouvrir la liste des serveurs dans l’application macOS et de sélectionner l’un des emplacements FastTrack, identifiables grâce à une icône en forme de route de connexion.

Le fournisseur a confirmé à TechRadar qu’il explore activement de nouvelles opportunités d’expansion afin de répondre aux besoins grandissants de sa communauté.