Proton VPN corrige enfin le bug qui rendait fou ses utilisateurs Android

L’utilisation d’un VPN implique généralement un compromis entre simplicité et contrôle. Tout le monde apprécie d’appuyer sur le grand bouton « Quick Connect » pour obtenir immédiatement les meilleures vitesses, mais la destination finale ne convient pas toujours. Pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, se retrouver connecté à un serveur situé dans une juridiction dotée de lois intrusives sur la conservation des données, ou simplement dans un pays disposant d’un peering médiocre, peut constituer un véritable obstacle.

Proton VPN vient de résoudre ce problème grâce à une mise à jour discrète mais puissante de son application VPN Android. Annoncée par le directeur général David Peterson sur X, la nouvelle fonctionnalité « Exclude locations » permet aux utilisateurs de mettre sur liste noire certaines villes et certains pays dans le système de sélection automatique des serveurs. Il devient ainsi possible de continuer à utiliser les modes de connexion « Fastest » ou « Random » sans craindre d’être redirigé vers un emplacement jugé peu sûr ou trop lent.

La mise à jour est actuellement en cours de déploiement auprès des utilisateurs Android, leur offrant un niveau de granularité inédit dans la gestion de leurs connexions automatisées.

Cette fonctionnalité s’adresse à celles et ceux qui souhaitent bénéficier de la rapidité de l’automatisation tout en conservant la sécurité d’une sélection manuelle. Après avoir utilisé « Quick Connect » et constaté une connexion via un serveur situé au Royaume-Uni ou aux États-Unis, deux pays membres de l’alliance de renseignement Five Eyes, l’intérêt de cette option apparaît immédiatement.

Pour la configurer, il faut accéder aux paramètres de connexion de l’application

Ouvrir l’application Proton VPN sur Android

sur Android Accéder à Settings puis à Connection Preferences

puis à Appuyer sur Exclude locations

Depuis cet écran, il est possible de sélectionner des pays précis (par exemple « United States ») ou d’aller jusqu’au niveau des villes (par exemple « Texas » ou « London ») afin de s’assurer que l’application n’attribue jamais automatiquement une adresse IP provenant de ces régions.

Un tel niveau de contrôle reste rare. Si de nombreux services VPN parmi les meilleurs permettent de mettre des serveurs en « Favoris », très peu autorisent à les « Bloquer » explicitement dans la sélection algorithmique. Cette option se révèle particulièrement utile pour les utilisateurs vivant sous des régimes restrictifs et souhaitant éviter les serveurs situés dans des pays voisins appliquant des lois de censure similaires, ou pour les amateurs de sport cherchant à contourner des restrictions locales tout en conservant la connexion la plus rapide disponible.

February 9, 2026

Une amélioration appréciable au quotidien

Si des fonctionnalités spectaculaires comme le « Stealth Protocol » ou de nouvelles normes de chiffrement attirent souvent l’attention, ce sont aussi ces améliorations pratiques qui fidélisent les utilisateurs.

Dans l’évaluation de Proton VPN, le fournisseur suisse a régulièrement été salué pour sa transparence et son approche axée sur la sécurité. Toutefois, l’impossibilité de filtrer les connexions « Smart » représentait un léger inconvénient pour les utilisateurs avancés. En ajoutant un système d’exclusions, Proton reconnaît que « Fastest » ne signifie pas toujours « Best ».

De nombreux utilisateurs s’appuient sur la fonctionnalité de connexion « Random » afin de brouiller leurs schémas de trafic, mais une véritable aléa comporte des risques si le routage passe par un environnement réseau compromis ou hostile.

En appliquant un filtre négatif, indiquant à l’application « Anywhere but here », il devient possible de conserver les avantages de la randomisation tout en limitant les risques géopolitiques associés à certains territoires.

À l’heure actuelle, cette mise à jour semble se concentrer sur Android. Comme c’est souvent le cas dans le cycle de développement de Proton, les nouvelles fonctionnalités apparaissent d’abord sur une plateforme avant d’être déployées sur iOS ou Windows, même si aucun calendrier officiel n’a été confirmé pour les autres appareils.

Pour le moment, les utilisateurs Android qui souhaitent s’assurer qu’une connexion « Random » ne les dirige jamais vers une juridiction jugée peu fiable peuvent vérifier si une mise à jour de l’application est disponible.