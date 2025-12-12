Norton VPN termine 2025 sur un coup de théâtre

Norton VPN a renforcé son réseau avec de nouveaux emplacements et des serveurs P2P

Le fournisseur a également introduit de nouvelles options OpenVPN pour de meilleures vitesses

Il a aussi publié le tout premier audit indépendant de son protocole propriétaire Mimic

Norton VPN a passé une grande partie de l’année à rattraper son retard, et sa dernière mise à jour de 2025 affiche clairement ses ambitions. Longtemps reconnu pour ses logiciels antivirus, le fournisseur a lancé une série d’améliorations majeures de son service VPN, dans le but d’offrir une expérience plus rapide, plus souple et encore plus sécurisée.

Dans le cadre de cette mise à jour finale, Norton VPN a fait passer plusieurs de ses serveurs à une capacité de 25 Gbps dans des villes internationales stratégiques comme New York, Chicago, Londres et Tokyo. Pour les utilisateurs adeptes du partage de fichiers en peer-to-peer, cinq nouvelles villes optimisées pour le P2P ont été ajoutées, garantissant de meilleures vitesses et une connexion plus stable pour le téléchargement via torrent. L’extension du réseau comprend également un nouvel emplacement virtuel en Inde et un nouveau serveur à Berlin.

Ces améliorations s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à faire de Norton l’un des meilleurs services VPN du marché. Tout au long de 2025, l’équipe de Norton VPN a enrichi son offre et optimisé ses performances, traduisant une volonté affirmée de rivaliser avec les poids lourds du secteur. Les efforts déployés commencent à porter leurs fruits : les derniers avis mettent en avant un service nettement amélioré, qui comble rapidement l’écart avec ses concurrents les plus établis.

Plus de contrôle, plus de vitesse

Le changement le plus notable pour les utilisateurs au quotidien concerne sans doute l’arrivée de nouvelles options liées au protocole OpenVPN. Il est désormais possible de choisir entre OpenVPN UDP (User Datagram Protocol) et TCP (Transmission Control Protocol). Pour ceux qui privilégient la vitesse, notamment pour le streaming, les jeux en ligne ou les appels VoIP, UDP s’impose comme l’option idéale, car il évite les ralentissements dus à la vérification systématique des données.

Cette nouveauté fait suite à l’intégration du support OpenVPN DCO sur Windows en septembre, une fonctionnalité encore rare chez les VPN et qui promet une hausse des débits ainsi qu’une baisse de la latence. Pour les activités où la fiabilité de la transmission des données est primordiale – navigation, mails ou transferts de fichiers – le protocole TCP reste l’option la plus sûre.

Ce niveau de personnalisation représente une avancée bienvenue. Il permet d’ajuster précisément la connexion en fonction des besoins de chacun, et répond directement à l’une des critiques persistantes : la lenteur des performances OpenVPN dans les versions précédentes du service.

(Image credit: Norton)

Une sécurité tournée vers l’avenir

Côté sécurité, Norton a multiplié les engagements en faveur de la protection de la vie privée tout au long de l’année, et l’a réaffirmé dans cette dernière mise à jour via un audit indépendant de son protocole propriétaire Mimic.

L’analyse, réalisée par la société de cybersécurité VerSprite, conclut à une absence totale de risque technique et d’impact sur la vie privée. Un signal fort en faveur de la technologie développée en interne par Norton, qui devrait rassurer les utilisateurs quant à la sécurité de leurs données.

Autre nouveauté : la dernière version de Mimic prend désormais en charge des suites cryptographiques résistantes aux attaques quantiques. Cette approche tournée vers l’avenir place Norton VPN en avance sur nombre de ses concurrents dans la course à la sécurisation des données face aux ordinateurs ultra-puissants de demain. Le protocole intègre aussi des améliorations furtives visant à limiter les risques de détection par les sites web et services en ligne.

Cette ultime salve de mises à jour pour 2025 confirme que Norton VPN mérite désormais d’être pris au sérieux sur un marché ultra-concurrentiel. L’entreprise a su corriger ses faiblesses et innover rapidement. Elle n’a pas encore détrôné les leaders du secteur, mais s’impose comme un outsider crédible à suivre de près.