NordVPN met fin à Meshnet : ce qu’il faut savoir

NordVPN va mettre fin à sa fonctionnalité Meshnet à partir du 1er décembre 2025

Le fournisseur explique que cette décision est motivée par un manque d’utilisation

Lancé en 2022, Meshnet avait pour objectif de proposer aux utilisateurs une nouvelle manière sécurisée de connecter plusieurs appareils entre eux

NordVPN vient d’annoncer la suppression de l’une de ses fonctionnalités en raison d’une faible adoption.

Meshnet sera abandonné à compter du 1er décembre, ce qui entraînera la suppression de toutes ses fonctionnalités.

Élu meilleur VPN par TechRadar, NordVPN avait introduit Meshnet en 2022 pour permettre à ses abonnés de relier plusieurs appareils en toute sécurité, afin de partager des fichiers, jouer en multijoueur ou travailler à distance de façon collaborative. Un outil qui, toutefois, n’a jamais vraiment trouvé son public auprès de la communauté NordVPN.

Adieu à Meshnet

Meshnet vous permet de créer un réseau virtuel auquel jusqu'à 60 appareils peuvent se connecter et communiquer entre eux simultanément. (Image credit: NordVPN)

« Lorsque nous avons conçu Meshnet, l’objectif était de donner aux utilisateurs davantage de contrôle sur leurs connexions et leurs réseaux. En l’offrant comme un module gratuit intégré au service principal de NordVPN, nous espérions en faire un élément précieux de l’expérience en ligne. Mais parfois, même les bonnes idées ne parviennent pas à toucher un public suffisamment large », a expliqué NordVPN dans une annonce officielle.

La suppression de Meshnet permettra de libérer des ressources importantes, que l’équipe pourra consacrer à l’amélioration des aspects les plus essentiels pour la majorité des utilisateurs : une vitesse accrue, une sécurité renforcée et des fonctionnalités VPN plus intelligentes.

C’est pourquoi, à partir de décembre, Meshnet et toutes ses options disparaîtront définitivement. Cela inclut le lien entre appareils, le routage du trafic via d’autres terminaux ou encore la création de réseaux personnels.

NordVPN précise que le service VPN continuera à fonctionner normalement, la modification concernant uniquement les fonctions liées à Meshnet.

Trouver une alternative à Meshnet

Pour les rares abonnés qui utilisaient Meshnet, le moment est venu d’envisager d’autres solutions.

Le fournisseur recommande à ceux qui s’en servaient pour le partage sécurisé de fichiers de se tourner vers NordLocker. D’autres options existent également, comme Proton Drive, qui propose des formules gratuites et payantes.

Pour ceux qui recherchent la création d’un tunnel virtuel de type meshnet à d’autres fins, des solutions spécialisées comme Netmaker peuvent représenter une alternative crédible.

NordVPN a été sollicité pour fournir d’autres conseils destinés à accompagner les utilisateurs dans leur transition, mais aucune réponse n’était encore disponible au moment de la publication.