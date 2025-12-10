NordVPN dégaine un bouclier anti-hameçonnage directement dans votre boîte mail

NordVPN vient de lancer un outil capable d’analyser en temps réel les liens contenus dans les e-mails afin de détecter d’éventuelles menaces

Cette nouveauté vient enrichir la suite de sécurité Threat Protection Pro, disponible sur macOS et Windows

Elle avertit visuellement les utilisateurs en cas de tentative de phishing, de présence de logiciels malveillants ou d’arnaques

NordVPN renforce son arsenal de sécurité avec une nouvelle fonctionnalité dédiée à la protection des e-mails, pensée pour contrer la montée en puissance des attaques par phishing et des logiciels malveillants envoyés directement en boîte de réception. Cet outil, qui s’inscrit dans l’évolution de la suite Threat Protection Pro, analyse de manière proactive les liens présents dans les messages avant même qu’ils ne soient cliqués.

Cette nouvelle ligne de défense vise à contrer les arnaques qui reposent sur la ruse, en incitant les utilisateurs à cliquer sur des URL malveillantes. NordVPN – que les équipes de TechRadar ont désigné comme le meilleur VPN du marché – cible ici les méthodes utilisées par les cybercriminels pour susciter l’urgence ou la curiosité, souvent au détriment de la vigilance habituelle. « Un simple clic peut rediriger vers un site frauduleux conçu pour voler des identifiants ou installer un logiciel malveillant », précise Domininkas Virbickas, directeur produit chez NordVPN.

Cette fonctionnalité représente un ajout précieux pour les abonnés à l’offre de sécurité avancée de la marque, sur macOS et Windows. Elle fonctionne directement au sein du navigateur web, sans aucune action supplémentaire de l’utilisateur, pour offrir une protection en temps réel intégrée dans le flux de travail habituel. D’après la société, cette approche proactive reste la meilleure façon de garder une longueur d’avance sur les menaces en ligne.

Fonctionnement de la protection des e-mails de NordVPN

Dès qu’un e-mail est ouvert dans un navigateur compatible, la protection s’active instantanément. Chaque lien visible est analysé, et sa destination est vérifiée par rapport à une base de données en constante évolution, recensant les sites malveillants connus.

Si un lien est jugé dangereux – qu’il mène à une page de phishing, à un hébergeur de malware ou à toute autre arnaque – une alerte visuelle s’affiche immédiatement. Une icône de bouclier rouge apparaît à côté du lien concerné. En passant la souris dessus, un message résume la menace détectée. En haut du message, une bannière indique également tous les liens problématiques repérés dans l’e-mail.

« La protection s’active avant que les menaces ne puissent agir et causer des dégâts », explique Virbickas. « C’est une couche de défense proactive qui permet de réduire l’efficacité des campagnes de phishing et d’autres attaques par e-mail. » Cette technologie s’ajoute aux outils déjà robustes de NordVPN, qui ont déjà été certifiés pour leur capacité à bloquer efficacement le phishing.

Une priorité donnée à la confidentialité

Malgré ses capacités d’analyse poussées, la fonctionnalité a été conçue dans le respect total de la vie privée. Seuls les liens sont analysés : le contenu des e-mails n’est jamais examiné, ce qui garantit la confidentialité des échanges personnels. L’outil ne demande aucun accès au compte e-mail : il protège les messages à la volée, dès leur ouverture.

Chaque fois que possible, l’analyse est réalisée localement sur l’appareil de l’utilisateur. Lorsqu’une vérification de réputation nécessite une consultation serveur, seuls les métadonnées essentielles – c’est-à-dire le lien lui-même – sont transmises aux systèmes de NordVPN. Cette approche « privacy-first » garantit une évaluation rapide, sécurisée et respectueuse des données.

En outre, les utilisateurs gardent le contrôle total. La fonction peut être activée ou désactivée à tout moment depuis le menu des paramètres de Threat Protection Pro.

Cette nouveauté s’inscrit dans une série de récentes améliorations de la suite Threat Protection Pro, qui intègre désormais des outils pour bloquer les appels indésirables et se prémunir contre les détournements de session.