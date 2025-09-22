ExpressVPN lance un VPN gratuit pour contrer les offres douteuses

L’équipe derrière ExpressVPN a lancé un nouveau logiciel VPN gratuit et sécurisé

EventVPN repose sur des fonctionnalités de sécurité premium et un modèle publicitaire pensé pour respecter la vie privée

Le service est disponible en version gratuite et payante

L’équipe à l’origine d’ExpressVPN vient de dévoiler un logiciel VPN gratuit et sécurisé, avec l’ambition d’offrir une protection premium sans frais.

Déjà considéré par les testeurs de TechRadar comme l’un des meilleurs VPN du marché, ExpressVPN explique avoir créé EventVPN en réponse directe à la prolifération d’applications VPN gratuites de piètre qualité.

EventVPN combine des fonctions de sécurité avancées avec un modèle publicitaire innovant respectueux de la vie privée, tout en proposant une bande passante illimitée.

« La confidentialité doit être un droit humain, pas un privilège réservé à ceux qui peuvent la payer », déclare Shay Peretz, directeur des opérations d’ExpressVPN.

EventVPN est désormais disponible au téléchargement sur l’App Store d’Apple, avec une compatibilité complète pour iOS 26 et la technologie Liquid Glass intégrée.

Les utilisateurs peuvent choisir entre une version gratuite, couvrant un appareil avec un accès à des serveurs répartis dans plus de 35 pays, ou une version payante permettant de connecter jusqu’à huit appareils et offrant un réseau de serveurs dans plus de 125 emplacements à travers le monde.

Le problème des VPN gratuits

Avec la montée des censures, des interdictions sur les réseaux sociaux et des restrictions en ligne à l’échelle mondiale, de plus en plus d’internautes se tournent vers les VPN pour contourner ces obstacles et conserver l’accès à leurs applications favorites.

« Chaque fois que la confidentialité en ligne est menacée, les téléchargements de VPN non sécurisés explosent », avertit Peretz.

Au mieux, ces applications gratuites monétisent les données personnelles pour survivre sur le marché, en diffusant des publicités intrusives ou en utilisant des technologies de suivi destinées à collecter et revendre les informations de navigation.

Au pire, elles représentent un danger direct pour la sécurité des données : certains cybercriminels s’appuient sur des applications VPN gratuites vérolées pour introduire des logiciels malveillants dans les appareils des utilisateurs.

Plusieurs études ont également révélé que certaines applications VPN gratuites très populaires, présentes en tête des classements de Google et Apple, auraient des liens non divulgués avec la Chine ou la Russie.

EventVPN – tout ce que l’on sait

EventVPN rejoint le cercle restreint des fournisseurs comme Proton VPN ou WireGuard, qui proposent un service gratuit tout en assurant une protection premium.

Le logiciel reprend plusieurs atouts clés d’ExpressVPN, dont une stricte politique de non-conservation des journaux de connexion, un kill switch, un chiffrement post-quantique et des serveurs uniquement basés sur la RAM.

Le fournisseur insiste toutefois sur la singularité d’EventVPN. Dans son annonce officielle, ExpressVPN précise : « [EventVPN] ne repose sur aucun backend ni base de données pour gérer les utilisateurs. Il utilise plutôt la validation des comptes Apple et les reçus d’abonnement pour confirmer si un utilisateur dispose d’un abonnement actif. »

Une fois validé, EventVPN génère un jeton anonyme d’accès et de connexion, permettant aux utilisateurs de se connecter à l’infrastructure d’ExpressVPN sans qu’aucune donnée personnelle ne soit directement gérée.

EventVPN adopte également un modèle publicitaire respectueux de la vie privée, garantissant que « toute publicité reste totalement distincte et indépendante de l’infrastructure assurant les connexions VPN ».

ExpressVPN a été sollicité pour apporter des précisions sur son modèle publicitaire et la disponibilité de l’application. Les informations seront mises à jour dès que des réponses officielles seront communiquées.