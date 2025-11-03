3,4 milliards d’arnaques par mail chaque jour… et ce VPN les explose toutes

Surfshark vient de lancer un outil de détection des arnaques par e-mail basé sur l’intelligence artificielle

L’outil est pour l’instant uniquement disponible via son extension Chrome

Cette nouveauté intervient alors qu’AAG rapporte l’envoi quotidien de 3,4 milliards de spams

Alors que 183 millions d’utilisateurs de Gmail redoutent une fuite massive de mots de passe, une société VPN prend les devants pour bloquer les spams à la source. Surfshark intègre désormais un outil de vérification des arnaques par e-mail, afin que ses abonnés n’aient plus jamais à se méfier d’un message douteux.

L’outil s’appuie sur l’intelligence artificielle pour analyser les e-mails entrants. Il est entraîné à repérer les signes classiques d’un message frauduleux : contenu suspect, informations d’expéditeur inhabituelles, liens malveillants ou encore indices typiques des tentatives de phishing.

Pour l’instant, l’outil est uniquement proposé via l’extension Chrome de Surfshark, et réservé aux abonnés des formules Surfshark One et One+. En cas d’adoption réussie, un déploiement sur Firefox et Edge pourrait suivre.

Après avoir ajouté 1 400 serveurs à son réseau et lancé un bloqueur de contenus web sur mobile, cette protection contre les e-mails frauduleux vient enrichir encore un peu plus l’arsenal de Surfshark.

(Image credit: Future)

Ce nouvel outil de Surfshark est-il vraiment efficace ?

Le responsable technique VPN de TechRadar, Mike Williams, l’a testé pour vérifier son efficacité. Et les premiers résultats sont très encourageants.

Il suffit de télécharger l’extension web et d’ouvrir sa boîte Gmail. Une fois dans la boîte de réception, un bouton « Vérifier l’e-mail » s’affiche pour lancer l’analyse. L’outil a été confronté à 20 e-mails suspects récents : 17 ont été identifiés comme comportant des éléments de phishing.

Pour une version encore en bêta, c’est une performance solide. Pour les trois messages non détectés, l’outil émet au moins une alerte conseillant de rester prudent.

Image 1 of 2 Lorsque le phishing est détecté, une grande boîte jaune s'affiche pour vous avertir de la menace. (Image credit: Future) Bien qu'aucune tentative d'hameçonnage ne vous laisse sans indication claire, il convient toutefois de rester vigilant, quel que soit le contrôle effectué. (Image credit: Future)

Et côté confidentialité ?

Pour celles et ceux que ce type d’outil pourrait inquiéter en matière de vie privée, quelques éléments importants sont à signaler.

Le système d’analyse repose sur des serveurs et une IA entièrement contrôlés par Surfshark.

De plus, les données utilisateur sont supprimées après chaque analyse, conformément à la politique de confidentialité du VPN de Surfshark. Celle-ci repose sur des serveurs RAM uniquement, un chiffrement AES-256-GCM, et surtout une politique « zéro log » auditée.

Il s’agit d’un niveau de confidentialité équivalent à celui de l’assistant e-mail Lumo lancé par Proton Mail en juillet 2025. Ces deux sociétés figurent d’ailleurs parmi les meilleures références VPN actuelles. On peut donc s’attendre à un traitement des données respectueux.

L’outil de détection d’e-mails frauduleux est d’ores et déjà disponible. Les abonnés Surfshark peuvent dès maintenant l’essayer.

Offre Black Friday de Surfshark